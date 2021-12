Rotterdamse politiek stemt in met bouwplan voor Museum Boijmans van 223 miljoen

Het bouwplan voor Museum Boijmans Van Beuningen, dat zowel versoberd is als duurder geworden, kan doorgaan. Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad (34 van de 41 stemmen) stemde donderdagnacht voor de renovatie en verbouwing die 223 miljoen euro gaat kosten. Het plan kreeg onverwachts steun partijen die eerder fel tegen de plannen waren: Leefbaar Rotterdam, Denk en PVV.

Het gemeentelijke pand uit 1935, een Rijksmonument, moest in 2019 dicht wegens brandgevaar, wateroverlast en asbest. Het college van B en W wilde bovenop de noodzakelijke renovatie een „ambitieuze” verbouwing, met een nieuw paviljoen voor moderne kunst plus herinrichting van het achterliggende Museumpark. Maar daarvoor is niet genoeg geld van externe financiers: er was lange tijd nog geen concreet bouwplan, wat de fondsenwerving sinds 2019 steeds heeft bemoeilijkt.

Vleugels slopen

Het huidige bouwplan van architect Mecanoo is bedoeld als een tussenstap naar een eventuele, latere uitbreiding. Twee aangebouwde vleugels, Robbrecht en Daem (2003) aan de voorzijde en het Henket-paviljoen (1991) aan de achterzijde, worden gesloopt om de oudere bouwdelen Van der Steur (1935) en Bodon (1972) „in ere te herstellen”. Er komt een nieuwe entree, betere routing in het museum en een deels verdiepte transporttunnel vanaf de Westzeedijk door het Museumpark.

De gemeente moet in vergelijking met een eerder scenario 24 miljoen euro extra bijdragen, plus 10 miljoen voor de aanpak van het Museumpark, plus maximaal 15 miljoen euro indien de bouw duurder uitpakt. Zeven raadsfracties die instemden (coalitiepartijen D66, VVD, PvdA, CDA en oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam, Denk en PVV), steunden vorig jaar nog een motie om juist géén extra gemeentelijk geld voor het „ambitiescenario” uit te geven.

‘Geen draai, maar lef’

Chantal Zeegers van D66, de partij van verantwoordelijk cultuurwethouder Said Kasmi, vond het bouwplan destijds „onvoldoende helder”, zo verdedigde ze zich donderdag in het raadsdebat. Denk noemde de renovatie in 2018 al te duur voor een stad waarin één op de vier kinderen in armoede opgroeit. Maar fractievoorzitter Faouzi Achbar van Denk wilde desgevraagd niet spreken van „een draai”, wel van „lef en durf” om van standpunt te veranderen voor „belangrijke gebiedsontwikkeling”.

Geert Koster van Leefbaar Rotterdam herhaalde dat zijn partij vorig jaar al aankondigde „tegen alle ontwikkelingen” rond Boijmans te stemmen. De reden was dat het college stilhield dat Boijmans 80 miljoen euro van de filantropische stichting Droom en Daad was misgelopen, zoals NRC later onthulde. Maar Leefbaar kreeg donderdag genoeg steun voor een eigen motie om meer regie over de verbouwing van Boijmans te krijgen, en stemde alsnog in. Koster: „We geven nu het voordeel van de twijfel.”

Verrassend was ook de gewijzigde opstelling van twee eenmansfracties: de PVV en ChristenUnie-SGP. PVV’er Maurice Meeuwissen noemde het bouwplan eerder „megalomaan”, maar nu „sober, helder en concreet”. Coalitiepartij ChristenUnie-SGP keerde zich nu juist tegen het raadsvoorstel. „Te veel gemeentelijk geld en te veel risico”, zei Tjalling Vonk.

Risico’s

Juridische procedures van de architecten van de te slopen vleugels, vormen een van die risico’s. De aanleg van de tunnel door de drassige grond onder het Museumpark zou lastig kunnen worden. Fracties maken zich zorgen dat Boijmans de huur van een duurder pand straks niet kan betalen. De vraag is ook of het Boijmans lukt zelf 20 miljoen euro aan externe steun voor het bouwplan op te halen, of dat de gemeente moet bijspringen.

Nu er vooralsnog geen nieuw paviljoen voor moderne kunst komt, is de ambitie om te groeien naar 500.000 bezoekers per jaar beperkt tot 350.000. De VVD, PvdA en CDA dienden daarom een motie in om de directie van Boijmans een „commerciële strategie” te laten ontwikkelen. Zo moet Boijmans na de heropening – na tien jaar verbouwen in 2029 – alsnog groeien naar 500.000 bezoekers.

De motie werd aangenomen met 25 van de 41 stemmen, al kreeg VVD’er Jan-Willem Verheij vanuit de oppositie het verwijt „op de stoel” van de directie van Boijmans te gaan zitten; de gemeente is alleen pandeigenaar. „Ik heb alle vertrouwen in de directie dat er geen James Bond-tentoonstellingen komen”, zei Verheij, refererend aan een eerdere Bond-expositie in de Kunsthal Rotterdam.