Spijt over een leven dat je niet leidde

In een aftands Schots vakantiepark aan een loch proberen vakantiegangers de langste dag van het jaar door te komen. Een loodgrijze dag, de zon zo verborgen dat de tijd niet lijkt te verstrijken, het regent zelfs voor Schotse begrippen lang en hevig: ‘Het geluid van water op blad en bast, op dak en steen, op ruit en auto, is gaandeweg net zo’n gegeven als het geluid van bloed en lucht in je eigen lijf.’ Sarah Moss (1975, Glasgow) zet in haar zevende roman Zomerwater een sfeer neer die de rest van de roman beklijft; nat, onheilspellend en intens.

Een mozaïekvertelling: in twaalf hoofdstukken komen evenzoveel vakantiegangers (uit zes vakantiehuisjes) aan het woord, steeds van elkaar gescheiden door wat ik maar even ‘poëtische onderbrekingen’ noem. Het doet denken aan een wat voorspelbare voorstelling, waarin alle rollen even belangrijk zijn en alle entr’actes even plechtstatig.

Dat laatste kan onbedoeld op de lachspieren werken, trouwens. In een mierzoet tussenstukje over een ‘moederdier’ dat alert is op wolven wordt niet gezegd om wat voor een moederdier het gaat. Eerst denk je, wegens de sacrale toon: vast een hert! Waarop de gedachte zich op kan dringen: maar misschien is het wel een geit. Of een zwijn.

Tussenstukjes daargelaten: de roman is best vermakelijk. Justine, een vrouw met twee kinderen, een hardloopverslaving en o ja, ook een echtgenoot, peinst over wat er zou gebeuren als er brand uit zou breken ‘en er [liggen] drie dierbaren diep in het bos weerloos te slapen of in elk geval twee dierbaren en iemand die je op de koop toe neemt’. Haar gevoelens voor de echtgenoot zijn nogal bekoeld, zo moge duidelijk zijn, en haar melancholie is fijnzinnig beschreven. Enerzijds spijt over een leven dat ze niet leidde: reizen, avonturen. Anderzijds rouw om de wereld die niet meer de wereld is waarin dat mogelijk was, maar die nog wel haar referentiekader vormt. Een slechte slaap is ‘slapen zoals vroeger voor een vroege vlucht’ er is een vroeger waarin grenzen overgestoken konden worden, en een heden waarin het leven stilstaat. Het vakantiepark lijkt geïsoleerd van de buitenwereld – je zou denken dat het boek geschreven is de pandemie indachtig. Ware het niet dat het boek al af was voor de pandemie begon. In een interview met haar redacteur zegt Moss dat ze het boek schreef met de Brexit in haar achterhoofd; ook een vorm van isolatie.

Uitzicht op scheiding

Met ijzeren regelmaat voert Moss personages op. Justine dus, die wordt gadegeslagen door bijvoorbeeld David, gepensioneerd arts met een al even leeggelopen huwelijk (‘soms lijkt zijn pensioen het tegenovergestelde van dansen, een dagelijks potje verstoppertje spelen met als onuitsprekelijk doel om de geliefde te ontwijken’). Claire, een ware verademing omdat die voor de verandering géén hekel lijkt te hebben aan haar hele leven en iedereen erin, die in een humoristische passage probeert of ze met haar tanden een haar uit haar tepelhof kan verwijderen. Ook opgevoerd worden twee pubers, helaas, want Moss komt bij het beschrijven van pubers niet verder dan hoe je als puber verwacht dat volwassenen pubers beschrijven. Een jongen die aan ‘mango’s, warm en vol als borsten’ denkt, en een meisje dat alleen maar tegen haar ouders kan zeuren en uit het slaapkamerraam ontsnapt om (domme pubers!) bij een Irak-veteraan op bezoek te gaan die in een tentje slaapt. Er zijn Millie en Josh, verloofd met uitzicht op scheiding, die in een hilarisch hoofdstuk vanuit Millie een simultaan orgasme proberen te bereiken. Er is het kind Lola dat samen met Claire het boek redt omdat ze zo’n dubbele bodem heeft; speels, nieuwsgierig, en nog iets – noem het gewetenloos.

En zo nog wat personages. Ze zijn de regen zat, elkaar zat, ze zijn de geluidsoverlast zat van ‘de Roemenen’ (die eigenlijk Oekraïners blijken te zijn, en fungeren als brandschone zondebokken, beetje heilig wel), een enkeling lijkt op een tijdbom te zitten. Het hart van de hardloopster, het geheugen van de arts, de wreedheid van het kind, het aanstaande huwelijk van de lovebirds. Moss maakt gebruik van Tsjechovs geweer: als je het (of een hartafwijking, of een…) ten tonele brengt, zou het haast wel af moeten gaan, niet? De vraag die Zomerwater ondanks de eentonige structuur spannend houdt is: welk schot zal er worden gelost, en door wie?