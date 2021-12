Elke partij kan eigen winstpunten noemen

De één benadrukte een strenger asielbeleid. De ander benoemde het opstaan tegen racisme en discriminatie. De derde sprak over harde maatregelen in de strijd tegen criminaliteit. En de vierde over meer perspectief voor de boeren.

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord konden de vier partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdagmiddag allemaal wel verworvenheden aanwijzen die zij bij de finale onderhandelingen, die 47 dagen duurden, hebben binnengesleept. Niet per se in termen van winst of verlies, maar in prioriteiten die zij voor zichzelf en hun achterbannen belangrijk vinden.

Na het slepende formatieproces, waarbij in de eerste zes maanden vooral blokkades en boycots bestonden, zijn de vier fractievoorzitters er uiteindelijk in geslaagd om – in de woorden van Gert-Jan Segers „niet met de rug naar elkaar” te blijven staan. De Nederlandse politieke coalitiecultuur, zei ChristenUnie-leider bij zijn toelichting, is uiteindelijk succesvol „omdat hele verschillende mensen met hele verschillende opvattingen iedere keer weer zijn gaan samenwerken”.

Dat maakt een coalitieakkoord een coalitieakkoord: honderden nieuwe beleidsmaatregelen waar de vier partijen het lang niet allemaal over eens zijn, maar het eindresultaat zullen ze alle vier steunen.

En toch, als je alle ruim 250 aangekondigde voorstellen in het eigenlijk niet zo erg beknopte regeerakkoord bekijkt (47 pagina’s plus 25 pagina’s financiële bijlage), is goed aan te wijzen welke partij op welke vlakken iets heeft binnengesleept of juist een veer heeft moeten laten.

Splijtzwam ChristenUnie-D66

Zo is de grote splijtzwam tussen Segers’ eigen ChristenUnie en D66 een goed voorbeeld van geven en nemen: de ‘medisch-ethische vraagstukken’, zoals deze in het regeerakkoord worden genoemd. Het gaat om drie concrete kwesties: abortusbeleid, de al vorig jaar geleden door D66 ingediende wet over ‘voltooid leven’ en verruiming van de Embryowet.

De ChristenUnie, die op deze drie onderwerpen vanuit overtuiging op de rem staat, heeft ruimte gekregen voor aspecten als „het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen” en „waardig ouder worden”.

D66 heeft gedaan gekregen dat de modernisering van de Abortuswet als vrije kwestie in het parlement kan worden ingediend. Dat maakt het een kansrijk wetsvoorstel.

Bij de eveneens door D66 gewenste Embryowet heeft de ChristenUnie wél succesvol een hobbel kunnen opwerpen. VVD en D66 mogen weliswaar „een initiatiefwet” voorbereiden, maar die mag in de komende kabinetsperiode nog niet worden ingediend.

Veel D66-wensen vervuld

Op tal van andere, veel grotere thema’s heeft D66 veel gedaan gekregen. In haar campagne en tijdens het formatieproces heeft partijleider Sigrid Kaag voortdurend gehamerd op de noodzaak van grote stappen in het klimaatbeleid, op de woningmarkt, in het onderwijs en in de Europese samenwerking. Na het opheffen van de blokkade tegen de ChristenUnie, eind september, beloofde ze haar achterban daar vol op in te zetten. Dat lijkt zonder meer gelukt. Er zullen miljarden euro’s worden uitgegeven aan de bouw van extra woningen, en aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Er komt een fonds van 35 miljard om klimaatverandering tegen te gaan – en de doelstelling voor CO 2 -reductie wordt verhoogd.

Op internationaal niveau neemt het nieuwe kabinet zich voor om in Europa „een leidende rol” te nemen „om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken.

Rechts geluid op veiligheid

Voor VVD en CDA, die electoraal veel concurrentie vrezen van de versnipperde oppositie aan de rechterflank, zal het nog lastig zijn om dat typische D66-beleid te verkopen. Voor kiezers van PVV of Forum voor Democratie is verdere Europese integratie en kostbaar klimaatbeleid een gruwel.

Het rechtse geluid dat Mark Rutte en Wopke Hoekstra daar dan tegenover kunnen zetten, is stevige taal op het gebied van veiligheid en migratie. In de veiligheidsparagraaf van het nieuwe coalitieakkoord gaat door links omarmde preventie gepaard met repressie. Hoekstra herhaalde woensdag wat hij ook zo vaak in de verkiezingscampagne had gezegd: „harde maatregelen” zijn nodig om ondermijnende (drugs)criminaliteit aan te pakken. En ook Rutte sprak typische VVD-taal door te zeggen dat „criminelen niet de baas op straat” mogen zijn. Net als zijn mantra op het gebied van migratie: „We moeten grip op onze grenzen krijgen.” Het asiel- en migratiebeleid, schrijft het nieuwe kabinet, moet „rechtvaardig, humaan en effectief” zijn. Met dat laatste zullen VVD en CDA ook hebben bedoeld een effectief terugkeerbeleid van migranten die geen verblijfsvergunning krijgen.

Uitgelekt concept hielp VVD

Kort na de presentatie van het regeerakkoord van Rutte II in 2012 werd de VVD door haar achterban teruggefloten op de inkomensafhankelijke zorgpremie. Eenzelfde publicitaire rel werd dit keer voorkomen. Half november was een aantal conceptvoorstellen van VVD en CDA via de Volkskrant uitgelekt (en via Gert-Jan Segers die dit document in de trein had laten slingeren). Er stond onder meer in dat er over ‘de fiscale behandeling van het domein wonen’ kon worden gesproken. Dat is Haags jargon voor: de hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt. De Telegraaf kopte een dag later: ‘Huiseigenaar bungelt bij VVD’.

Dit heeft Ruttes onderhandelingspositie kennelijk dermate versterkt dat het woord hypotheekrenteaftrek in het nieuwe coalitieakkoord niet voorkomt.