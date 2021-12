Kerncentrale kan mooi naast het datacentrum in Zeewolde

Gezien de beurskoersen en het beloningsbeleid van de grote techbedrijven, zou je denken dat er geen onmiddellijke noodzaak is voor het subsidiëren van deze bedrijven door de Nederlandse overheid. Toch is dat precies wat er dreigt te gebeuren.

Lars Hein is hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit

Deze donderdag besluit de gemeenteraad van Zeewolde over het geven van een vergunning aan Facebook (Meta) voor een nieuw datacentrum. Dat zou dan in Nederland, naast vergelijkbare centra van Microsoft en Google, het derde Europese datacentrum zijn van ’s werelds vier grootste techbedrijven. Als dit wordt goedgekeurd zullen deze bedrijven zo’n 3 tot 4 procent van alle elektriciteit in Nederland gebruiken.

Woensdag werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin is de bouw van twee kerncentrales opgenomen, als onderdeel van het klimaatbeleid. Er werden geen details gegeven over de mogelijke locatie en de grootte van deze nieuwe centrales in Nederland.

Borssele

Op dit moment heeft Nederland één kerncentrale, in Borssele, die 4 procent van de Nederlandse stroom levert. Uitbreiding van kernenergie in Nederland wordt gepresenteerd als een belangrijke stap om aan de Nederlandse en Europese klimaatambities te voldoen.

Kerncentrales zijn niet goedkoop. Er zijn er op dit moment twee in aanbouw in Europa, beide in landen met meer ruimte dan Nederland. De kosten voor de Finse centrale bedragen nu al 9 miljard euro. De kosten voor de centrale in het Engelse Hinkley staan op ruim 20 miljard euro. Beide centrales zijn nog niet af en deze kosten kunnen nog verder stijgen.

Kortom, je kunt ervan uitgaan dat Nederlandse kerncentrales ten minste 10 miljard euro per stuk gaan kosten. De stroom van één van die twee mogelijke kerncentrales zou precies genoeg zijn om de drie datacentra van Big Tech van elektriciteit te voorzien.

Lees ook dit opiniestuk: Facebooks datacentrum in Zeewolde is funest voor het draagvlak voor de energietransitie

Kernafval

Natuurlijk zullen hier verdere problemen bij komen. Kerncentrales produceren afval waarvan niemand, ook na 50 jaar onderzoek, weet hoe dit veilig kan worden opgeborgen. Als er een serieus lek is in een centrale kan een gebied ter grootte van heel Nederland besmet worden.

Daarnaast vragen de datacentra duizenden hectares land die we in Nederland hard nodig hebben voor onze landbouw, natuur en woningbouw.

Minstens 10 miljard euro subsidie, duizenden hectares land, en nucleair afval voor de winsten van de grote techbedrijven is niet te verdedigen. Misschien moeten we in dit geval vraag en aanbod lokaal aan elkaar koppelen. Als de gemeenteraad van Zeewolde graag een datacentrum wil dat 1 procent van de Nederlandse stroom gebruikt, kunnen ze wellicht ook een rol spelen bij het vinden van een locatie voor een kerncentrale, of de opslag van het afval hiervan.