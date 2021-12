Poetin zal Oekraïne niet loslaten

Volgens president Vladimir Poetin heeft de val van de Sovjet-Unie dertig jaar geleden niet alleen het einde van het communisme ingeluid, maar ook het einde van „het historische Rusland”. Poetin betreurt dat nog steeds. In een documentaire, die zondag 5 december op de Russische televisie werd uitgezonden, zei de president dat door deze „tragedie is verloren gegaan, wat in duizend jaar was vergaard”. Ook Oekraïne is Rusland bij die ‘catastrofe’ van december 1991 ontvallen.

Wat Poetin met deze claim – én meer dan honderdduizend militairen, die hij langs de grens met Oekraïne heeft laten samentrekken – concreet beoogt, is moeilijk te doorgronden. Het Kremlin laat zich niet in de tactische kaarten kijken. Ook Amerikaanse inlichtingendiensten zijn het zicht kwijt, onthulde CNN vorige maand op basis van een anoniem Congreslid. VS-spionnen hebben rond het Kremlin geen adequate toegang tot informatie meer. Hun „werk beweegt zich naar een ‘denied area’ [extreem vijandig gebied – hs]”, aldus de parlementariër in Washington.

Verenig uzelf + verdeel de anderen = heers over beide Soerkov oud-Kremlinadviseur

De algemene doelstellingen van Rusland zijn echter geen geheim. Eind 2015 heeft Poetin de NAVO in ’s lands officiële veiligheidsdoctrine aangemerkt als de grootste „bedreiging voor de nationale veiligheid” van Rusland, groter dan de islamitische jihad. In de afgelopen zomer aangescherpte versie van deze doctrine is dit westerse gevaar ook in culturele en historische termen gedefinieerd. Volgens het Kremlin is zelfs het Russische volk als zodanig in het geding.

Voet aan de grond

Het Atlantisch bondgenootschap mag daarom niet alleen geen voet aan de grond krijgen in Oekraïne, het moet ook afzien van om het even welke uitbreiding in oostelijke richting, zoals Poetin vorige week te kennen gaf in zijn videotop met president Biden. De NAVO moet dus ‘nee’ zeggen tegen de ‘aspiraties’ van Bosnië-Herzegovina en Georgië om lid te worden en op voorhand ook tegen Zweden en Finland, mochten die toenadering zoeken. Het NAVO-compromis ‘nu even niet’ uit 2008 – toen de westerse bondgenoten Rusland tegemoetkwamen met het besluit dat Oekraïne en Georgië géén toegang zouden krijgen tot het NAVO-voorportaal, maar daar wel zicht op mochten houden – („not whether but when”, aldus toenmalig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer) moet voorgoed van tafel.

De kans dat de atoommachten Rusland en Amerika het onderling over deze „rode lijnen” van Moskou eens worden, acht het Kremlin echter klein. Omdat de VS bezig zijn met een „geopolitiek project” waarin voor Rusland „als zelfstandige factor in het internationale leven” geen plaats is, is zo’n vergelijk „per definitie zelfs onmogelijk”, stelde onderminister Sergej Rjabkov van Buitenlandse Zaken deze week in een interview met de regeringsgezinde krant Izvestija.

President Vladimir Poetin geeft een toespraak op de Krim, kort na de annexatie. Het is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op de nazi’s in WO II. Foto Sergej Ilnitski/EPA

Hoe wil Poetin bereiken dat het Westen de deur sluit voor nieuwe bondgenoten? Afgaande op Rjabkov is een conventionele oorlog denkbaar. Maar is het Kremlin daartoe bereid? In Rusland sluit een grote groep niet uit dat het zover komt. Twee vijfde van de Russen acht oorlog waarschijnlijk (36 procent) of onvermijdelijk (3 procent), meldde het sociologisch instituut Levada Centrum deze week. Al zeven jaar berichten Russische staatsmedia over „fascisten” die in 2014 in Kiev via een „coup” de macht hebben gegrepen. Met succes.

Volgens recent onderzoek van opiniepeilbureau VTsIOM beschouwt 52 procent van de burgers de Oekraïners als „broedervolk”, maar het land zelf wordt nog maar door 29 procent als vriendschappelijk ervaren. Poetin zelf heeft het ook bijna altijd over „broeders” wanneer hij over Oekraïners spreekt. Mocht het op oorlog uitdraaien, dan is de schuldvraag zo klaar als een klontje bleek uit het onderzoek van Levada. Volgens het instituut meent de helft van de Russen dat de NAVO de „initiatiefnemer” is van de huidige escalatie; 16 procent legt de schuld bij Oekraïne. Onder jongeren liggen de verwijten een slag anders. In de generatie tussen 18 en 24 is Oekraïne meer de gebeten hond en het Westen iets minder. Een kwart wijst naar de NAVO en 20 procent naar Kiev, peilde Levada.

