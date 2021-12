Na decennia van brave centrumpolitici krijgt Chili eindelijk iets te kiezen

In de kurkdroge decemberhitte van Santiago staat Constanza Menares op een woensdagochtend te folderen op een kruispunt naast een kerstmarkt. De Chileense veegt het zweet van haar voorhoofd, dat verborgen gaat onder een groene pet met Boric erop: de naam van haar presidentskandidaat. Als een jong stel langsloopt, springt ze ervoor en drukt hen een flyer in handen. Zij zijn de kiezers die Constanza zoekt.

„De mensen die hier wonen hebben het vertrouwen in de politiek verloren”, zegt Menares (29) over Puente Alto, het stadsdeel waar ze staat. De lucht hangt als een bruine sluier over de grijze flats. „Er zijn veel problemen in deze wijken. Zowel de criminaliteit als de armoede is toegenomen. En de meeste mensen, vooral de jongeren, herkennen zichzelf niet meer in de mensen die hen vertegenwoordigen.”

Bij de tweede ronde van de Chileense presidentsverkiezingen, zondag, wordt de jeugd gezien als een cruciaal kiezersblok. Tijdens de vorige twee stembusgangen kwam slechts een derde van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar opdagen. Het waren jaren dat gematigde centrum-rechtse en centrum-linkse coalities van traditionele partijen de dienst uitmaakten in Chili.

Aanstaande zondag is de keuze in de voorheen zeer stabiele Chileense politiek plots veel scherper. Tot de beslissende ronde zijn twee kandidaten doorgedrongen die hun campagne begonnen op de uitersten van het politieke spectrum: de linkse voormalig studentenleider Gabriel Boric (35) neemt het op tegen de ultraconservatief José Antonio Kast (55).

Leider van studentenprotesten

De afgelopen decennia bestond de Chileense politiek uit verschillende gezichten met hetzelfde verhaal, zegt Constanza Menares. „Nu zien we jonge gezichten met nieuwe energie. Dat is waar Boric voor staat en waarom ik campagne voor hem voer.”

Gabriel Boric maakte zijn studie niet af, ging de politiek in en werd in 2013 gekozen tot parlementslid zonder tot een traditionele partij te behoren. Vier jaar later, in 2017, werd Boric herkozen. Dit keer als onderdeel van Frente Amplio (Breed Front), een alliantie van linkse bewegingen en partijen, waaronder de communistische. Boric richt zich op progressieve thema’s: het klimaat, vrouwenrechten en sociale gelijkheid staan hoog op zijn agenda.

Ze is een generatiegenoot van de linkse kandidaat. In 2011 ging ook zij de straat op toen studenten in Chili massaal demonstreerden tegen de hoge kosten van het onderwijs. Die protesten werden geleid door onder anderen Gabriel Boric, met zijn kenmerkende baard. „Ik ben mij dankzij Boric gaan bemoeien met politiek. Toen hij zich kandidaat stelde, heb ik de coördinatie van zijn campagne hier in Puente Alto op me genomen. Ik stuur nu een team van vijfhonderd mensen aan”, zegt Menares.

De campagne in de armere middenklassebuurt bestaat vooral uit gesprekken met buurtbewoners, de vrijwilligers gaan van deur-tot-deur. Menares somt daarbij de standpunten van Boric’ progressieve partij-alliantie op: het klimaat, vrouwenrechten en sociale gelijkheid. „Hij gaat studieschulden kwijtschelden. Hij zal zich op seksuele diversiteit richten. Hij gaat zorgen dat Chili een land is voor iedereen, waar het veilig is voor vrouwen. Met de andere kandidaat zal het voor vrouwen juist achteruitgaan qua rechten.”

Die andere kandidaat is José Antonio Kast. Toen Chili in 1988 naar de stembus ging om te kiezen tussen voortzetting van de dictatuur van generaal Pinochet of een overgang naar democratie, voerde een jonge Kast campagne voor Pinochet. Zelf is Kast wars van vergelijkingen en etiketten als „extreem-rechts”. Hij omschrijft zichzelf als „een man van het volk”.

Catherine Cebulj sluit zich bij die woorden aan. De 43-jarige Chileense voert óók campagne in Puente Alto, zij hangt verkiezingsposters aan lantaarnpalen op. „Kast is iemand die van nature dicht bij de mensen staat. Wat hij doet, is niet geforceerd”, zegt ze.

Zijn beloftes sluiten aan bij het oplossen van de problemen van wijken als Puente Alto: veiligheid, stabiliteit en economische groei. Cebulj: „Het is niet veilig in Puente Alto. Vanwege de criminaliteit zijn mensen te bang om een eigen zaak te beginnen, zelfs om ’s nachts buiten te wandelen.”

