Regering Suriname biedt excuses aan voor mishandeling journalist

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, president Chan Santokhi en parlementsvoorzitter Marinus Bee hebben hun excuses aangeboden voor de mishandeling van de Surinaamse journalist Jason Pinas door beveiligers van Brunswijk afgelopen dinsdag. De excuses kwamen donderdag direct na het begin van een vergadering van het parlement. Naar aanleiding van de mishandeling was er donderdag ook een stil protest van Surinaamse journalisten van diverse media voor het gebouw waarin het parlement zetelt. Woensdag besloten zij al om Brunswijk te boycotten voor ten minste twee maanden.

Santokhi zei tijdens de vergadering donderdag dat hij het Openbaar Ministerie de opdracht heeft gegeven om „zo snel mogelijk” een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de mishandeling. Tevens beloofde hij beelden van het voorval vrij te geven. Woensdag zei Santokhi dat hij het incident betreurde, maar bood toen nog niet zijn verontschuldigingen aan. Brunswijk zei eerder niet verantwoordelijk te zijn voor de handelswijze van zijn beveiligers.

Jason Pinas is journalist bij De Ware Tijd, de grootste krant van Suriname. Toen hij dinsdag met zijn telefoon een foto van Brunswijk had gemaakt voor het parlementsgebouw, pakten de beveiligers van de vicepremier hardhandig zijn telefoon af, hielden hem in een wurggreep en gooiden hem op de grond, vertelde Pinas dinsdag aan Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws. Vervolgens werd hij naar eigen zeggen geslagen en getrapt. Pinas heeft samen met zijn adjunct-hoofredacteur aangifte gedaan van het voorval. „Ik heb aangifte gedaan van wat er is gebeurd en ik hoop van ganser harte dat er iets mee wordt gedaan”, zei de journalist tegen Starnieuws.