‘Mensen zijn geneigd, zeker ik, om de akelige dingen van zichzelf goed te praten’

Jaren geleden, vertelt Auke Hulst, was hij al eens begonnen aan een verhaal over een man met een robotdochter. „Maar na twee pagina’s kon ik niet verder schrijven. Ik dacht: nee, nee, nee, nee, don’t go there, man. Dit kan nog niet, hier ben je nog niet klaar voor.”

Nu is het boek „over datgene waar ik al twaalf jaar omheen aan het dansen ben” er, De Mitsukoshi Troostbaby Company. De zevende roman van Auke Hulst (1975) is inmiddels door de Volkskrant zijn „magnum opus” genoemd, NRC bestempelde het als „de kroon op het oeuvre”. Het is ook zijn dikste boek, mede dankzij het feit dat het een complete roman-in-de-roman herbergt.

Het hoofdverhaal gaat over een schrijver, die in 2032 een levensecht robotkind laat maken door vooruitstrevende Japanse techneuten, gevormd naar het DNA van de foetus die zijn ex-vriendin liet aborteren – een gebeurtenis die traumatisch voor hem was. In de roman schrijft hij een roman over een schrijver die al tijdreizend probeert om zijn verloren liefde te redden – die relatie strandde na het verlies van een ongeboren kind.

Auke Hulst: Auke Hulst: De Mitsukoshi Troostbaby Company. Ambo Anthos, 607 blz. € 26,99

„Die abortus is een autobiografisch gegeven, daar zal ik niet moeilijk over doen”, zegt Hulst, die zijn schrijverspersonage dan ook Auke van der Hulst noemde („Ik ben het nét niet”). „Het ging op een rommelige, pijnlijke manier, ik voelde me er heel onmachtig over en heb er – hoewel ik het haar goed recht vond en vind – lang last van gehad. Het hele vraagstuk van kinderen was erdoor besmet geraakt, dat heeft ook effect gehad op latere relaties, want dat wórdt een keer onderwerp van gesprek en dan zit je met iemand die volledig in een kramp schiet. Pas toen ik later een relatie had die ontplofte en ik daar emotioneel nogal overtrokken op reageerde, dacht ik: ik moet onderzoeken wat dat is, met mij en verlating.”

Verlaten worden lijkt me nog iets anders dan een ongeboren kind dat er niet gekomen is?

„De dood is ook een vorm van verlating, tenminste: bij mij echode dat vele eerdere verlatingen. Hier spraken oude wonden. Heel dat gezellige leven van mij: een vader die te vroeg overlijdt, een moeder die er niet echt was… Dat echoot door de tijd. Ik dacht: als je daar niets mee doet, blijf je daar last van hebben. Dus dat ben ik gaan doen, en toen ik voor mijn gevoel de dingen helder had, ben ik dit boek gaan schrijven.”

Uit die oude wonden ontstonden in feite alle boeken van Hulst. Zijn succesvolste boek Kinderen van het Ruige Land (2012) was het min of meer realistische verhaal van zijn jeugd in de Oost-Groningse wildernis, een verhaal van verlies en verwaarlozing, van kinderen die op zichzelf zijn aangewezen. En hoewel het verder van de realiteit lijkt af te staan was het mythische En ik herinner me Titus Broederland (2016) „veel persoonlijker”, vertelt hij. Het speelt zich af in een andere wereld, een andere tijd. Maar: het ging over ontwortelde kinderen.

CV

Auke Hulst (Hoogezand-Sappemeer, 1975) is schrijver, muzikant en werkt als literatuurcriticus van deze krant. Hij groeide op in het buurtschap Denemarken in Oost-Groningen, studeerde Engels en Nederlands, zonder die studies af te ronden, en debuteerde in 2006 met Jij en ik en alles daartussenin. Twee keer kreeg hij de Harland Award voor de beste sf-roman (die in totaal twee keer is uitgereikt): Slaap zacht, Johnny Idaho (2015) en En ik herinner me Titus Broederland (2016).

De Mitsukoshi Troostbaby Company is „nog weer persoonlijker”, tegelijk autobiografisch en sciencefiction – een combinatie die Hulst niet zo opmerkelijk vindt. „Je kunt achter een kamerscherm naakter staan”, legt hij uit, in zijn zolderwoning in Amsterdam. „Als je autobiografisch schrijft op een realistische manier, wéét je dat iedereen dat als het verhaal van jouw leven zal opvatten – en dat remt je. Als je iets onbeschaamd wilt onderzoeken, vol gas, kun je maar beter achter een kamerscherm staan.

