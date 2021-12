OM vervolgt tramschutter Gökmen T. voor poging moord op cipier

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt tramschutter Gökmen T. voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder, poging tot zware verwonding van een andere cipier, en vernieling. Dat heeft het OM donderdag bekendgemaakt. T. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor een aanslag in een tram in Utrecht op 18 maart 2019. Hij beschoot reizigers in een tram. Vier mensen overleefden de aanslag niet, meerdere personen raakten gewond.

T. zit vast in Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam, waar hij op 17 februari dit jaar een bewaarder te lijf ging met een „zelf gefabriceerd wapen”, schrijft het OM. De bewaarder raakte daarbij gewond. Op 17 oktober nam T. „een agressieve houding aan” en vernielde hij spullen in de recreatieruimte. Hij gooide „hete vloeistof” in de richting van een bewaarder die hem opdroeg te kalmeren. Ook die bewaarder raakte gewond.

Het OM vindt het „van groot belang” T. ondanks zijn levenslange gevangenisstraf voor deze incidenten te vervolgen. Voor de twee slachtoffers van zijn gedrag, maar „ook als signaal richting de maatschappij”. Als T. na vijfentwintig jaar in de gevangenis in aanmerking zou komen voor gratie, zoals iedere tot levenslang veroordeelde, wordt een vervolging als deze in de behandeling van een gratieverzoek meegenomen. T. moet naar verwachting in de eerste helft van 2022 voor de rechter verschijnen.