Tefaf Maastricht opnieuw afgelast wegens Covid

De kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht gaat in maart 2022 vanwege de Covid 19-pandemie voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door. Dat maakte de organisatie woensdagavond met een persbericht bekend.

Tefaf-voorzitter Hidde van Seggelen spreekt van „een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing”. Naast de onvoorspelbare aard van Covid-19 en de gezondheidsrisicio’s voor exposanten en bezoekers telde voor het beursbestuur ook het grote financiële risico als de beurs vlak voor de opening had moeten worden geannuleerd.

Het beursbestuur gaat op zoek naar een alternatieve datum later in het jaar, staat in het persbericht. Dat deed het vorig jaar ook. De toen naar september uitgestelde beurs werd eind mei echter ook geannuleerd wegens „de mondiale omstandigheden”.

Teruggetrokken

Zeker dertig deelnemers hadden zich al teruggetrokken voor Tefaf Maastricht. Dat meldde een woordvoerder van de Franse kunsthandelsorganisatie CPGA dinsdag aan Le Journal des Arts. Volgens het kunsttijdschrift zou een groep deelnemers ook boos zijn over een op 4 december verstuurde mail van het Tefaf-bestuur. Daarin meldde de organisatie dat handelaren bij annulering van de Maastricht-beurs een deel van hun inschrijfgeld zouden verliezen, een bedrag van 7.500 euro. „Een staaltje oplichting”, aldus de Franse brancheorganisatie CPGA. Volgens Tefaf is sprake van een herinnering aan een contractueel vastgelegde afspraak.

Onder leiding van de in juni 2020 aangetreden voorzitter Van Seggelen heeft Tefaf nu zes beurzen in Maastricht en New York afgelast. In een vraaggesprek met NRC zei Van Seggelen in september dat Tefaf in 2022 écht weer beurzen moet gaan organiseren om gezond te blijven. „Dat is nodig voor de stichting, voor de branche en voor Nederland.” Tefaf New York, van 6 tot en met 10 mei, gaat vooralsnog wel door, staat in het woensdagavond verspreide persbericht.

De laatste editie van Tefaf Maastricht vond plaats in maart 2020. Toen moest de beurs voortijdig dicht door de corona-uitbraak. Tientallen deelnemers en een onbekend aantal bezoekers raakten toen in het MECC-gebouw besmet met het coronavirus.