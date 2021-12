‘Muziek van Béla Bartók moet je over je heen laten komen’

De zes strijkkwartetten van Béla Bartók gelden als het twintigste-eeuwse hoogtepunt van het genre – schitterend, verbluffend inventief én de ultieme test voor ieder strijkkwartet. Anderzijds staat Bartók te boek als ‘moeilijk’ en laten sommige concertgangers zich erdoor afschrikken. Hoe verenig je die uitersten? Het Amsterdamse Ragazze Quartet verklaarde zich vijf jaar geleden ‘Bartók Bound’ en zette de zes kwartetten op twee lovend ontvangen cd’s, waarvan de tweede vorige maand verscheen. In een tweedelige marathon spelen de Ragazze de kwartetten nu ook live, in de Toonzaal in Den Bosch: zondagochtend de eerste drie, de laatste drie volgen 20 februari.

In hun repetitieruime in Amsterdam-Noord vertellen violisten Jeanita Vriens en Rosa Arnold dat de wortels van het ambitieuze project eigenlijk al veel verder terug liggen. De Bartók-fascinatie van het Ragazze Quartet ontvlamde ooit dankzij de befaamde cellist Stefan Metz, die hen op de Strijkkwartetacademie Bartóks Eerste strijkkwartet liet spelen: „Alsof er een nieuwe wereld openging”, zegt Vriens. „Daar is de liefde begonnen.” Later speelden ze het Vierde op een concours in Osaka, waar de jury hun uitvoering uitvoerig prees. En een rapport van het Fonds Podiumkunsten benadrukte ook specifiek de kwaliteit van hun Bartók.

Het begon op te vallen, de complimenten die hun Bartók oogstte. „We merkten het zelf ook. Het klopt gewoon, er klikt iets tussen ons en deze muziek”, zegt Arnold.

Hij schreef het tijdens de Eerste Wereldoorlog, bij het derde deel zie ik altijd een kapotgeschoten Europa voor me – zó desolaat Jeanita Vriens violist

Maar toegegeven: Bartók ís ook best moeilijk. De Ragazze denken daarom goed na over de inbedding van de stukken en hoe ze de luisteraar een ingang kunnen bieden. De afgelopen jaren verwerkten ze de kwartetten in een pubquiz, een kindervoorstelling en thematische programma’s over migratie naar Amerika of de invloed van volksmuziek. Jan Paul de Bondt maakte over het traject een vierdelige podcastserie voor NPO Radio 4.

Vriens: „Programmeurs zijn vaak huiverig als wij met Bartók aankomen. Onze programma’s hebben alleen een sterk concept, daar kun je niet zomaar een andere componist in schuiven. Achteraf blijken zowel publiek als programmeurs vaak juist over Bartók het meest enthousiast.”

Straks komen altviolist Annemijn Bergkotte en cellist Rebecca Wise en repeteren ze het Tweede strijkkwartet. „Ophalen’ noemt Arnold het: ze kennen het stuk door en door, maar het is inmiddels wel bijna drie jaar geleden dat ze het hebben opgenomen. Ze hebben er indertijd echt op gezwoegd”, zegt Vriens, eindeloos gestudeerd en gerepeteerd, samen met coach Luc-Marie Aguera gewerkt aan hun Bartók-klank – níét romantisch, soms opzettelijk ‘lelijk’, altijd met een diepere laag. Arnold: „Al die kennis gaat in een soort onderbewuste soeppan, het technische weten zet je om naar iets in je lijf en je voorstellingsvermogen.”

Dat dit je twééde strijkkwartet is! Wat voor hoofd had die man? Rosa Arnold violist

Vriens aarzelt, ze wil nummers 1 en 3 niet tekortdoen, maar het Tweede is stiekem wel een favoriet. Arnold valt haar bij: „Dat dit je twééde strijkkwartet is! Wat voor hoofd had die man? Het materiaal, de ideeën en motieven en harmonieën, je tuimelt van het een in het ander… Het is onvoorstelbaar dat iemand zoiets allemaal verzint.”

Vriens: „Het is heel beeldende muziek. Hij schreef het tijdens de Eerste Wereldoorlog, bij het derde deel zie ik altijd een kapotgeschoten Europa voor me – zó desolaat.” Of het einde van tweede deel, vult Arnold aan: „Razendsnel – maar pianissimo. Dat geeft een ongrijpbare klank. Het is enorm moeilijk om samen te blijven spelen, maar het effect is magisch, een soort elektriciteit die in de lucht hangt.”

Zo zou je ook naar Bartók moeten luisteren, suggereren ze: probeer het niet meteen te begrijpen, laat de muziek over je heen komen, voel de energie die eruit spreekt. Vriens: „Focus meer op de kleuren dan op melodieën, stel je concrete kleuren of beelden voor.” Arnold: „Verzin er een verhaal bij.” Vriens: „En bij de snelle delen: denk heavy metal. Het hoeft niet mooi te zijn, het is vét. Het leven is ook niet altijd mooi en deze muziek reflecteert het leven in al zijn facetten.”

Het Ragazze Quartet is te horen op 19/12, 11.00u, Toonzaal Den Bosch. Inl: is te horen op 19/12, 11.00u, Toonzaal Den Bosch. Inl: willem-twee.nl Bartóks Strijkkwartetten nrs. 1-3 door Ragazze Quartet. Inl: ragazzequartet.nl