Net zoals met Covid hoopte Nederland dat het met cholera wel los zou lopen

Het werken tijdens de epidemie hakt er flink in bij dokter Jan Droz Valk. De Amsterdamse arts ziet dingen die hij niet van zich af kan zetten: heftig lijden, patiënten die sterven terwijl hij er alles aan doet om hen beter te maken. Soms worden ze een dag na binnenkomst in het ziekenhuis al weggerukt uit het leven. Droz Valk voelt zich machteloos. Moegestreden pakt hij daarom de pen en schrijft zijn emoties van zich af. „Afgrijselijk schouwspel! Akelig lijden! / Den warigen blos verkleurt als lood / Waar ’t oog zich wende, aan alle zijden / Begrimt hem de onafweerbre dood.”

Nee, dit is geen archaïsche taal over de coronapandemie. Droz Valk was arts in Amsterdam toen Nederland in 1832 voor het eerst te maken kreeg met cholera, een ziekte waarbij patiënten uitdrogen en sterven door heftige diarree. De strijd van Droz Valk en zijn collega’s is nu te boek gesteld door Antoinette van der Kuyl in het boek The Dutch Cholera Epidemic of 1832 as seen through 19th Century Medical Publications.

Wie de bestrijding van de huidige pandemie een beetje gevolgd heeft, moet na lezing van Van der Kuyls boek concluderen dat er in twee eeuwen nogal wat veranderd is – maar toch ook veel hetzelfde gebleven: Nederland zag een catastrofe op zich afkomen maar dacht dat het allemaal wel los zou lopen, artsen en wetenschappers stapten moeilijk af van hun stokpaardjes, de gegoede burgerij keek neer op de ongelukkige sloebers die ziek werden, en na de epidemie nam bijna niemand de tijd om lessen te leren van wat er was misgegaan. Van der Kuyl: „Ook in de negentiende eeuw was niets menselijks de mensen vreemd.”

Overeenkomsten genoeg dus, maar cholera en Covid-19 zijn natuurlijk wel heel andere ziektes. Misschien is het goed die verschillen even duidelijk te benoemen.

„Zeker. Covid wordt veroorzaakt door een virus – SARS-CoV-2 – en cholera door een bacterie, Vibrio cholerae. Het coronavirus wordt overgebracht van mens op mens via de luchtwegen. Bij cholera gaat de verspreiding meestal via vervuild water, maar soms is er ook sprake van directe besmetting via de patiënt.

„Als Vibrio cholerae eenmaal in een mens is geweest, is de bacterie besmettelijker dan de oorspronkelijke variant die in de natuur in het water voorkomt. Maar dan nog krijg je als verpleger de ziekte niet zomaar. Je moet echt met je vingers vocht uit ontlasting of braaksel in je mond doen.

„De cholerabacterie is een heel rare bacterie. Hij is op zich niet pathogeen, ziekteverwekkend, maar wordt dat pas als een bacteriofaag binnendringt. Dat is een virus dat bacteriën infecteert. Vibrio cholerae prikt hierna met hulp van een gifstof die de bacteriofaag meebrengt, cellen in de darmwand lek, waardoor een patiënt ongelooflijk veel water verliest. Diens ontlasting lijkt daardoor op rijstewater, met witte vlokken erin. Dat zijn resten van dode cellen. De diarree stinkt erg, soms naar rotte vis.”

De Nederlandse onderzoekers zagen al snel dat deze maatregelen niet hielpen om de ziekte in te dammen

De cholerapandemie kwam net als covid uit Azië. Hoe reageerden de Nederlandse autoriteiten op het nieuws van de uitbraak daar?

„Aan het begin van de negentiende eeuw leek de ziekte in Azië te blijven. Daarom haalde iedereen in Nederland opgelucht adem, een beetje zoals bij de eerste sarsuitbraak in 2003. Maar in 1830 kwam de ziekte toch richting Europa, via Rusland. De overheid besloot toen een commissie van drie wijze mannen op onderzoek uit te sturen. Zij moesten naar Rusland gaan om te zien hoe cholera zich manifesteerde en hoe de aandoening het beste bestreden kon worden. Uiteindelijk hoefden ze niet helemaal naar Sint Petersburg, want de ziekte was al opgerukt tot het oosten van Duitsland.

„De autoriteiten daar probeerden cholera buiten de deur te houden door strenge grenscontroles. En als er eenmaal ergens een uitbraak was, werd een stad afgesloten van de buitenwereld om verdere verspreiding te voorkomen. De Nederlandse onderzoekers zagen al snel dat deze maatregelen niet hielpen om de ziekte in te dammen. Daarbij was er ook protest van mensen die boos waren om de economische schade die met deze quarantaines werd aangericht.

