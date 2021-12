‘Ik zei toch, eis dat die gast je weer subsidie geeft’

Monique kwam binnen, liep direct naar Jasper en zoende hem op zijn mond. Hij was de laatste dagen in Amsterdam geweest. „Gisteren pakte ik een oud T-shirt van je”, zei Monique. „Ik ging ruiken.”

„Miste je me?” Jasper beloofde dat hij vaker in Almere zou zijn. Misschien zelfs vaker dan hij zelf wilde.

„Oh? Is er nieuws?” Monique lachte en kwam aan tafel zitten.

Dit is het 52ste en laatste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Vince vertelde over de gestopte subsidie, dat hij nu pas besefte hoe zijn vader geen geld verdiende als het theater dankzij corona weer eens werd gesloten, maar ook dat hij een list had bedacht: Vince zat in de klas met de zoon van de wethouder. Mees deed aan racistische praatjes en zwarte klasgenoten afpersen. „Dus ik dacht: papa moet die Ramses blackmailen. Die doet toch alsof hij inclusief is en zo? Papa moet zeggen: geef me die subsidie, anders ga ik je zoon exposen.”

Eerst moest Monique even al deze informatie verwerken. Daarna zei ze tegen Vince: „Je hebt grote plannen.”

„Of papa kan alles verkopen en hier komen wonen”, zei Vince. „Maar hij zegt dat hij zich opgesloten voelt in Almere.”

Nu richtte Monique zich tot Jasper, bijna fluisterend, alsof Vince en Ava het niet mochten horen. „Waarom had je dat niet gezegd, over die subsidie?”

Jasper had het nieuws gisteren pas gekregen. Wat hij nog het ergste vond: de reden die werd genoemd in de afwijzing, dat zijn theater niet genoeg diversiteit had. „Dan ben je joods”, zei hij, ook bijna fluisterend. „Bijna geen familie meer. Alleen nog mijn ouders, allebei met een drankprobleem en een oorlogstrauma. Maar vermoorde joden tellen niet meer mee voor de diversiteit.”

„Gelukkig ben je wel rijk”, zei Monique. „En machtig, met connecties achter de schermen.”

„O ja, dat krijg ik er ook gratis bij.” Jasper praatte weer hardop. „Zelfs in mijn eigen huis.”

Monique zei sorry, ze probeerde hem alleen op te vrolijken.

„En dan heb ik speciaal nog Samantha in dienst genomen als programmeur. Voor de diversiteit.”

„Had je haar alleen daarvoor?”, vroeg Monique. „Ik dacht voor iets anders.”

Jasper vond het allemaal bijzonder amusant, echt heel komisch, alleen bleef er één probleem over: hoe moest hij aan geld komen?

„Ik zei je toch.” Nu praatte Vince hard. „Eis dat die gast je weer subsidie geeft.”

Ava had wat dingen over Ramses opgezocht op haar telefoon. „Met zijn profiel zou het killing zijn, die info over wat zijn zoon uithaalt op school.”

Monique nam het woord. Op een rustige, volwassen toon en weer bijna fluisterend, om duidelijk te maken dat zij geen kind was met wilde fantasieën over een wethouder chanteren – Monique was Jaspers echtgenote en ze begreep hoe dramatisch de situatie was. Het theater voelde als zijn levenswerk, maar de combinatie van dicht moeten door corona en geen subsidie meer krijgen: dit was overmacht. „Ik denk dat je alles moet verkopen”, zei ze zachtjes. „En hier moet komen wonen. Samen komen we eruit.”

Jasper vroeg om Ava’s telefoon. „Wat had je gevonden over Ramses?” En tegen Monique: „Denk je echt dat intimidatie geen zin heeft? Met die subsidie kan ik overleven. Tot we weer open mogen.”

Monique stond op. Ze vond het jammer dat het kennelijk nog steeds geen optie was voor Jasper, bij haar komen wonen in Almere. „Anders rij je zo toch lekker terug naar Amsterdam?”, vroeg ze. „Dan zie ik je wel met Kerst.”

„O ja, Kerst”, zei Jasper. „Moeten we dat dit jaar ook weer doen?”