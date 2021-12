‘Kamerleden moeten efficiënter met dossiers omgaan en meer ondersteuning krijgen’

Kamerleden moeten hun werk efficiënter inrichten en meer ambtenaren krijgen om hen te ondersteunen, om op die manier de rol van de Tweede Kamer te versterken. Zo zouden parlementariërs eerder moeten beginnen met het voorbereiden van wetswijzigingen, een vaste dag in de week moeten reserveren om wetgeving te behandelen en op complexe dossiers moeten samenwerken met collega-Kamerleden. Dat is onderdeel van een reeks aanbevelingen die een werkgroep onder leiding van SGP-voorman Kees van der Staaij doet in een donderdag gepubliceerd rapport over het versterken van de Tweede Kamer.

Verder zouden Kamercommissies, die vaak één bepaald vakgebied behandelen en waarin Kamerleden van verschillende partijen zetelen, efficiënter kunnen werken. Zo zouden commissies onderling hoorzittingen kunnen voorbereiden en kunnen bekijken op welke onderwerpen ze overlappen, om zo dubbel werk te voorkomen. Daarnaast luidt een van de aanbevelingen om commissies vaker bijeen te laten komen. Van der Staaij noemde Kamercommissies bij de presentatie van het rapport „werkpaarden van het parlement”.

Ook voor de Kamervoorzitter is een rol weggelegd om de positie van de Tweede Kamer te versterken. Zo zou ze moeten onderzoeken hoeveel ambtelijke ondersteuning parlementariërs krijgen - om deze vervolgens te vergroten. De aanbevelingen van de commissie kunnen, zo staat te lezen in het rapport, niet uitgevoerd worden zonder „substantiële versterking van de ambtelijke ondersteuning van de commissies en de Kamer als geheel”. „Het gaat niet om méér doen, maar vooral om krachten bundelen, taken verdelen en kritisch kijken wat juist minder te doen.”

De werkgroep-Van der Staaij onderzocht hoe de Tweede Kamer de eigen taken, zoals het controleren van het kabinet, het mede opstellen van wetten en het vertegenwoordigen van burgers, kan verbeteren. Aanleiding daarvoor was onder meer de Toeslagenaffaire, waarin de Kamer werd bekritiseerd voor een gebrek aan toezicht op het kabinet.