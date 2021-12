Klaver: waar is de visie in het coalitieakkoord?

GroenLinks-leider Jesse Klaver ziet mooie dingen in het coalitieakkoord, maar zit ook met „een gevoel van teleurstelling”. „Wat voor mij ontbreekt is visie. Ik weet wat jullie willen gaan doen, maar ik mis de verbinding tussen beleidsterreinen. Waar gaat Nederland naartoe? Dit is geen nieuw leiderschap, ook geen oud leiderschap, het is voortzetting van de status quo.”

Volgens Klaver is het akkoord „vlees noch vis”. Er zit „voor ieder wat wils” in. Hij wijst op de plannen voor het terugdringen van stikstof. „Als julie een nieuwe coalitie waren geweest had ik gezegd: chapeau. Maar jullie zijn al twee jaar bezig.” De GroenLinks-leider zegt zich ook te ergeren aan de discussie wie er gewonnen of verloren heeft in de onderhandelingen over het coalitieakkoord. „De politiek is veel te veel in zichzelf gekeerd in de laatste jaren”, zegt Klaver. „De vraag zou niet moeten zijn welke partij heeft gewonnen of verloren, maar: wint Nederland?”

CDA-leider Hoekstra zegt tevreden te zijn over de „balans” die gevonden is het onderhandelingsresultaat. „Ook als je kijkt naar hoe we naast onze agrariërs gaan staan en tegelijk proberen om de stikstofcrisis aan te pakken.” Of de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, zoals aanbevolen door de Europese Commissie en door economen, is hij kort. Die „blijft zoals ie is”. Het is volgens Hoekstra ook geen harde eis van ‘Brussel’ om hier iets aan te veranderen.

Hoekstra is tevreden over het akkoord, maar hij maakt zich „geen illusies”. „Dit alles valt in een kleurbad van polarisatie. Polarisatie in de samenleving, een samenleving die geplaagd wordt door de coronacrisis en die zich afvraagt wat wij hier allemaal aan het doen zijn en zich ook afvraagt hoe wij hier met elkaar omgaan.”

SP-leider Marijnissen begint opnieuw over wat zij ziet als bezuinigingen in de zorg. Ze heeft het zelfs over „een mes in de rug” van de zorg. ChristenUnie-leider Segers interrumpeert. Hij maakt zich een beetje boos. Er gaat volgens hem de komende jaren juist 9 miljard euro extra naar de zorg.

