Erdogan verhoogt minimumloon met 50 procent, maar dat is niet genoeg om inflatie te compenseren

De Turkse president Recep Erdogan heeft donderdag het minimumloon drastisch verhoogd van 2.825 naar 4.250 lira (243 euro) per maand. De salarisverhoging van 50 procent is de grootste in de Turkse geschiedenis, zei Erdogan trots op een persconferentie. Dit moet burgers compenseren voor de hoge inflatie en de sterke daling van de lira, die dit jaar ruim 50 procent aan waarde verloor ten opzichte van de euro.

Maar de vakbonden hadden een grotere salarisverhoging geëist. De koepelorganisatie voor progressieve vakbonden (DISK) stelt dat het minimumloon bij de huidige prijzen op zijn minst 5.200 lira moet zijn. Want de razendsnelle devaluatie van de lira holt de koopkracht van burgers uit. Het minimumloon van dit jaar stond in januari nog gelijk aan 312 euro. Het minimumloon van volgend jaar is tegen de huidige wisselkoers 243 euro waard. En de lira blijft alsmaar verder dalen.

Zwartwerkers

De munt bereikte donderdag een nieuw dieptepunt van 17,75 per euro nadat de centrale bank voor de vijfde achtereenvolgende maand de rente verlaagde. De belangrijkste rentevoet ging van 15 naar 14 procent, ondanks de stijgende inflatie. Maar Erdogan meent dat hoge inflatie het gevolg is van hoge rente – een theorie die door economen naar het rijk der fabelen wordt verwezen. Met de lage rente wil Erdogan de economie aanjagen in aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen van 2023.

De verhoging van het minimumloon ligt in het verlengde daarvan. Volgens het Turkse Instituut voor Sociale Zekerheid verdient ruim 40 procent van alle werknemers het minimumloon. Dit betekent dat de verhoging brede invloed zal hebben op de economie op een moment dat Erdogans populariteit tanende is. Maar voor bedrijven betekent het hogere kosten. Terwijl hun kosten al sterk stijgen vanwege de hoge inflatie voor bedrijven.

Daarom kondigde Erdogan donderdag tevens aan dat de inkomstenbelasting voor minimumloon wordt afgeschaft, wat ondernemers 450 lira per werknemer per maand scheelt. Daarnaast wordt volgend jaar het zegelrecht geschrapt, een belasting die geldt voor veel juridische documenten, zoals contracten, kredietbrieven, garantieverklaringen en loonlijsten. Maar is dit genoeg om werkgevers ervan te weerhouden mensen te ontslaan of zwartwerkers in te huren om hun kosten te drukken?

Maakindustrie

Om te zorgen dat staatsbanken leningen blijven verstrekken aan bedrijven, is de Turkse regering van plan miljarden dollars te verstrekken, zodat de financiële buffers van de staatsbanken op peil blijven. Dit meldde persbureau Bloomberg. De omvang en details van de kapitaalinjectie zouden maandag bekend worden gemaakt.

De kapitaalinjectie moet staatsbanken meer slagkracht geven bedrijven te ondersteunen terwijl Erdogan experimenteert met een nieuw economisch model. Dit is gebaseerd op lage lonen en een zwakke munt, wat de productie, de werkgelegenheid en de export moet stimuleren, waardoor Turkije kan concurreren met de Chinese maakindustrie. Volgens Erdogan vereist deze transformatie dat Turkije zich bevrijdt uit de greep van buitenlands flitskapitaal door de rente te verlagen.

Maar Erdogans „economische onafhankelijkheidsstrijd” leidt vooralsnog vooral tot stijgende inflatie en lagere koopkracht.