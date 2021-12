Nee, je kunt je sekse niet veranderen, maar daar draait het niet om

Kathleen Stock, ex-hoogleraar filosofie en prominente ‘gendercritica’ uit het Verenigd Koninkrijk, kwam in een interview met NRC (11/12) met de uiterst aanstootgevende uitspraak: „Je kunt je sekse feitelijk niet veranderen.” Deze uitspraak sloeg in als een bom bij... precies nul mensen. Niemand beweert tenslotte dat trans vrouwen op magische wijze XX-chromosomen hebben gekregen.

Pieter Sleutels is historicus.

Het is dan ook niet deze uitspraak waartegen haar studenten in protest kwamen. Onder de paraplu van de ogenschijnlijk onschuldige en niet-weerspreekbare bewering ‘trans vrouwen zijn biologisch geen vrouw’ verschuilt Stock namelijk de twee standpunten waar het haar echt om te doen is: 1) door zelfidentificatie lopen vrouwen gevaar en 2) de snelle stijging in transgender jongeren is alarmerend. Ze weeft deze standpunten retorisch zorgvuldig aan haar overkoepelende positie vast (‘We zouden de nadruk op biologie niet moeten loslaten, want dat resulteert in 1 en 2’), waardoor het eenvoudiger te verbloemen is dat beide stellingen bij nadere observatie niet standhouden.

Statistieken

Neem de eerste. Als iedereen zich zonder tussenkomst van een medisch professional een vrouw kan noemen, kunnen „mannen die zeggen zich te identificeren als vrouw” privéruimtes van vrouwen binnentreden, meent Stock. Mannen met een penis, die dus geen biologische vrouw zijn, zo benadrukt ze, terugverwijzend naar haar zogenaamde hoofdargument. Maar is hier sprake van een oorzaak-gevolgrelatie? Zorgt het loslaten van de ‘biologische vrouw’ er inderdaad voor dat geweld in vrouwenruimtes structureel toeneemt?

NRC schrijft terecht dat het bij de gevallen die Stock noemt om uitzonderingen gaat. Stock lijkt echter in haar repliek – „Ik begrijp niet helemaal waarom het uitmaakt dat het om kleine getallen gaat” – anekdotisch en statistisch bewijs niet te onderscheiden. Vooropgesteld, iedere aanranding is er één te veel, maar om beleid om te gooien heb je meer nodig dan losstaande incidenten.

Dus is er een aantoonbaar statistisch patroon dat zelfidentificatie zorgt voor een gegroeid gevaar in vrouwenruimtes? Nee, verre van, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Intussen antwoordt Stock op de vraag of transgenders niet ook met geweld te maken krijgen: „Gelukkig is het aantal moorden op transgenders hier heel laag.” Waarom is Stocks maatstaf voor ‘geweld’ hier ineens moord, terwijl ze het eerder over seksueel geweld had, iets waar transgender personen minstens zo veel mee te maken krijgen als cisgender vrouwen? Bovendien: waarom doet anekdotisch bewijs er voor Stock hier plotseling niet meer toe?

Inconsequent

Dan de zogenaamde hausse in transgender jongeren. De „stijging van 5.000 procent van de aanmeldingen voor genderklinieken in het VK” (hoog getal! alarmbellen!) is in absolute cijfers een stijging van 77 in 2009 naar 2.590 in 2019 . Dat laatste aantal is nog geen 0,03 procent van de Britse jeugdbevolking. Klinkt al een stuk minder apocalyptisch, toch?

Stocks verklaring voor die stijging? „Het is een trend.” Oké, interessant. Waar komt dit idee vandaan, wetenschappelijk gezien? Dan moeten we kijken naar een hypothese van Lisa Littman, wier studie betoogde dat jongeren door leeftijdsgenoten en sociale media opgejut worden om ‘transgender te worden’ terwijl hun mentale strubbelingen daarmee niet daadwerkelijk worden opgelost.

Voor het gemak wordt zelden benoemd dat het artikel forse kritiek heeft gekregen omdat de dataset bevooroordeeld en niet representatief was. Of dat de statistische analyse ook in de herziene versie niét aangepast werd. Of dat 62 gerenommeerde onderzoeksinstituten expliciet afstand namen van de hypothese die in het betreffende artikel opgesteld werd. Of dat vervolgstudies geen enkel bewijs vonden voor Littmans theorie.

Opvallend genoeg benoemt Stock even verderop in het interview dat er „weinig betrouwbare data” zijn over spijt na behandelingen met hormoonkuren en puberteitsremmers. Waar zijn dan precies de betrouwbare data om aan te tonen dat het bij de stijging in transgender jongeren om een trend gaat? Stocks argumentatie komt hier toch behoorlijk inconsequent over.

(Spijtpercentages voor het verwijderen van de baarmoeder of testikels – wellicht een nog veel ingrijpendere procedure – zijn er overigens wel. Die liggen rond de 0,5 procent.)

Retoriek

Een wetenschapper levert gedegen bewijs voor haar standpunten. In Stocks argumenten herken ik voornamelijk retoriek zonder empirische grondslag. Ze heeft geen data om haar gelijk aan te tonen, alleen incidenten. Het betekent ook dat Stock óf niet bekend is met onderzoeken die haar stellingen tegenspreken, óf die onderzoeken moedwillig bagatelliseert of negeert. Beide vind ik bijzonder nalatig voor een hoogleraar.

Misschien, heel misschien, hadden Stocks studenten dus een punt toen ze tegen haar standpunten ingingen. Stock blijft immers volhouden dat haar studenten haar aanvielen, maar op hun tegenargumenten gaat ze geenszins in.

En is het niet een integraal onderdeel van wetenschap dat standpunten die geen hout snijden mogen worden bekritiseerd?

Helaas, mevrouw Stock, volgens mij betekent academische vrijheid ook dat u soms ideeën hoort die u onprettig vindt, maar waarvan u later blij bent dat ze zijn besproken.

