Eindelijk een akkoord, maar vertrouwen herwin je met beleid

Nederland krijgt weer een kabinet dat gaat regeren. Dat het vier partijen eindelijk gelukt is een coalitieakkoord te presenteren – 273 dagen na de verkiezingen, elf maanden zelfs na de val van het kabinet-Rutte III – mag op zichzelf al toegejuicht worden. De politieke stuurloosheid in Den Haag heeft veel te lang geduurd. Grote dossiers, zoals stikstof, wonen, of de toekomst van de agrarische sector, hebben dringend ingrijpende beleidskeuzes nodig. Wat minstens zo erg is: de impasse van het afgelopen jaar heeft het vertrouwen in politiek sterk verminderd. Als de burger één ding mag verwachten van Den Haag, dan is het dat er bestuurd wordt.

Het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden, is geen akkoord waar een duidelijke visie in te ontdekken valt. Een overkoepelend mens- of maatschappijbeeld ontbreekt. Het is een pakket maatregelen, een besluitenlijst, zonder enige franje gebracht. Dit is geen tijd voor grote woorden. Maar een richting, een vergezicht, was welkom geweest.

Als het coalitieakkoord iets duidelijk maakt, dan is het dat de verhoudingen in Rutte IV anders zullen zijn dan in Rutte III. D66, dat fors won bij de verkiezingen, heeft het akkoord op belangrijke thema’s weten te beïnvloeden. Forse uitgaven op het gebied van stikstof- en klimaatbeleid en het onderwijs laten dat zien. Het akkoord ademt een progressievere geest dan dat van het inmiddels demissionaire kabinet.

Er is veel geld, en daardoor hoefden de partijen sommige lastige keuzes niet te maken. De miljarden voor klimaat, kinderopvang, minimumloon of woningbouw suggereren alsof niks te gek is voor Rutte IV. Toch is het een akkoord met veel voorbehouden, mitsen en maren. De basisbeurs komt terug, zoals een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil. Maar alleen pas in 2023, en het moet wel „uitvoerbaar” en „handhaafbaar” zijn. Het voorgenomen afschaffen van het toeslagenstelsel is opeens een „ambitie”. En als het gaat om de nodige compensatie van getroffen ouders, koopt de coalitie tijd: die kan pas op zijn vroegst in 2023 worden afgerond. Alles moet wel „zorgvuldig” gebeuren. Deze kwestie raakt een teer punt. De vertrouwenscrisis tussen burger en overheid draait voor een belangrijk deel om de Toeslagenaffaire. Het kabinet-Rutte III viel in januari na een zeer kritisch rapport. De overheid had tienduizenden burgers jarenlang als fraudeur behandeld en opgejaagd. Zorgvuldigheid kan ook haast vergen.

Uit de tekst van het coalitieakkoord, en uit uitspraken van de vier partijleiders, blijkt dat herstel van vertrouwen de belangrijkste ambitie is. Dat is nodig. Een jaar van politieke stilstand heeft het vertrouwen in politiek sterk doen dalen. De afhandeling van de Toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen en de crisis over de notitie-‘functie elders’ hebben één ding gemeen: Den Haag heeft het vertrouwen in een jaar tijd ernstig geschonden. Een nieuw kabinet moet duidelijk maken dat het deze schade wil repareren. Eenvoudig is dat niet: het zal met dezelfde aanvoerders als die van de periode-Rutte III moeten.

De coalitie zal dus meer moeten doen dan deemoedigheid tonen, zoals bij de presentatie overduidelijk de toon was. Wil een nieuw kabinet het vertrouwen van de burger herwinnen, dan zal het de rommel van de Toeslagenaffaire voortvarend moeten opruimen. Dat de vertrouwenscrisis de rode draad in het coalitieakkoord vormde, wekt verwachtingen. Nu is het tijd voor beleid.