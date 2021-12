Hans de Rijk (1926-2021) bleef leren want hij zei niets te weten

Voor de wetenschap betekenisvolle mensen zijn niet altijd wetenschappers. Dat heeft Hans de Rijk in zijn lange leven wel bewezen. Nieuwsgierigheid was daarin de rode draad. Onvermoeibaar zette hij zich in voor het populariseren van wetenschap. Een „fenomeen”, zo noemde ruimtevaarder André Kuipers hem. Hij overleed op 23 november, 95 jaar oud.

Als kind zat De Rijk op het Jongensinternaat Saint Louis in Oudenbosch, Noord-Brabant. Op de kostschool doorliep hij de mulo en de kweekschool. Toen hij zijn gelofte aflegde als broeder, koos hij voor de broedernaam Erich. Na 27 jaar trad hij uit de congregatie. Niet dat hij van zijn geloof was gevallen, maar hij wou de wereld in. Vrouwen ontmoeten. Hij trouwde, kreeg twee dochters. Hield van een sigaartje, Belgisch bier.

De Rijk bezat de Lager Onderwijs Akte voor wiskunde; een universitaire opleiding heeft hij nooit gevolgd. Dat hij zo veel wist, kwam doordat hij niet schroomde om op specialisten af te stappen. Als veertienjarige correspondeerde hij al met de vermaarde astronoom Marcel Minnaert. Wernher von Braun, raketingenieur bij de NASA, beantwoordde zijn vragen over ruimtevaart.

Ook na zijn uittreding bleef De Rijk werkzaam als leraar wis- en natuurkunde. Als autodidact schreef hij honderden artikelen en zo’n tachtig boeken, over natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, holografie, schriftkunde en ambachten – onder meer. Eén auteur voor zó veel onderwerpen, dat zou niemand serieus nemen, dacht hij. Daarom gebruikte hij pseudoniemen. De bekendste zijn Bruno Ernst, Ben Engelhardt en Ben Elshout.

In 1956 benaderde De Rijk de toen nog niet bekende kunstenaar M.C. Escher (1898-1972), omdat hij wilde weten welke constructie er schuilging achter de prent Boven en onder: twee weergaven van eenzelfde stadsgezicht. De Rijk raakte bevriend met Escher en werd zijn biograaf.

Het boek De toverspiegel van M.C. Escher (1976), geschreven onder de naam Bruno Ernst, werd een hit: het werd in zestien landen uitgegeven. Was Eschers werk aanvankelijk vooral geliefd in een kleine kring van wis- en natuurkundigen, door dit boek raakte een groot internationaal publiek ermee bekend.

De peuter met zijn eindeloze waarom-vragen kwam in De Rijks leven voortdurend naar boven

In een documentaire vertelde De Rijk dat zijn motto – ‘Ik weet niets, maar ben nieuwsgierig naar alles’ – als een kinderlijke eigenschap wordt beschouwd. De peuter met zijn eindeloze waarom-vragen kwam in De Rijks leven voortdurend naar boven. Uit die kinderlijke weetgierigheid kwam zijn fascinatie voor wetenschap voort.

Van zijn geloof had hij daarbij geen last. Hij verklaarde in een interview: „De authenticiteit van het evangelie staat voor mij als een paal boven water. Een jongeman van 30 zegt: ‘Ik ben de zoon van God.’ Stond hij te liegen? Waarom dan? Wat had hij daar voor baat bij?”

De Rijk praatte veel, vertelde graag. Hij wou dat anderen zijn fascinatie met hem deelden. Hij was de grondlegger van de eerste publiekssterrenwacht in Nederland, waardoor de liefde voor de sterrenkunde bij duizenden mensen werd aangewakkerd.

De Rijk was ook medeoprichter van een aantal verenigingen, waaronder de Zonnewijzerkring, Mercator (voor de bevordering van het schrift) en Ars et Mathesis (voor kunst die zijn inspiratie vindt in de wiskunde). Bovendien stond hij aan de wieg van een aantal populairwetenschappelijke tijdschriften. Pythagoras, over wiskunde, was sprankelend en avontuurlijk – heel anders dan de droge schoolboeken. Tijdens de hoogtijdagen, rond 1970, waren er 30.000 abonnees. Dat aantal wordt al decennia bij lange na niet gehaald, maar het blad bestaat nog altijd.

In 2018 in het Acanthus Antiquariaat, Utrecht. Foto Iris M. van Daalen

Voor al zijn werk werd De Rijk meermaals geëerd. In 1966 kreeg hij de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor „het oprichten van de eerste Nederlandse volkssterrenwacht”. In 2007 werd er een planetoïde naar hem vernoemd en in 2008 won hij de NWO Eurekaprijs voor het beste oeuvre op het terrein van wetenschapscommunicatie. Juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan zei destijds: „Hans is als een soort asteroïde op aarde terechtgekomen en het stof dat hij heeft doen opwaaien is nog steeds niet neergedaald. Zijn onblusbare nieuwsgierigheid, zijn originele invallen en bevlogenheid zijn voor hele generaties een bron van inspiratie geweest.”

De Rijk gebruikte het prijzengeld van de Eurekaprijs om een werkende replica van de buisloze Huygens-telescoop te laten bouwen, een instrument dat een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de telescoop, maar slechts nog bekend was uit boeken en van schetsen. Deze replica werd onthuld door de Leidse sterrenkundige Vincent Icke. „Hans de Rijk is één van mijn grote helden”, vertelt Icke aan de telefoon. „Wetenschap zie je nu bijna dagelijks op tv, ook in talkshows. Maar hij was een pionier, ging per boemeltrein de provincie in, lezingen geven.”

In de jaren zeventig vond De Rijk zijn grote liefde, via een relatiebemiddelingsbureau. Hij werd, een aantal jaren na de scheiding van zijn eerste vrouw, gekoppeld aan Leny, een uitgetreden non. Zij zijn meer dan veertig jaar getrouwd geweest, tot haar overlijden in 2018.