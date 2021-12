KLM krijgt boete voor niet terugbetalen geannuleerde vliegtickets

KLM krijgt een boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het te laat of niet rechtstreeks terugbetalen van geannuleerde vliegtickets in de coronacrisis. Dat heeft ILT donderdag bekendgemaakt. Vooral klanten die tickets via reisbemiddelaarswebsites kochten, waaronder via het failliete D-reizen, ondervinden problemen met terugbetaling.

Ook luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc, krijgen boetes van ILT. Passagiers die vliegtickets kochten bij deze maatschappijen krijgen „eigenlijk nooit” binnen zeven dagen hun geld terug, schrijft ILT. Het grootste deel van de geïnspecteerde luchtvaartmaatschappijen verwijzen hun klanten voor terugbetaling onterecht terug naar de reisbemiddelaar. Ook krijgen ze vaak niet de keuze tussen omruilen naar een andere vlucht, of hun geld terug.

In het afgelopen jaar inspecteerde ILT 34 luchtvaartmaatschappijen. 14 daarvan werden „uitgebreid geïnspecteerd”, na klachten van passagiers. KLM, Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc zijn de eersten die een boete krijgen. Hoe hoog die boete precies zal zijn, is nog niet duidelijk.