„Het trio was vertrokken met het idee dat cholera een besmettelijke ziekte was, die direct van mens op mens werd overgedragen. Dat leek dus niet het geval te zijn, want de aandoening was zonder problemen over een goed bewaakte grens gesprongen. Daarom stapten de Nederlanders over op de miasmatheorie, waarbij de verspreiding van ziektes verklaard werd door de invloed van miasma, ‘slechte lucht’. Helemaal bevredigend was die hypothese ook niet, want hoe kwam het dan dat in een wijk niet iedereen besmet raakte, terwijl alle bewoners in dezelfde lucht leefden? Ze hielden het er maar op dat sommige mensen van zichzelf gevoeliger waren voor de werking van miasma.”

En toen diende zich op 1 juli 1832 de eerste patiënt in Nederland aan, een 60-jarige man in het vissersdorp Scheveningen.

„Ja, en dat terwijl mensen daar juist naartoe gingen om te kuren in de gezonde zeelucht. De plaatselijke dokter wilde er dan ook niets van weten dat cholera door miasma in Scheveningen was beland. We denken nu dat de ziekte Nederland bereikte via vissersboten die contact hadden met Engelse schepen. Daar heerste cholera al een tijdje. De ziekte, die vanwege de herkomst cholera asiatica werd genoemd, verspreidde zich in de weken hierna snel over Nederland, opvallend vaak langs waterwegen.”

Als artsen om zich heen keken, zagen ze dat vooral arme sloebers ziek werden

Wat deed de overheid nu de gevreesde ziekte het land had bereikt?

„Er was geen landelijke respons. Steden en dorpen gingen allemaal op hun eigen manier het gevecht aan met cholera. Op veel plekken kwamen er speciale choleraziekenhuizen, maar de behandeling van een patiënt hing helemaal af van de inzichten van de plaatselijke artsen.

„Die zetten een enorm arsenaal aan therapieën in, van aderlaten – al dan niet met behulp van bloedzuigers – tot koude én hete baden. Die laatste behandeling zorgde ervoor dat veel arme patiënten wegbleven uit het ziekenhuis, omdat ze bang waren dat het water hun laatste laagje bescherming tegen ziektes zou wegspoelen.

„Cholerapatiënten hadden allemaal vreselijk veel dorst en sommige artsen lieten hen grote hoeveelheden koud water drinken – met succes. Helaas zag niemand in dat dit toedienen van vocht dé reden was dat patiënten bleven leven. De dokters hadden niet door dat cholera een ziekte van de darmen was en dat de dood veroorzaakt werd door uitdroging en het wegspoelen van elektrolyten als calcium, kalium en natrium. Omdat de aandoening zich op het laatst manifesteert met stuiptrekkingen en verward gedrag, dachten artsen dat cholera uit de hersens kwam en een ziekte van het zenuwstelsel was. Deze symptomen waren echter het gevolg van de aanhoudende diarree en het braken, niet de oorzaak ervan.

„Dokters zagen sowieso meer in het toedienen van wijn dan van water, mits het een goede Bordeaux was. Je moest daar natuurlijk geen misbruik van maken, maar als je gewend was om wijn te drinken, kon je ermee doorgaan, vonden ze. Je moest in ieder geval niet plotseling stoppen met drinken, dat was gevaarlijk.”

Werd er ook aandacht besteed aan preventie?

„Ja, maar niet op de manier waarvan wij nu weten dat het zou werken: door te letten op goede hygiëne. Indertijd dachten artsen dat het belangrijk was de persoonlijke ontvankelijkheid voor slechte lucht te verminderen. Ze raadden daarvoor allerlei regels aan: je moest rustig en bedaard leven, niet schrikken, niet nerveus zijn. Als je zelf zo je verantwoordelijkheid nam, dan kwam het wel goed.

„Als artsen om zich heen keken, zagen ze dat vooral arme sloebers ziek werden. Dat gaf ze toch wel een rustig gevoel. De armen hadden zo’n slechte leefstijl en ze waren zo onmatig met eten als ze dat eens hadden, dat ze het eigenlijk aan zichzelf te danken hadden dat ze ziek werden. Met hun voorbeeldige gedrag liepen de dokters zelf natuurlijk geen gevaar.

„Het interessante is dat de artsen die wezen op de invloed van het voedingspatroon op de vatbaarheid voor cholera gelijk hadden, maar niet om de reden die ze dachten. Mensen met een uitgebalanceerd dieet hebben gewoonlijk een lagere zuurgraad van de maag. Dat maakt het voor bacteriën moeilijker om daar te overleven en in de darmen te komen. Het dieet van arme mensen was eenzijdig en dus sloeg de ziekte bij hen makkelijker toe.”

Willem Buchner, een dokter uit Gouda, begreep cholera beter dan veel van zijn collega’s

Hoe probeerden artsen en wetenschappers tijdens de epidemie informatie te verzamelen over cholera? Deden ze proeven met hun patiënten om erachter te komen wat werkte en wat niet?

