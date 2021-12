Inspectie: ggz-instelling Parnassia gaf behandelaren niet genoeg ruimte

Ggz-instelling Parnassia, de grootste van het land, is er niet in geslaagd om zijn behandelaren „voldoende te betrekken” bij veranderingen binnen de organisatie. Mogelijk kregen ze niet genoeg ruimte om hun zorgen daarover te uiten.

Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een donderdag verschenen rapport dat is opgesteld naar aanleiding van publicaties in NRC over PsyQ, een dochteronderneming van Parnassia.

NRC onthulde afgelopen juli dat PsyQ, dat 33 vestigingen door heel Nederland heeft, behandelaren de opdracht gaf langdurige patiënten abrupt weg te sturen. Ook nodigde PsyQ patiënten van de wachtlijst uit voor een intakegesprek, terwijl bekend was dat voor hen geen behandeling beschikbaar is. Op zeker één vestiging hield PsyQ een ‘intakeweek’ waarvoor afspraken met patiënten die al in behandeling waren, moesten worden afgezegd.

De extra intakegesprekken, zeiden behandelaren tegen NRC, waren nodig om meer inkomsten binnen te halen en om aan productienormen te voldoen – een intakegesprek is declarabel bij de verzekeraar.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) beloofde na de publicatie aan de Tweede Kamer dat de leiding van Parnassia een „pittig gesprek” met de inspectie zou krijgen. De inspectie voerde sindsdien diverse gesprekken met de leiding van Parnassia die zelf een rapport opstelde met „ingezette maatregelen”, mede naar aanleiding van de beschreven situatie bij PsyQ.

Onvoldoende serieus genomen

De inspectie zegt te waarderen dat Parnassia zelf het initiatief nam tot de gesprekken. Volgens de toezichthouder zochten medewerkers van de zorginstelling wellicht de media op omdat zij onvoldoende ruimte hadden om hun zorgen kenbaar te maken. „Ook kan het zijn dat zij van mening zijn dat hun zorgen onvoldoende serieus worden genomen. Het is belangrijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg dat dit wel het geval is.”

Volgens Parnassia is het ziekteverzuim bij PsyQ tussen de zomer van 2020 en maart 2021 met 59 procent gestegen. Tegenover de inspectie erkent de ggz-instelling dat in Rotterdam „inderdaad een intakeweek heeft plaatsgevonden en ook dat hiervoor behandelafspraken zijn verschoven”. Het concern ontkende eerder met stelligheid tegen NRC dat zo’n intakeweek, die op meerdere vestigingen was aangekondigd, daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Parnassia benadrukt tegenover de inspectie dat er geen sprake is geweest van „onverantwoord uitstellen van behandeltrajecten”.

De toezichthouder concludeert dat de nieuwe manier van werken geen „negatieve effecten” op de wachtlijsten hebben gehad. Die zijn met 59 procent geslonken.