„En het is fijn om de werkelijkheid niet als beperking te hebben, zodat je de dingen groter kunt maken en er vanuit een nieuwe invalshoek naar kunt kijken. Je maakt een testopstelling, waarin je iets filosofisch onderzoekt, bijvoorbeeld het idee van herhalingsdwang. Waarom vervallen mensen telkens in dezelfde fouten, orkestreren ze steeds dezelfde pijnlijke situaties voor zichzelf? Is het onkunde? Onmacht? Persoonlijkheid? In een tijdreisverhaal kun je het verleden letterlijk herhalen.”

Je roman gaat over iemand die zijn verleden niet kan accepteren: hij wil het verlies van het kind repareren, hij wil ingrijpen in zijn relatie zodat die niet zou stranden. Was dat thema de hoofdmoot voor jou?

„Hij heeft een zeer laag vermogen om het verleden te accepteren, en je zou kunnen zeggen dat veel schrijvers dat sowieso hebben – schrijven is al een vorm van niet-accepteren, waarom zou je anders over je leven schrijven, en dat verhaal zodoende naar je hand zetten? Sinds ik twaalf jaar geleden die scène over die vader met een robotkind schreef, bleef dat idee jarenlang in mijn hoofd gisten. Dat idee van dat herhalen kwam erbij, dat willen herschrijven van de geschiedenis. En ik dacht: die man is toch schrijver, laat hem dan schrijven over tijdreizen – een héél boek dat ik dan in de roman opneem. Waardoor beide romans echt goed moesten zijn, en met elkaar in gesprek gaan.”

Het werd steeds groter, megalomaner?

„Het werd een steeds wezenlijker verhaal over het schrijven zelf, dus ik dacht: ik moet álles inzet van de roman maken. Alles wat van belang is geweest in mijn werk wilde ik in één keer goed opschrijven. Dus: hoe is het om je een buitenstaander te voelen? En: wat doet verlies met je, verlies van ouders, van kinderen, geliefden? Wat is depressie? Maar ook: wat is sciencefiction? Ik wilde kijken of ik een boek kon schrijven waarin alle hoofdgenres uit de sciencefiction een natuurlijke plek zouden hebben: een robotverhaal, een tijdreisverhaal, een alternatieve geschiedenis en een near future dystopia. Ik wilde vrij veel.”

Het klinkt alsof je je ultieme boek wilde schrijven. Waarna je oeuvre af zou zijn.

„Dat heb ik ook wel even gedacht. De brief waarin mijn personage aan zijn redacteur schreef dat hij nooit meer een boek zou schrijven, was een ernstige dry-run om te mailen aan mijn eigen redacteur dat ik nooit meer een boek zou schrijven. En er gebeurde iets geks: ik luisterde tijdens het schrijven vaak naar het album Laughing Stock van Talk Talk, dat de ultieme uiting was van de filosofie van hun voorman Mark Hollis. Hij was op zoek naar de zuiverste expressie van geluid en liet een muzikant dan komen voor één mondharmonicatoon, waar hij dan bij zei: ‘But I really want you to play it’, zodat hij álles uit die noot zou halen. Na die plaat stopte hij, hij had alles gedaan, dus hij wilde een beetje met z’n gezin zijn. Terwijl ik schreef en die plaat zo vaak luisterde, ging hij dood – dus na zijn muzikale verdwijntruc was hij ook echt weg. Zo kwam er een soort doem over dit project te hangen. Ik voelde: als me lukt wat ik met dit boek wil, heb ik die verdwijntruc gedaan en kan ik niet meer verder. Maar die gedachten kwamen ook voort uit dat het niet supergoed met me ging, de stukken over depressie komen ook uit die tijd.”

Dat lijkt me geen ideale uitgangspositie om aan zo’n groot project te beginnen?

„Weet je dat ik me helemaal niets van het schrijfproces herinner? Dat is eigenlijk bij al mijn boeken zo. Nou, ik herinner me dat het zwaar was.”

Omdat het zelfonderzoek zwaar was?

„Dat ging aan het schrijven vooraf – een boek moet geen therapie zijn, dat levert geen goed boek op. Maar het blijft emotioneel zwaar om jezelf telkens te confronteren met iets onaangenaams, met je pijn.”

Hoe ben je uit die patstelling over die verlatingsangst gekomen? Hoe deed je dat?

