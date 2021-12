Leesadviezen in tijden van papierschaarste

Aan het einde van boekenjaar 2021, waarin Toon Tellegen zijn 80ste verjaardag vierde, Arnon Grunberg terecht de P.C. Hooft-prijs kreeg en Godfried Bomans kort voor zijn vijftigste sterfdag vanuit het hiernamaals een sprookje voor volwassenen liet opduiken, blijkt bij de drukkers het papier ineens op te zijn.

Als je boek dezer dagen herdrukt moet worden, kan dat dan ook niet meteen. Schrijvers schijnen zeker zes weken te moeten wachten voordat hun boeken weer leverbaar zijn. In het geval van een boek met plaatjes en kaarten, kun je nog langer op je herdruk wachten, tot maart bijvoorbeeld. Je kunt dan op zijn best nog hopen dat je uitgever beslag heeft weten te leggen op een paar balen Oost-Duits behangpapier, zoals een vriend van mij is overkomen die onlangs een vuistdikke biografie van een belangrijke historische figuur publiceerde.

Die schaarste is vooral te danken aan de online koopzucht in coronatijd. In ieder postpakket, of het nu een zak, een enveloppe of een doos is, wordt zeker een hoofdstuk aan papier verwerkt. Uitgevers proberen die schaarste nu tegen te gaan door zelf niets meer online te bestellen en af te zien van het aannemen van papieren tasjes bij het boodschappen doen. Maar ze zijn met te weinig om de trend te keren. De prijs van papier zal in 2022 dan ook 40 procent stijgen, met verregaande gevolgen voor uitgevers van boeken en kranten.

Zelf merkte ik die papierschaarste toen ik de vertaling van Colm Tóibins nieuwe roman The Magician wilde kopen voor iemand die geen Engels leest. De vertaling zou in oktober verschijnen, maar was uitgesteld tot eind januari. The Magician is een in romanvorm gegoten biografie van Thomas Mann. Tóibin heeft voor zijn boek alles van en over de schrijver gelezen, dus voor Mann-liefhebbers zoals ik heeft hij op het eerste gezicht weinig nieuws te bieden. Maar wel weet hij de gecompliceerde psyche van Mann invoelbaar te maken, met betrekking tot zijn homoseksualiteit bijvoorbeeld. En dat doet hij meesterlijk. Ook laat hij zien hoe actueel het denken van Mann is in de huidige tijd van politieke chaos, waarin nepnieuws en agressie de boventoon voeren.

In Duitsland kocht ik daarom onlangs twee andere recent verschenen boeken, die aan de hand van levensberichten van beroemde kunstenaars en schrijvers schokkende overeenkomsten tussen de jaren dertig en het heden tonen: Liebe in Zeiten des Hasses. Chronik eines Gefühls 1929-1939 van Florian Illies, en Februar 33. Der Winter der Literatur van Uwe Wittstock. Beide auteurs laten heel goed zien hoe gemakkelijk mensen zich laten misleiden door leugens van boosaardige, intolerante Blut und Boden-krachten die de bestaande orde willen verstoren en de vrije kunsten vernietigen.

Nu zouden de boeken van Illies en Wittstock ideale kerstgeschenken zijn voor hen die geen Duits lezen en toch gesticht willen worden. Maar ook in dit geval vrees ik dat de papierschaarste zoiets voorlopig onmogelijk maakt.

Voorlopig wordt lezers dan ook veel moois onthouden. Nu het kabinet Rutte IV met geld wil gaan strooien, ligt een voortzetting van de financiële steun aan uitgeverijen en boekhandels voor de hand. Om over een verhoging aan de kunstensector als geheel nog maar te zwijgen. Want als we geen goede boeken meer lezen of musea bezoeken, verliezen we onze greep op de maatschappelijke gebeurtenissen en is het einde zoek.