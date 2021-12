Laten we het eens over mij hebben

‘In alle euforie camera verkeerde kant op gericht”, schrijft het Twitter-account How Can I Make This About Me? bij een filmpje gedeeld door Ali B. In beeld is zijn eigen verbouwereerde en schreeuwende gezicht te zien. Hij zit, moet uit het bijschrift #MaxVerstappen33 blijken, op de tribune van het circuit in Abu Dhabi. De racebaan speelt in het filmpje geen rol.

Wie wil kan álles laten draaien om de eigen persona, bewijst het Twitter-account. Op deze pagina is het overlijden van een oma een goede gelegenheid voor een nieuwe selfie en is het wereldkampioenschap van Max Verstappen voor velen een gelegenheid zichzelf en eigen prestaties nog eens in het zonnetje te zetten. Herman Brood en Henny Vrienten zongen het in 1984 al: „Als je wint, heb je vrienden.”

En digitale vrienden heeft Verstappen nu in overvloed. Niet alleen Ali B vierde de winst van Verstappen met beelden van zichzelf. Barbara Barend deed hetzelfde (een „ontroerend fragment”, volgens het Twitter-account). Bernhard van Oranje feliciteerde Verstappen op Instagram met een foto van zichzelf met de wedstrijdbeker in de hand. Nicolette van Dam plaatste een oude foto van zichzelf met Verstappen. Haar man Bas Smit wilde iets anders doen dan de rest en postte een foto van zichzelf met de moeder van Verstappen in een spa in Milaan. Na jaren op het goeie moment te hebben gewacht, plaatste hij de foto onder de noemer: „want zonder haar prestatie 24 jr geleden zouden we nu geen kampioen zijn.”

En ook MBN’ers (Minder Bekende Nederlanders) vieren hun geluk op deze manier. Meneer Bovée deelde na de winst op Facebook een foto van 22 jaar geleden, toen Verstappen voor zijn ouderlijk huis aan het karten was. „(Ik was op dat moment niet thuis)”, schrijft hij erbij.

De mens bewijst dat het mogelijk is met alles te pochen en alles over zichzelf te laten gaan, zeker het wereldkampioenschap van een ander.