„Tja, ermee aan de slag gaan, wat is dat? Nadenken, praten, schrijven. Veel nadenken, op een eerlijke, jezelf niet sparende manier. Mensen zijn geneigd, zeker ik, om smoesjes te verzinnen, de akelige dingen van jezelf goed te praten, te vermijden. Maar voor het nadenken komt nog het voelen. Verdriet voelen, woede voelen. Meestal doe je dit –”, hij maakt met zijn hand een lijn over tafel, recht op het theekopje af, maar buigt scherp af voor hij het kopje raakt: „Omzeilen.” Hij vervolgt: „Dat die toenmalige vriendin me een paar jaar geleden verliet was eigenlijk een zegen, omdat ik toen zoveel verdriet voelde dat ik er gewoon al wás. Ik hoefde het voelen niet meer op te zoeken.”

En wat voelde en bedacht je toen, over je verlatingstrauma?

„Het is net als met dat schrijfproces: ik herinner me niet hoe dat proces is gegaan. Ik heb een paar honderdduizend woorden aantekeningen, dat wel, ongeveer net zo veel als de roman er telt. Schrijven is, als je het goed doet, wel een goede vorm van niet-vermijden.”

Schrijven hielp?

„Niet om een wond te dichten. Als er dan toch een boodschap is, is het dat het verleden niet te herschrijven valt. De enige manier om met die wonden om te gaan is acceptatie. Je zou wel kunnen zeggen dat schrijven een manier is om het verleden te begrijpen, te betasten, te kijken welke vorm het heeft, wat het betekent. Dat helpt waarschijnlijk wel om het te kunnen accepteren.”

Was het schrijven van deze roman ook léúk, eigenlijk?

„Ja, laten we ook benadrukken dat ik niet alleen maar depressief ben! Ja, het was leuk om een toekomstige wereld te bouwen, om een literair referentiekader te verzinnen voor die schrijver in 2032 – ik hoop mensen te interesseren in het oeuvre van Colville Jackson… En in dat tijdreisverhaal was het een fijne puzzel om mijn hoofdpersoon niet zijn verleden-tijd-zelf te laten tegenkomen, of om daar een oplossing voor te vinden.”

Dat is een nogal gruwelijke oplossing.

„Ja, tot in het extreme botviert hij zijn zelfhaat – de roman gaat in hoge mate over zelfhaat. Omdat zelfhaat een belangrijk element is van niet-accepteren, van niet-vergeven: je neemt jezelf iets ontzettend kwalijk. Dus daarin moest ik ook vol gas geven.”

Zelfhaat, dat doet me denken aan een passage in je roman over ‘het wispelturige dat inherent is aan het schrijverschap: het willen verdwijnen uit de wereld, maar die wereld ook haarscherp willen vastleggen, in de nooit volledig onderkende hoop tóch door de wereld te worden opgemerkt. En daartegenover: de vrees voor het demasqué’. Gewaardeerd willen worden én die vrees voor miskenning, waar komt dat toch vandaan?

„Ook zo’n oude wond, vrees ik. Veel schrijvers opereren vanuit dat tekort: gezien en gewaardeerd te willen worden. Die kleinheidsgevoelens. En niet alleen schrijvers. Een mooi voorbeeld is Cristiano Ronaldo. Topscorer aller tijden in en winnaar van de Champions League, Europees kampioen – de op één na beste voetballer ter wereld, en daar heb je het probleem. Je moet weten: Ronaldo is geboren op Madeira, vader was alcoholist, vroeg overleden, broer alcoholist, zelf was hij een ongewenst kind. Met gapende wonden kwam hij de wereld in, maar die heeft hij als vuur gebruikt, als motor. Dat merk je, ook aan zijn kleinzieligheid. Want nu werd de Gouden Bal uitgereikt, aan Messi, en toen gaf iemand op Instagram een waslijst argumenten waarom dat onterecht was en Ronaldo ‘m verdiende. Toen zette Ronaldo daar zelf onder: ‘Feiten’… Dan heb je zóveel gewonnen, ben je zó rijk, en voel je je nog zó klein. Mensen zeggen dan: oh, wat een kwal. Ik denk: oh, wat een pijn.”

Omdat je het herkent.

„Ja. Dat gevoel van miskenning, en daarbij het wantrouwen van erkenning als die toch komt.”

Is die zucht naar erkenning dan een drijfveer om alsnog door te schrijven?

„Ik zal doorgaan met schrijven – ik ben daarop teruggekomen. Die intrinsieke maakdrang zit er nog steeds, die staat toch los van die waardering. Bovendien heb ik de essentie van het leven nog niet dicht genoeg genaderd om te kunnen zeggen: het is klaar. Wat dat betreft is dit boek natuurlijk mislukt.” Lachend: „Elk boek is het verslag van een mislukking.”