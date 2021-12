Mercedes niet in beroep, wereldtitel Max Verstappen definitief

Mercedes gaat niet in beroep tegen de besluiten van de wedstrijdofficials tijdens de grand prix van Abu Dhabi afgelopen zondag. Dat heeft het Formule 1-team donderdag bekendgemaakt. Daardoor is Max Verstappen definitief wereldkampioen, en is de dreiging van slepende arbitragezaken boven zijn titel verdwenen. Donderdagavond zal hij in Parijs tijdens een gala van autosportbond FIA de kampioensbokaal in ontvangst nemen.

De door Verstappen gewonnen race in Abu Dhabi eindigde op controversiële wijze. Toen de safetycar op de baan was wegens een crash, haalde wedstrijdleider Michael Masi de achterblijvers weg tussen Verstappen en diens rivaal Lewis Hamilton, die op dat moment de wedstrijd leidde. Ook besloot Masi de race een ronde eerder te hervatten dan gebruikelijk. Verstappen kreeg daardoor de kans Hamilton in de laatste ronde in te halen - wat hij ook deed. Mercedes vond dat Masi niet volgens de regels had gehandeld en tekende protest aan. Dat werd afgewezen door de stewards, de F1-scheidsrechters, waarna de renstal tot donderdag de tijd had om tegen dat besluit in beroep te gaan.

Lees meer over de ontknoping van het F1-seizoen: Verstappen had het geluk op het juiste moment aan zijn zijde

Dat Mercedes uiteindelijk geen beroep aantekent, komt volgens het team doordat de FIA in de tussentijd een onderzoek heeft aangekondigd naar de gang van zaken in Abu Dhabi. „We hebben een constructieve dialoog gevoerd met de FIA en de Formule 1, om duidelijkheid te krijgen voor de toekomst, zodat alle deelnemers weten onder welke regels ze racen en hoe die worden toegepast.” Het team benadrukt nog wel dat de manier waarop de race zondag verliep „niet goed” was.

‘Oprecht respect’

Mercedes richt zich ook tot Max Verstappen en diens team Red Bull Racing: „We willen ons oprechte respect betuigen voor wat jullie dit seizoen hebben bereikt. Jullie hebben dit titelgevecht echt episch gemaakt. Max, we feliciteren jou en je hele team. We kijken ernaar uit om volgend seizoen weer op de baan tegen je te vechten.” Verstappen liet eerder weten dat Mercedes-teambaas Toto Wolff hem niet lang na de grand prix met zijn titel had gefeliciteerd. Hamilton deed dat direct na de race al.

De ontknoping van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi was een van de spannendste in jaren. Verstappen in Hamilton gingen de race in met exact even veel punten. De Brit reed nagenoeg de hele wedstrijd aan de leiding en was sneller dan Verstappen, die na de chaotische slotfase dus alsnog als winnaar over de finish kwam. Verstappen werd daardoor de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1, Hamiltons teller bleef staan op zeven.