Een rechtse ‘man van het volk’

Met een sterke socialemediacampagne, onder anderen op TikTok en Instagram, weet Kast jongeren goed te bereiken. Met gelikt geproduceerde video’s brengt hij zijn boodschap over: hij is de kandidaat die Chilenen weer trots maakt op hun land. Dat Kast de bloedige dictatuur van Pinochet verdedigt, maakt jongeren volgens Cebulj minder uit. „De jongeren die op Kast stemmen weten dat je het verleden niet kunt uitwissen. Maar ze willen niet vast blijven zitten in de tijd, ze willen vooruit. En ze zien dat je met Kast vooruit kan.”

José Antonio Kast is de zoon van een Duitse vader die voor de nazi’s vocht en na de Tweede Wereldoorlog naar Chili vluchtte. Kent een lange loopbaan uiterst rechts op het politieke spectrum. Net als de Braziliaanse president Bolsonaro flirt Kast met de militaire dictatuur, in het geval van Chili die van generaal Augusto Pinochet (1973-1990). Kast belooft een hardere aanpak van criminaliteit en illegale immigratie en heeft een moreel-conservatieve agenda.

Vooral bij centrum-rechtse kiezers leeft angst voor een regering van Boric, wiens belangrijkste coalitiegenoot deze verkiezingen de Communistische Partij is. „Het is extreem-links. Een gevaar voor Chili. Boric doet alsof hij een nieuw links is met zijn alliantie Frente Amplio, maar als je met de communisten samenwerkt is het duidelijk: je werkt samen met dictatoriale partijen”, zegt Catherine Cebulj. „Je hoeft maar naar andere Latijns-Amerikaanse landen te kijken om te zien waar dat toe leidt: Nicaragua, Venezuela. Maar ook Argentinië, onze buren! Economisch is er niets van over. Socialisme werkt niet, omdat we allemaal verschillend zijn.”

Communisme en socialisme enerzijds, fascisme en extreem-rechts anderzijds: hoewel deze in de campagne veelgebruikte politieke etiketten deels overtrokken zijn, staat zondag veel op het spel. Chili, lang een baken van stabiliteit en economische groei in de regio, werd in 2019 het toneel van massale protesten.

De economie bloeide wel op papier, maar veel mensen zagen er weinig van terug. Na jaren van groeiende inkomensongelijkheid dekt een gemiddeld salaris amper nog de kosten van het dagelijks leven en zijn onderwijs en zorg voor de middenklasse onbetaalbaar geworden.

Politieke midden weggevaagd

Aanvankelijk probeerde de zittende rechtse president Sebastián Piñera de protesten met geweld de kop in te drukken. Voor het eerst sinds het einde van de militaire dictatuur werd het leger de straat opgestuurd. Dit verhevigde de protesten alleen maar, waarna Piñera inbond. Hij stelde Chili voor om nieuwe grondwet op te stellen. Het land stemde massaal in en koos een overwegend linkse grondwetgevende vergadering, die de oude, neoliberale grondwet van Pinochet nu grondig herschrijft.

Maar de Chilenen lijken meer te willen: nieuwe politici en partijen. Het aloude midden, dat vanaf de terugkeer naar de democratie, in 1990, nagenoeg alle regeringen in Chili leidde, werd in de eerste ronde van de verkiezingen weggevaagd. Een meerderheid van de Chilenen stemde vorige maand helemaal niet: krap 48 procent van de stemgerechtigde bevolking kwam opdraven. Het illustreerde wat ook opinieonderzoek uitwijst: het vertrouwen in de politiek is weg en burgers die nog stemmen, kiezen voor nieuwe kandidaten van pas opgerichte partijen.

„Ik zou zeggen dat deze verkiezingen het begin van een nieuwe cyclus zijn. De grote coalities uit het centrum zijn verdwenen”, zegt Kenneth Bunker, een politiek expert die verbonden is aan de Diego Portales Universiteit. „De kandidaten zijn niet traditioneel. Kast wordt als extreem gezien, omdat hij het ministerie van Vrouwenzaken wil afschaffen, uit de VN wil stappen of klimaatverandering ontkent. Hij wordt vergeleken met Bolsonaro, Orbán en Le Pen. Toch spreekt hij ook een nieuwe generatie aan, kiezers die andere politieke codes hebben. Die zich zorgen maken over de toekomst.”

Dat Boric en Kast tegenover elkaar staan in de tweede ronde betekent niet dat in het Zuid-Amerikaanse land rechts kaarsrecht tegenover links staat. Hoewel Catherine Cebulj en Constanza Menaras campagne voeren voor twee tegenpolen, beschrijven ze de stembusgang bijna precies hetzelfde. „Als er een regering komt die zijn beloften nakomt, kunnen wij als land vooruit”, zegt Cebulj. En Menares, terwijl, ze uitrust van haar folderwerk in Puente Alto: „We willen vooruitgang. Maar wel vooruitgang voor iedereen. Daar hoef je niet links of rechts voor te zijn.”