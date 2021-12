ECB stopt eind maart met opkopen schulden onder coronasteunprogramma

De Europese Centrale Bank (ECB) stopt eind maart 2022 met het opkopen van staats- en bedrijfsschulden onder het coronasteunprogramma. Dat heeft de bank donderdag bekendgemaakt. Vanaf het eerste kwartaal van 2022 vermindert de bank al het bedrag dat maandelijks aan schulden wordt opgekocht. In het speciaal voor de coronapandemie ingestelde opkoopprogramma koopt de ECB nu nog maandelijks bijna 80 miljard euro aan staats- en bedrijfsschulden op.

Volgens de ECB staan het economisch herstel en de verhoogde inflatie in de eurozone toe om dit besluit te nemen. Daarnaast gaat de ECB ook het reguliere opkoopprogramma van schulden afbouwen. In het eerste kwartaal zal maandelijks nog 40 miljard euro aan schulden worden overgenomen, waarna het bedrag in de kwartalen erna met stappen van 10 miljard euro wordt teruggeschroefd naar 20 miljard euro.

Woensdag kondigde de Amerikaanse centrale bank, de Fed, al aan de coronasteunmatregelen sneller af te bouwen om zo de stijgende inflatie te beteugelen. Ook zei de Fed dat de rente in 2022 drie keer verhoogd kan gaan worden. De ECB houdt voorlopig vast aan de huidige rentetarieven met een bandbreedte van 0 tot 0,5 procent.

Opkoopprogramma

De ECB stelde het opkoopbeleid in mei 2020 in om de economie tijdens de coronapandemie draaiende te houden. Met het opkopen van staats- en bedrijfsschulden pompte de centrale bank meer geld in de Europese economie. Ook kon zo de (tot voort kort zeer lage) inflatie verhoogd worden.

De laatste maanden loopt de inflatie in de eurozone juist snel op, onder meer als gevolg van gestegen energiekosten en grondstoffentekorten. In november tikte deze voor de eurozone op jaarbasis 4,9 procent aan. In Nederland bedroeg de inflatie die maand zelfs 5,6 procent, het hoogste punt in bijna veertig jaar.