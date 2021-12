‘Recordaantal van 488 journalisten wereldwijd gevangen’

Op dit moment zitten wereldwijd 488 journalisten gevangen. Dat heeft de internationale organisatie Reporters Without Borders (RSF) donderdag in een jaarlijks rapport bekendgemaakt. Het aantal gevangen journalisten is op het hoogste punt sinds de organisatie in 1995 jaarlijkse aantallen begon bij te houden. Het aantal vermoorde journalisten daalde juist, naar 46. De cijfers van dit jaar zijn gemeten tussen 1 januari en 1 december.

Het aantal gevangen journalisten steeg met zo’n 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is grotendeels te wijten aan de repressie van de journalistiek door machthebbers in Myanmar, Wit-Rusland en China. In Myanmar werd in februari van dit jaar een democratisch gekozen regering via een coup afgezet, wat leidde tot grote volksprotesten. In het Aziatische land zitten nu 53 journalisten gevangen, in 2020 waren dat er twee. In Wit-Rusland werden protesten tegen de betwiste herverkiezing van president Loekasjenko hard neergeslagen. Daar zitten nu 32 journalisten gevangen, versus zeven vorig jaar. China is met 127 gevangen journalisten de grootste gevangenisbewaarder voor journalisten ter wereld. De regering van president Xi Jinping knevelt via een omstreden veiligheidswet uit 2020 de persvrijheid in Hongkong.

Het aantal vanwege hun werk vermoorde journalisten nam dit jaar iets af vergeleken met vorig jaar: van 50 naar 46. Het is het laagste aantal in de zesentwintig jaar dat RSF de cijfers bijhoudt. In Europa, waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries en zijn Griekse collega Giorgos Karaivaz om het leven werden gebracht, was het juist het dodelijkste jaar voor journalisten sinds 2015. Toen werden bij de aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo acht journalisten en een gastredacteur vermoord.

