Italiaanse zwemkampioene trekt van leer tegen seksisme en machismo

Pellegrini won goud op het WK zwemsporten in 2019 in Zuid-Korea.

‘La Divina’ of ‘de goddelijke’ noemen Italianen haar, een bijnaam die bewijst hoe populair en geliefd zwemkampioene Federica Pellegrini is. De blonde zwemster uit Mirano bij Venetië nam vijfmaal deel aan de Olympische Spelen, en zette Italië in 2008 op zijn kop met een gouden medaille in Peking op de 200 meter vrije slag.

Pellegrini wordt geroemd om haar sportprestaties, haar persoonlijkheid en – belangrijk in een land geobsedeerd door uiterlijk – haar schoonheid. Twee weken geleden zwom ze in het Noord-Italiaanse Riccione haar laatste wedstrijd, haar carrière bekroonde ze daar met een laatste overwinning. Maar dat ze dezer dagen niet uit de Italiaanse media is weg te denken, heeft met méér te maken dan haar afscheid van de topsport.

Vrouwelijke professionals

De zwemster gebruikte onlangs haar bekendheid en populariteit om op tv, terwijl ze recht in de camera keek, het Italiaanse seksisme en machismo in de maatschappij aan te kaarten. Zo stuurde ze niet alleen een zeer persoonlijke boodschap over haar carrière uit, maar wordt de succesvolle Italiaanse ook een stem in een breder debat over de positie van vrouwen, en vrouwelijke professionals in Italië.

Zelfs met medailles blijf je ‘maar’ een vrouw

Op 7 december was Pellegrini de gastpresentatrice in televisieprogramma Le Iene (De hyena’s), een satirisch programma dat behalve consumentenzaken ook politieke en maatschappelijke kwesties behandelt. Tegen de kijker zei ze daar dat ze jarenlang tegen andere vrouwen zwom, maar het toch veel vaker moest opnemen tegen mannen. Altijd weer was er kritiek, hoe het ook liep. „Als je een keer slecht presteert, dan heb je volgens sommigen meteen afgedaan als atlete”, zei Pellegrini op de televisie. „En als je wint, noemen ze je een prinses die op een voetstuk wordt gezet.” Ook in haar privéleven werd Pellegrini anders behandeld dan mannelijke atleten. Een sportman die relaties heeft, is succesvol en cool. Maar Pellegrini, die binnenkort met haar voormalige coach trouwt, herinnert zich dat ze ooit „mannenverslindster” werd genoemd.

Kritiek op het uiterlijk

Kritiek was er al vanaf jonge leeftijd, ook op haar uiterlijk. Nooit zou ze vergeten dat ze bij haar eerste Olympische deelname kritiek kreeg omdat ze puistjes had. Ze was toen zestien jaar. „Dat is vast door al die testosteron”, zei een mannelijke commentator grinnikend op de radio. En zelfs als je dan wint en medailles behaalt, dan blijf je toch altijd ‘maar’ een vrouw, besloot de zwemster. Sommige mannen vinden volgens de atlete dat de belangrijkste sporten voor mannen zijn, omdat de belangrijkste zaken in het leven mannenzaken zijn.

Dat zelfs een kampioene zo vaak met machismo moest afrekenen, raakt in Italië een gevoelige snaar. Pellegrini’s woorden zijn door veel kranten en websites opgepikt en druk becommentarieerd op sociale media. Daar oogstte ze veel bijval, zowel van mannen als van vrouwen, die vaststellen dat Italië vrouwen en vrouwelijke professionals niet altijd naar waarde schat. Dat debat is door de pandemie nog levendiger geworden, omdat die aan veel vrouwen hun baan heeft gekost omdat ze werkten in de zwaar getroffen dienstensector. De tewerkstelling van vrouwen is met 57 procent een van de laagste in Europa.