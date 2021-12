Geen biefstuk meer uit Brazilië

Zal rundvlees uit de Amazone binnenkort daadwerkelijk uit de Europese schappen verdwijnen? Verschillende supermarkten hebben woensdag laten weten in elk geval een eerste aanzet te doen. Zes concerns, waaronder Ahold Delhaize en Carrefour, zeggen toe binnenkort te zullen stoppen met de verkoop van rundvleesproducten uit Brazilië vanwege de ontbossing waarmee de veeteelt gepaard gaat.

Het zal bij de meeste supermarkten overigens om een klein aandeel van het totaal aantal rundvleesproducten gaan. Zo komt veel vlees in de Nederlandse supermarkten uit onder meer Argentinië, Ierland, of Nederland zelf. Albert Heijn bevestigt aan NRC dat het in hun winkels gaat om drie producten waarvan er per winkel elke week enkele worden verkocht. De supermarktketen is nu op zoek naar leveranciers dichter bij huis. „Het streven is om het uit Nederland te halen. Lukt dat niet, dan uit omliggende EU-landen”, aldus een woordvoerder.

Lidl Nederland zegt met ingang van komend jaar helemaal geen producten uit het vaste assortiment te verkopen waar Zuid-Amerikaans rundvlees in zit. Hierbij gaat het om twee producten waarvoor het concern een Europese leverancier zoekt.

De maatregelen van de supermarktconcerns volgen op recent onderzoek van de Braziliaanse ngo’s en onderzoeksorganisaties Repórter Brasil en Mighty Earth naar Braziliaans rundvlees in Europese supermarkten. „Dit zijn concrete commerciële maatregelen die een aantal van de grootste supermarkten van Europa nemen om de koop en verkoop van vlees te stoppen. Het is afkomstig van een bedrijf en een land die al te veel beloften hebben gedaan maar te weinig resultaten hebben geleverd”, aldus Mighty Earth-directeur Nico Muzi.

Afgelopen mei dreigde een groep Europese multinationals, waaronder Ahold Delhaize, Aldi en Jumbo, in een open brief aan de Braziliaanse regering al met een boycot van Braziliaanse landbouwproducten. Dat was een reactie op een wetsvoorstel dat de deur open zou zetten voor nog meer ontbossing in de Amazone, en dat inmiddels is aangenomen. Supermarkten zijn dus al langer bezig met de kwestie rond Braziliaans rundvlees en het vinden van andere leveranciers, bevestigen zowel Lidl Nederland als Albert Heijn.

Ook in buurlanden als België (Carrefour en Delhaize), Frankrijk (Auchan) en het Verenigd Koninkrijk (Sainsbury’s) hebben supermarktketens toegezegd gedroogd rundvlees (beef jerky) uit Brazilië te gaan weren.

Grootste verwerker ter wereld

Dat elk jaar toch nog veel vlees (en soja voor in veevoer) naar Europa geëxporteerd wordt, is lang en breed bekend. Dat geldt ook voor het feit dat voor die veeteelt jaarlijks vele hectaren bos wordt gekapt. Dit jaar brak zelfs een vijftienjarig record: van augustus 2020 tot aan juli 2021 verdween er 13.235 vierkante kilometer aan regenwoud.

Het Braziliaanse JBS, een van de grootste vleesverwerkingsbedrijven van de wereld, is bijvoorbeeld een grote speler. Dat bedrijf koopt vee in bij duizenden verschillende veehouders in Brazilië. Het wordt al jaren in verband gebracht met illegale ontbossing, onder meer in het recente onderzoek van Repórter Brasil en Mighty Earth. Hun zoektocht naar de herkomst van verschillende rundvleesproducten in Europese supermarkten, leidde naar meerdere leveranciers van JBS die zich ook schuldig hebben gemaakt aan illegale ontbossing.