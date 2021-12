Op een rubberboot het Kanaal over: tienduizenden migranten proberen het

Een man en een kind zijn door hulptroepen op een reddingsboot geholpen. Migranten en asielzoekers steken al jaren het Kanaal over in kleine bootjes, maar dit jaar hebben volgens de Britse autoriteiten al meer dan 23.000 mensen de overkant bereikt. Vorig jaar vielen er zes doden. Tot de ramp in november waren er dit jaar drie mensen verdronken, met nog vier vermisten.

Foto Henry Nicholls/Reuters