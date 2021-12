‘Vonnis bevestigt aanwezigheid Russische militairen in Oost-Oekraïne’

Een Russische rechtbank heeft in een vonnis informatie gepubliceerd over voedselvoorziening aan het Russische leger in het oosten van Oekraïne. Het document bevestigt mogelijk de militaire inzet van Rusland in het door separatisten gecontroleerde gebied in het oosten van het land — het Kremlin heeft dit tot dusver altijd ontkend. De rechtbank heeft de tekst inmiddels verwijderd, maar verschillende lokale media hebben een kopie in handen.

Lees ook: President Zelensky: straf Rusland vóór ze bij ons binnenvallen

In het document staat dat in 2018 en 2019 elke twee weken voedselpakketten uit de Russische regio Rostov werden gestuurd richting het grensgebied. De voedselleveringen zouden genoeg zijn geweest voor in totaal 26.000 militairen. De rechtszaak draaide om een corruptiezaak, waarbij een voedselmedewerker van een lokaal bedrijf schuldig werd bevonden aan omkoping. Hij is veroordeeld tot vijf en een half jaar cel. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor het kopen, opslaan en verkopen van voedsel aan Russische militairen.

Het vonnis is donderdag online gepubliceerd op de website van de rechtbank; kort daarna werd de tekst verwijderd. In een reactie op het vonnis stelt het Kremlin dat er „waarschijnlijk sprake is van een fout in de tekst”. Een woordvoerder zei tegen het Russische persbureau Interfax dat Russische militairen zich uitsluitend op Russisch grondgebied bevinden.

Europese sancties

Woensdag heeft de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, er bij zijn Europese collega’s op aangedrongen om Rusland met sancties te straffen. De G7-landen hebben eerder deze maand gedreigd met „ongekende” economische consequenties voor Rusland, als president Vladimir Poetin kiest voor een interventie in Oekraïne. De zeven economische machten en de EU veroordeelden Rusland voor de „agressieve” aanpak aan de grens met Oekraïne.

Zelensky vindt die dreigende taal niet ver genoeg gaan; hij wil dat de Europese leiders al met sancties komen voordat Poetin Oekraïne binnenvalt, omdat die „na aanvang van een conflict” geen nut meer zouden hebben. In een reactie maakte voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie niet duidelijk of ze openstaat voor preventieve sancties.