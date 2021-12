Oppositie slaat handreiking Rutte meteen af

Het nieuwe coalitieakkoord is geen eindpunt, maar juist het startpunt voor meer „inhoudelijke discussies” over hoe de problemen „voor de volgende generaties” kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en klimaat. Dit heeft VVD-leider Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer gezegd tijdens het debat over het woensdag gepresenteerde akkoord. Volgens de aanstaande premier van het nieuwe kabinet bevat het akkoord bewust minder details dan een „klassiek regeerakkoord”, zodat er ruimte blijft voor „ideeën van andere partijen”.

Oppositiepartijen sloegen de handreiking van Rutte direct af. Nog voor Rutte het spreekgestoelte in de Kamer goed en wel had bereikt, stonden er Kamerleden klaar voor interrupties. SP-leider Marijnissen viel de VVD-leider aan op vermeende plannen om te bezuinigen op de zorg. „Deze coalitie speelt Sinterklaas op zo’n beetje alle beleidsterreinen, maar niet de zorg”, zei Jesse Klaver van GroenLinks. PVV-leider Wilders noemde Rutte „een politieke pyromaan die zelf weer brandweercommandant wil worden”, een verwijzing naar de opeenstapeling van problemen in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld rondom toeslagen, gaswinning, stikstof en woningbouw.

Wilders heeft „gewoon gelijk” dat er nog veel problemen zijn, reageerde Rutte. Hij noemde het daarom zijn „dure plicht om ook die vraagstukken op te lossen”. Rutte zei ook dat de totstandkoming van het coalitieakkoord „gewoon te lang” had geduurd. De kandidaatpremier zei echter ook „trots” te zijn dat hij en zijn VVD „tot vier keer toe het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen”. Hij wees erop dat Nederland „een van de snelst groeiende en best presterende economieën van de westerse wereld” is.

Met betrekking tot de zorg bestreed Rutte stellig dat er bezuinigd wordt. „De komende jaren gaat er heel veel extra geld naar de gezondheidszorg.” Onder meer voor het verbeteren van de „pandemische paraatheid”. Op langere termijn zijn de zorgkosten echter het „koekoeksjong die alle andere uitgaven uit het nest drukt”. Dat moet „onder ogen” worden gezien, vindt Rutte. Er zal ook in de toekomst niet worden bezuinigd, maar „we gaan de stijging van die zorgkosten afremmen”. Het alternatief is volgens Rutte extreme belastingverhogingen. Volgens Marijnissen vertelt Rutte „niet de waarheid”. „Als dit een voorbeeld is van wat de nieuwe bestuurscultuur gaat worden, dan ben ik het nu al zat.”

Het debat begon donderdag onrustig. Vanaf de publieke tribune lieten klimaatactivisten een spandoek zakken met de tekst „klimaatcrisis = noodtoestand”. Daarop werd het debat even geschorst.