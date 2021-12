Michael van Praag over het regeerakkoord: „Sport is meer dan Verstappen en Ajax”

Hij kan zijn frustratie moeilijk verbergen. Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, las woensdag met stijgende verbazing het regeerakkoord. Sport komt er bekaaid vanaf, vindt hij. En eigenlijk begrijpt hij niet goed waarom, want „iedereen” is er in coronatijd van overtuigd dat bewegen van groot belang is.

Het nieuwe kabinet trekt jaarlijks 25 miljoen extra uit voor sport en bewegen. Wat dacht u toen u dat getal las?

„Er staat over sport maar één zinnetje in het regeerakkoord. In het vorig jaar verschenen rapport De opstelling op het speelveld adviseert de Sportraad het kabinet – op basis van een berekening van experts – om per jaar 485 miljoen voor sport en bewegen uit te trekken. Sport is namelijk veel meer dan Max Verstappen en Ajax-Feyenoord. Het gaat om de mens, om u en mij, onze families. En het is toch zorgelijk dat de helft van de kinderen in Nederland de beweegnorm niet haalt: twee keer per dag een half uur matig tot intensief bewegen. Nadat wij ons advies hadden uitgebracht heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een sportwet en een sportstelsel waarin de overheid kaders stelt. Daar is niets van terechtgekomen.”

Sterker, de sportwet en het sportstelsel worden niet genoemd in het regeerakkoord.

„Kennelijk is sport in de ogen van de politici die dit regeerakkoord hebben opgesteld niet zo belangrijk. En dus zijn burgers afhankelijk van de zittende wethouder in een dorp of stad, de zittende gedeputeerde bij de provincie. De zittende minister van Sport. Ze hebben geluk als die iets met sport heeft.”

Wat wél genoemd wordt in het regeerakkoord is het Thialf-stadion in Heerenveen. Het kabinet trekt daar een miljoen per jaar voor uit de komende vier jaar.

„We hebben in dit land veel schaatsliefhebbers, ik begrijp dat het voor hen belangrijk is. Maar ik haal liever een oudere of gehandicapte uit z’n isolement door die in een wandelclub te laten wandelen. Of een van de duizenden kinderen die onder de armoedegrens leeft en om financiële redenen niet aan sport kan deelnemen. Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.”

U zegt dat alle beleidsbepalers de noodzaak van sport inzien, maar toch blijft het ‘maar’ bij die extra 25 miljoen. Hoe kan dat?

„Experts, sportmensen, virologen, Mark Rutte, Hugo de Jonge, de duvel en z’n ouwe moer ... ze onderstrepen allemaal het belang van sport. En toch gebeurt er niets. Waarom? Ik weet het niet. Het is toch bewezen dat als je veel vet in je lijf hebt, bacteriën zich goed kunnen nestelen? Dat disproportioneel veel besmette mensen met overgewicht op de IC belanden nu. Ik begrijp dat kernenergie en veiligheid belangrijker worden geacht dan sport, maar onderschat ook niet het belang van een vitale bevolking. Daarvoor moet je niet alleen de verenigingen versterken, zoals in het regeerakkoord staat, maar ook fietspaden en wandelpaden aanleggen, sporthallen en gymzalen bouwen. Het kabinet heeft ook niets gedaan met ons advies ervoor te zorgen dat voor 2030 driekwart van de bevolking voldoende beweegt, in plaats van de 50 procent nu. Ze houden het op 2040 omdat Joop Alberda [voormalig sportbestuurder] daar iets over heeft geroepen. Lekker ver weg, twintig jaar!”

U klinkt gepikeerd.

„Gepikeerd niet. Ik begrijp het gewoon niet. Waarom faciliteer je niet iets waar we allemaal achter staan?”

Wat denkt u?

„Ik zou die vraag aan politici hebben gesteld, ware het niet dat de Sportraad een adviescollege is, geen actiegroep. Maar we mogen gelukkig wel reageren, en dat doe ik dan ook. Wat je straks gaat horen van de nieuwe kandidaten voor de regering is: dit is een verhaal op hoofdpunten, nu komt het op de uitvoering aan. Ja, zeg ik dan, maar die 25 miljoen staat vast en dat bedrag is een druppel op de gloeiende plaat. Ik roep de Kamer op om daar nog eens goed over te praten.”

Is sport een wormvormig aanhangsel in Nederland?

„Ja. Want nogmaals: wie aan sport denkt, denkt aan Ajax, Verstappen, de handbalvrouwen en de hockeyers. Prachtig, prachtig, daar mogen we supertrots op zijn. Maar het begint bij de kinderen. Als die niet sporten zijn dat soort mooie topsportprestaties in de toekomst niet meer mogelijk. Het gaat om de Nederlandse bevolking, en die komt niet aan haar trekken.”