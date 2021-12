‘Hello World’: de eerste Wikipediaboodschap levert 750.000 dollar op

Een tamelijk korte boodschap was het, maar anno 2021 toch tonnen waard. Met de woorden „Hello World!” luidde medeoprichter van Wikipedia Jimmy Wales op 15 januari 2001 de geboorte van zijn online encyclopedie in. Bijna 21 jaar en tal van technologische ontwikkelingen later, is deze allereerste Wikipediapagina woensdag voor 750.000 dollar (664.000 euro) onder de hamer gegaan.

De pagina werd geveild als een zogeheten non-fungible token (NFT). Dat is een cryptografische code, een unieke cijferreeks die als een soort digitaal eigendomsbewijs dient en de authenticiteit van de Wikipediapagina vastlegt. Het eigenaarschap omvat ook de layout van de Wikipediapagina zoals Wales deze in 2001 had ontworpen - voor de moderne internetbezoeker een staaltje minimal design.

De allereerste post op Wikipedia door medeoprichter Jimmy Wales. Foto Christie’s

Veilinghuis Christie’s veilde de pagina samen met een fysiek object, namelijk de computer waarop Wales de digitale encyclopedie ontwikkelde: een oude iMac van Apple, in de kleur aardbeienroze. Het apparaat, dat na zijn Wikipediapensioen diende als spelcomputer van Wales’ dochter, leverde 187.500 dollar op. De twee objecten werden verkocht onder de titel The Birth of Wikipedia (De geboorte van Wikipedia).

Lees ook: ‘NFT’s zijn een digitale revolutie in de kunstwereld’

Digitale kunst

Het veilinghuis heeft niet bekendgemaakt wie de koper van de NFT en computer is en ook niet of ze bij dezelfde persoon of organisatie zijn beland. Christie’s stelt dat het hoge bedrag dat is neergelegd voor de NFT „de groeiende interesse in de geschiedenis van het internet onder verzamelaars onderstreept”.

Digitale kunstwerken worden vaker via NFT’s te koop aangeboden. Zo werd het werk The Merge van Pak, waarvan vermoed wordt dat het een anonieme kunstenaar of een kunstenaarscollectief is, eerder deze maand voor 91,8 miljoen dollar verkocht. Zeker 28.000 verzamelaars en investeerders kochten in totaal 266.445 massa-eenheden van het werk; elke eenheid bestaat uit een afzonderlijke NFT. The Merge staat bekend als het duurste digitale kunstwerk ooit, en mogelijk het duurste werk van een levende kunstenaar.

Ondanks de summiere welkomstboodschap groeide Wikipedia, waarvan de afzonderlijke pagina’s worden geschreven door vrijwillige auteurs, uit tot een van de meest bezochte websites ter wereld. De Amerikaanse denktank Pew Research Center becijferde dat de Engelse sites van de digitale encyclopedie in 2015 ruim 97 miljard keer werden bekeken. Wikipedia heeft op het moment van schrijven naar eigen zeggen zo’n 55 miljoen artikelen in 309 talen.

Lees ook: Digitaal kunstwerk verkocht voor recordbedrag van ruim 81 miljoen euro