Rutte IV kruipt op de tast door de economie

Kabinetsformaties laten zich niet timen, maar het moment waarop het vierde kabinet-Rutte zichzelf presenteert, komt economisch gezien best ongelukkig uit. Want hoewel er plannen en initiatieven zat zijn voor de nieuwe termijn van vier jaar, ontbreekt het economische scenario waarin dit allemaal moet plaatsvinden. Het Centraal Planbureau, dat dit jaar geen decemberraming gaf, komt pas later met een doorrekening en scenario. En dus hangt er veel in de lucht. Erg veel zelfs.

Nu hebben de drie grote banken, ABN Amro, ING en de Rabobank, zelf ook goede economische bureaus en die gaven al wél ramingen af. Normaal verschillen die niet zo gek veel van elkaar, want er is altijd wel zo’n beetje consensus over hoe het volgende jaar er in grote lijnen zal uitzien. Maar ditmaal is er iets bijzonders aan de hand: de prognoses lopen best ver uiteen. Dat heeft veel te maken met de twee grote onzekerheden voor 2022: het virus en de inflatie.

Eerst even de gunstige gemene delers: het begrotingstekort blijft veilig onder de 3 procent van het bbp, de staatsschuldquote daalt naar een procent of 55. En de werkloosheid blijft buitengewoon laag, de 3 procent naderend. Je zou, rekening houdend met de mismatches tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, al bijna kunnen spreken van een soort volledige werkgelegenheid.

Maar hierna lopen de wegen uiteen. Hoewel ABN Amro rekening houdt met verschillende scenario’s is de centrale prognose van die bank gunstig: een flinke economische groei van 3,8 procent, bij een inflatie van 2,6 procent. Dat laatste lijkt veel, maar het impliceert dat de hoge inflatie van november (5,2 procent) volgend jaar snel terugloopt. De prognoses van ING (3,6 procent groei en 2,7 procent inflatie) zijn eveneens fijn voor een nieuw kabinet.

Dat geeft nogal een contrast met Rabo. Die bank gaat uit van een economische groei van 2,9 procent bij een inflatie van – hou je vast – 3,8 procent in 2022. Nu zou je Rabo hier als een uitzondering kunnen zien. Maar bijvoorbeeld Deutsche Bank ziet voor Nederland in 2022 óók een hoge inflatie, van 3,4 procent. Daarbij tekent Deutsche dan weer wel een forse economische groei in, van meer dan 4 procent.

Opgeteld: de economische groei kan aardig zijn, bij relatief gematigde inflatie, laag bij hoge inflatie of hoog bij hoge inflatie. Nu gaat het er niet om de banken vast te timmeren op prognoses, die nu eenmaal hun marges hebben. Maar voor 2022 lopen de voorspellingen ongekend uiteen. Het doet denken aan het eerste jaar na de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden, toen de situatie zo onoverzichtelijk was dat er, begrijpelijk, grote verschillen waren.

Wellicht kan De Nederlandsche Bank hier straks enig houvast geven. Die presenteert komende maandag haar prognoses. Maar vooralsnog laveert Rutte IV tussen twee uitersten: flinke groei en iets te hoge inflatie, of een zeer forse groei bij een veel te hoge inflatie. Die laatste combinatie komt, zeker nu ze gepaard gaat met vrijwel volledige werkgelegenheid, best wel in de buurt van de situatie eind jaren zestig – een parallel die voor de Verenigde Staten al is getrokken door het Amerikaanse economische zwaargewicht Larry Summers.

Rutte IV krijgt al meteen te maken met de buitengewoon lastige taak het koopkrachtverlies door hoge inflatie te lijf te gaan en tegelijkertijd de loonontwikkeling gematigd te houden. Die twee verdragen elkaar maar moeilijk. Het nieuwe kabinet begint, zoals Austin Powers, in de Swinging Sixties. Yeah baby! Maar de belangrijkste taak wordt voorkomen dat zich daarna ook de jaren zeventig herhalen.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.