„Wat je vooral ziet, is dat ze zeer uitgebreid beschreven hoe de ziekte verliep en welke behandelingen en medicijnen ze inzetten om de cholera te bestrijden. Maar daar bleef het dan bij. Niemand maakte de sprong om te analyseren wat ze hadden gezien en gedaan. Klopte de theorie over miasma wel, was cholera wel een ziekte van het zenuwstelsel, waren opium en kamfer wel de juiste medicijnen om de aandoening te bestrijden?

„Dit wil overigens niet zeggen dat artsen niks leerden van hun ervaringen. De dokter in het choleraziekenhuis in Den Haag haalde bijvoorbeeld baby’s van de borst van besmette moeders, omdat hij bang was dat de ziekte via de melk meekwam. Om de vrouwen van hun volle borsten af te helpen, legde hij puppies aan bij de patiënten – en toen die er niet meer waren, moesten verpleegsters het klusje opknappen. Nadat duidelijk was geworden dat je van moedermelk geen cholera kreeg, mochten de baby’s weer bij hun moeder drinken.

„Sommige artsen gingen heel ver om hun gelijk te bewijzen. Zo waren er dokters die niet geloofden dat cholera besmettelijk was en daarom likjes braaksel van patiënten in hun mond deden. Ze overleefden het allemaal, maar er waren wel degelijk artsen en verplegers die ziek werden tijdens hun werk. Dat zette zowel de miasmatheorie op losse schroeven als de veronderstelling dat nette mensen geen cholera kregen, maar tot nieuwe hypotheses over de aard van de ziekte leidde het niet.”

Waren er dan helemaal geen artsen die zinnige observaties deden?

„Jawel, Willem Buchner, een dokter uit Gouda, begreep cholera beter dan veel van zijn collega’s. Hij was ervan overtuigd dat de ziekte besmettelijk was en raadde mensen die patiënten verzorgden aan heel voorzichtig te zijn: niet te lang bij de zieken in de buurt blijven en handen en gezicht wassen als er contact was geweest. En daarna moest je wijn drinken en een wandeling maken terwijl je een pijp rookte. Niet alles was dus raak, maar Buchner pleitte er ook voor om uitwerpselen van patiënten te begraven en ze niet zoals gewoonlijk in de gracht te gooien. Dat was natuurlijk heel verstandig geweest, maar het gebeurde uiteindelijk niet.

„Cornelis Pruys van der Hoeven, hoogleraar geneeskunde in Leiden, had ook een aantal goede inzichten, hoewel hij tijdens de uitbrak van 1832 vasthield aan het idee dat cholera een ziekte van het zenuwstelsel was. Jaren na de pandemie benadrukte hij in zijn memoires het belang van goede hygiëne bij de bestrijding van cholera. Het gepraat over miasma en alle experimenten met kruidenmiddeltjes hadden tot niks geleid, vond hij. Daarin had hij gelijk: ongeveer de helft van alle cholerapatiënten stierf, wat de artsen ook probeerden.”

Niemand kwam op het idee om eens met een microscoop onderzoek te doen naar de ziekte

Uiteindelijk overleden in 1832 volgens de officiële cijfers 6.614 Nederlanders aan de ziekte. Waarom lukte het niet beter om cholera asiatica te bestrijden?

„De negentiende eeuw was een tijdvak van stagnatie, in de politiek maar ook maatschappelijk. Niemand kwam op het idee om eens met een microscoop onderzoek te doen naar de ziekte, of systematisch door te denken over wat cholera nu eigenlijk was. Artsen zaten nog té vast in hun denkpatronen.

„Nou gold dat niet alleen voor Nederland. Het duurde tot 1854 voor de Britse wetenschapper John Snow erachter kwam dat de bron van een nieuwe uitbraak van cholera in Londen een vervuilde waterpomp was. Rond diezelfde tijd ontdekte de Italiaanse onderzoeker Filippo Pacini met zijn microscoop de cholerabacterie. Hoe die precies met de ziekte te maken had, was hem nog niet duidelijk.

„Maar zover was het in Nederland in 1833 – toen de epidemie helemaal was uitgedoofd – nog lang niet. Iedereen was vooral blij dat het voorbij was. De artsen die zich hadden ingezet voor de verzorging van cholerapatiënten kregen een duur cadeautje, en dat was het wel. Slechts bij een paar mensen werd een zaadje van een idee geplant: misschien moest het niet langer als een godgegeven feit worden geaccepteerd dat arme mensen nu eenmaal in erbarmelijke omstandigheden leefden.”

CV Docent microbiologie en infectieziekten

Antoinette (Tonja) van der Kuyl (1963) bracht haar tienerjaren door in Pakistan. Ze deed daarna in 1981 staatsexamen vwo (zowel in de bètavakken als in geschiedenis), gevolgd door studie scheikunde, hoofdrichting biochemie, aan de VU in Amsterdam. Haar promotie was in 1991 aan de Universiteit Leiden en sindsdien is ze onderzoeker bij de afdeling Medische Microbiologie van het AMC/Amsterdam UMC. Ze doceert microbiologie en infectieziekten aan de UvA en het Amsterdam University College.

