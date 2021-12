Met geld koopt Rutte IV geen vertrouwen

Zie het als symbolisch: toen Mark Rutte maandagavond naar buiten kwam om het sluiten van een coalitieakkoord aan te kondigen, was hij als vanouds gekleed als een sportieve twintiger: spijkerbroek, shirt, blauwe capuchontrui, blauwe bodywarmer, alles nonchalant open, alles om energieke jeugdigheid uit te stralen. Alleen zijn hoofd (grauw, vermoeid, een afgemeten toon) deed niet mee.

Dat is al langer zo. Sinds de demissionaire premier in april door een slordigheid van verkenner Kajsa Ollongren, een van zijn trouwste vazallen, in grote problemen kwam, en hij vervolgens ook nog op een klinkklare leugen werd betrapt, haperde zijn legendarische behendigheid, stokte de charme, vergrijnsde de lach.

Bas Heijne is essayist en redacteur van NRC.

Logisch, alles wat voorheen lukte, met gemak, lukte ineens niet meer. Zijn klinkende verkiezingsoverwinning in maart verloor even later alle glans door een algemeen gesteunde motie van afkeuring over de kwestie-Omtzigt, en een maar nauwelijks overleefde motie van wantrouwen. Zijn felbegeerde record als langstzittende naoorlogse minister-president werd aan het zicht onttrokken door een moeizame, verbitterde formatie, die eveneens een record brak.

En intussen verbrokkelde het gezag dat Rutte aan het begin van de pandemie als leider in crisistijd genoot razendsnel door een onhelder, zigzaggend beleid. Straalde Rutte tijdens de eerste persconferenties nog de gravitas van een staatsman uit, de afgelopen maanden was hij vooral de korzelige bovenmeester die geen orde meer kan houden.

Dat deze man, die het afgelopen jaar zoveel heeft verloren (gezag, geloofwaardigheid, de gunst van de burger buiten het eigen electoraat) opnieuw een kabinet gaat leiden, kun je zien als het bewijs van zijn formidabele politieke overlevingsinstinct. Anderen in zijn positie zouden allang in het stof gebeten hebben.

Maar de opdracht die Rutte IV aan zijn leider stelt, is niet louter overleven – de opdracht waarvoor Rutte zich nu gesteld ziet, is veel en veel groter. Om zijn kabinet te laten slagen, zal hij zichzelf volledig moeten heruitvinden. In alles, echt in alles, moet Mark Rutte zich nu het tegenovergestelde tonen van wie hij voorheen was. De nieuwe Rutte zal, kortom, een soort anti-Rutte moeten zijn.

Lees ook: Hoe wil Rutte IV het vertrouwen van de burger en van de ‘constructieve’ oppositie terugwinnen?

Weg met de handigheidjes

Ten eerste moet hij, na tien jaar regeren, het nieuwe elan gaan uitstralen dat hij zelf hopeloos heeft laten verpieteren. Onder deze minister-president is de Nederlandse bestuurscultuur verslonst, en in plaats van het behendig wegwerken van zijn scherpste criticus op dit terrein, Pieter Omtzigt, zal Rutte nu zelf het boegbeeld van de door Omtzigt afgedwongen nieuwe bestuurscultuur moeten worden. Weg dus met de handigheidjes, het notoir gebrekkige geheugen, de indrukwekkende flux de bouche om iedere ongemakkelijke waarheid te laten verdwijnen in een mist van woorden.

Datzelfde ‘nieuw elan’ vraagt ook om scherpe politieke keuzes – en juist het wegmasseren van scherpe keuzes was het handelsmerk van de oude Rutte. Die Rutte was jarenlang pro-Europees én anti-Europees. De oude Rutte was voor een aanpak van de klimaatcrisis, maar we moesten wel gewoon kunnen blijven barbecueën. Eerst was zijn partij de „vroem-partij”, fuck de stikstof, en toen ineens niet meer. En ja, gaf hij toe, er is institutionele discriminatie van Nederlanders met een migratieachtergrond, maar we gaan er niets aan doen, wie zich wil invechten staat immers niets in de weg in onze kansensamenleving. Enzovoort.

Juist die schijnbaar onbekommerde halfhartigheid op vrijwel alle belangrijke dossiers maakte deel uit van het succes van de politicus Rutte, omdat zoveel mensen zich bediend konden voelen, zonder dat er echt iets van hen gevraagd werd – we zijn van goede wil, heus, maar het moet natuurlijk niet te gek worden.

Die houding is niet langer houdbaar. Het nu aangekondigde nieuwe elan vraagt een politiek leider die ergens voor staat, die niet opzichtig van twee walletjes wil eten.

Te midden van alle breed geëtaleerde deemoed bij de presentatie van het coalitieakkoord woensdag, was er vooral de belofte van een nieuw soort politieke authenticiteit. Zowel Sigrid ‘nieuw leiderschap’ Kaag als Gert-Jan Segers hebben eerder dit jaar op niet mis verstane wijze afstand genomen van zo ongeveer alles waar Mark Rutte voor staat. Om toch door te kunnen, kon niet enkel volstaan worden met een beroep op pragmatisme, het land moet bestuurd worden, we zitten in een megacrisis, er is werk aan de winkel.

Lees ook: De rode draad van het coalitieakkoord: vooral de eigen fouten ‘herstellen’

Want er is nu weliswaar geld, ontzagwekkend veel geld, maar met geld koop je geen geloofwaardigheid, laat staan vertrouwen. Dus worden grote woorden ingezet, wordt een heuse bekering beleden. Hier staan politici die beloven het voortaan anders te doen, beter, die schuldbewust de zonden uit het verleden bekennen en er alles aan gaan doen het beschaamde vertrouwen te herstellen.

Jammer dat het allemaal zo strategisch overkwam.

Om door te kunnen, hebben Rutte en zijn coalitiepartners de lat nu heel hoog gelegd. Onhaalbaar hoog, zou ik zeggen. De geloofwaardigheid van de politiek zélf is nu de inzet van de nieuwe regering geworden.

Gebaar van verzoening?

Het zou me ook niet verbazen dat wanneer in januari de nieuwe ministersploeg aantreedt, er een opzichtig gebaar van verzoening met de burger wordt aangekondigd, in de trant van honderd dagen het land in om het vertrouwen terug te winnen, of iets dergelijks – zoals de nieuw aangekochte Rembrandt binnenkort op tournee gaat door heel het land om draagvlak voor de peperdure aankoop te vinden.

Het gevaar is dat wanneer hoogdravende beloften van nieuw politiek elan en hervonden authenticiteit niet worden waargemaakt, en wie verwacht dat ze wél worden waargemaakt, de politieke crisis alleen maar zal verergeren, het wantrouwen alleen maar zal groeien.

Veel mensen snakken oprecht naar een nieuwe bestuurscultuur, naar een politiek van oprechtheid en daadkracht, naar een politiek die zich niet louter laat leiden door beeldvorming, die niet enkel achter de troepen aanloopt, die niet eerst rustig afwacht hoe de vlag erbij hangt.

Wanneer zelfs die verlangens handig worden geëxploiteerd door politici als louter overlevingsstrategie, zijn we pas echt ver van huis.