Het sentiment dat het Westen „Russofoob” is, leeft ook onder critici van het Kremlin. Zo twitterde de journalist Leonid Ragozin, die op de hand is van politiek gevangene Aleksej Navalny en naar Letland is uitgeweken, deze week dat de NAVO-expansie en de Amerikaanse pogingen om de gaspijpleidingen Nord Stream en South Stream te blokkeren de „autoritaire en irredentistische trends in Rusland alleen maar hebben gevoed”. Ragozin sloot zijn tweet af met: „Face your Frankenstein, folks”.

Eén cultuur, één natie

Het idee dat het Westen probeert Oekraïne voor zijn karretje te spannen, ligt aan de basis van Poetins politiek. In juli dit jaar publiceerde de president een historisch essay waarin hij betoogde dat Oekraïne en Belarus geen onafhankelijk bestaansrecht hebben, maar door hun gemeenschappelijke taal en religie deel zijn van één natie met een „duizendjarige geschiedenis”. Dat „Kleinrussen” in Kiev en „Witrussen” in Minsk een eigen soevereine koers ten opzichte van de „Grootrussen” in Moskou opeisen, zowel vroeger als nu, is volgens Poetin het gevolg van Poolse en westerse machinaties om Rusland klein te houden.

Rond het Kremlin gaan sommigen in de beleidselite nog verder. Politicoloog/econoom Sergej Karaganov bijvoorbeeld betoogt al langer dat er tegen Rusland een „derde Koude Oorlog” wordt gevoerd. De eerste was na de Oktoberrevolutie van 1917, de tweede begon met de deling van Europa in 1945. De kansen voor Rusland om te winnen zijn nu groter dan de vorige keren. Omdat het westerse „politieke systeem niet is ingericht voor een langdurige harde confrontatie”, zet het „lhbtisme, ultrafeminisme, geschiedvervalsing” en andere ideologische wapens in. Dat is gunstig. Als Rusland „tegenover een autoritair en efficiënt geregeerd Westen zou staan, dan zou de toestand wezenlijk moeilijker zijn” geweest, aldus Karaganov, een bekend gezicht in elite van Moskou en tot voor kort decaan bij de Hogeschool voor Economie.

Het is best mogelijk dat we plotseling iets zien dat lijkt op de Cubacrisis van 1962 Rjabkov onderminister BuZa Rusland

Poetins voormalig adviseur Vladislav Soerkov, die tot begin 2020 in het presidentiële apparaat verantwoordelijk was voor het Oekraïnebeleid, liet recent op de website Actuele commentaren een nog scherper licht schijnen op de winnende strategie van Rusland. Door „chaos te exporteren” naar het buitenland kan het Kremlin maatschappelijke orde in eigen land scheppen, schreef hij. Het succes van de annexatie van de Krim in 2014 bewijst dat. „De klachten uit Brussel en Washington” over de inmenging van Moskou tonen aan dat onze staat zijn imperiale instincten niet heeft verloren.” Gedurende de eeuwen is Rusland alleen beschermd geweest „dankzij het niet-aflatende streven om zijn eigen grenzen te overschrijden”, aldus Soerkov. Hij heeft er een korte formule voor: „verenig uzelf + verdeel de anderen = over beide heersen”.

Karaganov en Soerkov behoren niet (meer) tot de binnenring van de macht in Rusland. In welke mate zij het denken in het Kremlin weerspiegelen, is onhelder. Maar dat ook daar compromisloos wordt gedacht, staat wel vast. In een opiniestuk voor de zakenkrant Kommersant stelde voormalig premier Dmitri Medvedev (tegenwoordig vicevoorzitter van de nationale Veiligheidsraad) dit najaar dat „onderhandelingen” met Oekraïne „absoluut zinloos zijn”, omdat de leiders in Kiev „voortdurend liegen”. In zijn artikel zette Medvedev de Oekraïense president eerst neer als een Jood die „afstand heeft gedaan van zijn identiteit en lijdt aan cognitieve dissonantie”.

Deze kijk op Kiev verklaart waarom het Kremlin het buurland consequent negeert en Poetin alleen over het hoofd van de Oekraïense regering heen wil praten met Biden en andere westerse leiders. Zo ook deze week. In een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron beklaagde Poetin zich dinsdag dat Oekraïne wordt „volgepompt met moderne wapens”, zoals aanvalsdrones uit Turkije en mogelijk gevechtsvliegtuigen uit Frankrijk. Een dag eerder had de president in een onderhoud met de Britse premier Boris Johnson geëist dat er „onmiddellijk onderhandelingen beginnen over een internationale juridische overeenkomst om elke verdere NAVO-opmars naar het oosten en de inzet van wapens die Rusland bedreigen in naburige staten uit te sluiten”.

Moskou blijft intussen de militaire dreiging boven de markt houden en accepteert op voorhand de risico’s. In de woorden van onderminister Rjabkov daags na de videotop tussen Poetin en Biden: als „de kameraden van de andere kant” doorgaan met hun steun voor Oekraïne is het „best mogelijk dat we op een dag plotseling wakker worden en iets zien dat lijkt” op de Cubacrisis van 1962.