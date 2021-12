Geldigheid Europees coronapaspoort verwatert

Nieuw vakantieseizoen, nieuwe coronavariant, nieuwe reisrestricties in Europa. Aan de vooravond van de kerstperiode waarin veel Europeanen zich traditioneel over het continent verplaatsen, brokkelt de universele geldigheid van het Europese ‘coronapaspoort’ langzaam verder af. Op een topontmoeting in Brussel benadrukten regeringsleiders donderdag het belang van „coördinatie” en het niet „disproportioneel hinderen van de vrijheid van beweging”. Maar ondertussen stellen steeds meer EU-landen extra inreisbeperkingen in.

Wrevel klonk er deze week in Brussel vooral over Italië, dat dinsdag onverwacht aankondigde vanaf deze donderdag een PCR-test te verplichten aan alle inkomende reizigers – gevaccineerd of niet. Ongevaccineerden moeten na hun test bovendien 5 dagen in quarantaine. Noch de Europese Commissie noch andere EU-lidstaten waren vooraf over het besluit geïnformeerd.

Eerder introduceerden Portugal en Ierland al een test-verplichting voor alle inkomende reizigers ongeacht hun vaccinatiestatus. Woensdag volgde Griekenland, dat vanaf zondag een PCR-test van maximaal 48 uur vereist. Frankrijk besloot donderdagochtend de regels aan te scherpen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, vrijdag volgen mogelijk meer beperkingen voor andere reizigers.

Europa worstelt al sinds het begin van de coronacrisis met het coördineren van inperkingen van het normaal zo heilige recht op ‘vrij verkeer van personen’. Het zogeheten ‘EU-coronacertificaat’ maakte aan de lappendeken van regels deze zomer een eind, via een Europa-breed geaccepteerde QR-code voor burgers met een dubbele vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs.

Impliciete kritiek

Met nieuwe regels hopen landen de opmars van de besmettelijkere Omikronvariant te vertragen. Bij aankomst in Brussel benadrukte de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dat de nieuwe regels alleen tijdens de kerstperiode gelden en bedoeld zijn om tijd te winnen om in die periode „zoveel mensen een boostervaccin te geven als mogelijk”. Maar collega-leiders uitten impliciete kritiek op de besluiten. „Als we toch steeds nationale regels introduceren, hoe overtuigen we mensen dan zich te laten inenten?”, zei de Luxemburgse premier Xavier Bettel donderdag. „Dat elk land weer afzonderlijk begint te handelen, maakt alles weer veel ingewikkelder”, aldus de Belgische premier Alexander De Croo.

Op dit moment rukt ‘Omikron’ vooral op in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In dat laatste land verdubbelde het aandeel gevallen van de nieuwe variant van dinsdag op donderdag van 14 naar 27 procent. Het VK noteerde woensdag 88,376 nieuwe coronagevallen – het hoogste sinds het begin van de pandemie en meer dan 10.000 hoger dan woensdag. Het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) verwacht dat de variant in januari dominant zal zijn in Europa.

‘Maximale voorzichtigheid’

Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat Omikron het continent de komende tijd weer verder op slot zal draaien. Uiteindelijk gaat elk land over zijn eigen grenzen en zijn de afspraken over geldigheid van de ‘vaccinatiepaspoorten’ niet bindend. Aan tafel met regeringsleiders riep de Italiaanse premier Mario Draghi in herinnering dat in zijn land 135.000 mensen aan het coronavirus zijn overleden. Terwijl de Omikron-variant in Italië nog minder ver verspreid is dan elders in Europa, onderstreepte Draghi het belang deze voorsprong te benutten. „Coördinatie op EU-niveau moet worden geleid door het beginsel van maximale voorzichtigheid”, aldus de Italiaanse premier.

Ondertussen is er nog altijd geen definitieve overeenstemming over een herziening van het coronacertificaat die ook de boosterprikken een plek geeft. De Europese Commissie stelde onlangs voor de geldigheid van de pas te beperken tot 9 maanden na de laatste prik per 1 februari. Maar nu Omikron voor nieuwe onzekerheid zorgt, aarzelen sommige landen dat nu al vast te leggen. Volgende week wordt meer duidelijkheid over de coronapas verwacht.

Lees ook: Wat doet een boosterprik precies en 31 andere actuele vragen over het coronavirus