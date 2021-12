Na dertien jaar stopt het hele gezin als krantenbezorger van NRC Handelsblad

Bijna 4.000 keer gooide zoon Bilal (28), moeder Sohaila (62) of vader Bahram Nazari (63) NRC Handelsblad in mijn bus in Slotermeer. Nu NRC straks alleen nog in de ochtend verschijnt, stopt dat. Tijd voor een afscheidsinterview met moeder (wilde liever niet op de foto) en zoon.

Een week na 15e verjaardag

Bilal: „Het was een idee van mijn pa. Hij zei je gaat aan de slag en een week na mijn vijftiende verjaardag begon ik met NRC en Parool.”

Sohaila: „Op 15 mei 2003 kwamen Bilal en ik via Pakistan naar Nederland. Mijn man Bahram was hier al sinds 1998. Hij was arts en ik pedagoog maar onze diploma’s werden hier niet erkend. Na vier maanden ging ik folders rondbrengen en kort erna huis-aan-huisblad Westerpost. Bilal was nog klein, maar hielp mij. Mijn man ook, naast zijn baan in de thuiszorg.”

Foto Jennifer Knuchel

Bilal: „Duizend folders en twaalfhonderd Westerposts. Daarna gewone post van Selekt Mail, een bedrijf dat niet meer bestaat. Sjouwden we volle dozen naar boven en lag onze hele woonkamer bezaaid met post die gesorteerd moest. Allemaal adressen in straten die we helemaal niet kenden. Wel tweeduizend stuks. Chaos.”

Sohaila: „Kon ik het niet meer overzien en moest ik huilen. Dan zei mijn man niet huilen het komt goed, ik help je.”

Bilal: „Toen kwam de krant. Dus we hadden al bezorgervaring.”

Sohaila: „Hij werkte ook in een pizzeria en op zaterdag bij de McDonald’s.”

Bilal: „Bij de Burgemeester Vening Meineszlaan ben ik begonnen. Niemand wilde die doen omdat de adressen daar heel ver uit elkaar liggen. Daarna kwam al snel Noorderhof erbij en vervolgens de buurt rond Plein ’40-’45. Drie wijken, allemaal in Slotermeer. Na school meteen naar huis, tas dumpen, fiets pakken en dan de kranten. Altijd haasten.”

Soms gaat mijn voorwiel helemaal omhoog door alle zaterdagkranten in de fietstas Sohaila Nazari, moeder van Bilal

Sohaila: „Toen Bilal 9 was heeft hij mij fietsen geleerd bij een heuveltje in het Sloterpark. Ik kon niet remmen, viel en een man die dat zag zei in het Engels dat het geen goede plek was om het te leren. Later fietste Bilal altijd naast mij en zei hij mama goed kijken en niet bang zijn. Zijn we nog twee keer gevallen bij stoplichten. Ik boven op Bilal. Soms gaat mijn voorwiel helemaal omhoog door alle zaterdagkranten in de fietstas en krijg ik hem niet meer naar beneden. Als mensen dat zien helpen ze mij. Of ik val weer.”

Bilal: „Vaak komt ze thuis met een scheef stuur en zet ik het recht. Zelf ben ik een keer zacht aangereden door een auto. Mijn moeder is bijna door een bus geschept.”

Sohaila: „Omdat ik die te laat zag. De chauffeur kon nog net stoppen maar ik viel en mijn been lag open.”

Bilal: „Was vooral schrikken. Ik ben een keer aangevallen door een kraai omdat ik dicht bij een nest kwam dat ik niet had gezien.”

Sohaila: „Ik door een poes die mijn hand openkrabde. De volgende dag hing er een briefje pas op voor de kat.”

Fiets gejat, niet de kranten

Bilal: „Mijn fiets is onderweg ook een keer gejat. Gelukkig hadden de dieven de tas met kranten er meteen afgegooid en die had ik dus nog. Deurbrievenbussen zijn makkelijk maar er zijn ook postbusjes waar al wat in zit. Lastig, want de krant móét erin, hoe dan ook. Dus haal ik er een nutteloze folder uit, stop de krant erin en dan de folder weer terug. Is de krant in ieder geval safe. NRC geeft altijd een afgepast aantal, van Het Parool krijgen we extra exemplaren.”

Foto Jennifer Knuchel

Sohaila: „Als je een vergissing maakte met NRC was er meteen een tekort. Kon je terugfietsen, aanbellen en vragen of je de krant alsjeblieft weer terug mocht. Als je reserve hebt hoeft dat niet. Alleen in 2016 zijn we samen op vakantie geweest, verder nooit. Kan niet, de krant gaat voor. Mijn man heeft een hernia, maar hij bezorgt ook en gelukkig zijn we nooit alle drie tegelijk ziek.”

Bilal: „Soms voelde ik me niet lekker en dacht ik vandaag gaat het echt niet, maar na een paar kranten ging het wel weer. Sinds kort werk ik fulltime als begeleider van probleemjongeren dus loopt mijn vader meer. Ik ben begonnen op het vmbo, toen havo, vwo en op de VU klinisch psychologie.”

Sohaila: „Hij kreeg een heel laag schooladvies. Wij hebben onze studie afgemaakt maar door de oorlog hebben we er niets mee gedaan. Dus we hopen dat het Bilal beter vergaat. Wat we verdienden stuurden we naar onze familie in Afghanistan en Pakistan.”

Bilal: „Ik gaf alles wat ik verdiende aan mams. Vrienden verklaarden me voor gek, maar ik zie liever een blije moeder dan dat ik de stoere jongen ga uithangen. Bezorgers kregen ook een kerstcadeau. Handschoenen, een reparatieset, pet met voor- en achterlicht plus een bel voor de fiets. Maar ook een keer een bluetoothspeaker. Als we nieuwjaar gaan wensen zijn er mensen die de deur niet eens opendoen maar ook abonnees die 50 euro geven. Het wordt wel elk jaar minder.”

Sohaila: „Toen ik voor Westerpost een nieuwjaarskaartje afgaf zei iemand dat ik bedelde. Vond ik zó erg want ik ben geen bedelaar. Ik sliep niet meer en heb daarna nooit meer nieuwjaarswensen namens Westerpost gebracht. Nu stopt het. Een ochtendkrant is te zwaar. Ik werk nog vier dagen op een BSO in de Jordaan. Misschien gooien we een afscheidsbriefje in de bus omdat iedereen aardig was.”

Bilal: „Jammer. Het was een sportieve bezigheid maar de ochtend is een heel ander ritme. Nu wil ik een Afghaans restaurant beginnen waar mams komt koken.”