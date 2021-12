De VVD-opa zegt: nu eerst naar de dokter!

VVD’ers noemen oud-minister Uri Rosenthal (76) hun ‘partij-opa’. Als je als stagiaire, medewerker of beginnend Kamerlid advies nodig hebt of met vragen zit: bij hém kun je terecht. Hij komt ook wel uit zichzelf met tips, en nu het nieuwe kabinet er bijna is: ook voor Mark Rutte. Die zou, vindt hij, van alle ministers en staatssecretarissen vóór hun beëdiging moeten weten of ze wel fit genoeg zijn. Ze moeten zich laten onderzoeken door een arts. En meteen ná hun beëdiging zouden ze, vindt hij, in de Tweede Kamer ondervraagd moeten worden. Dan kan iedereen zien wat ze belangrijk vinden, hoe ze denken, wie ze zijn.

Uri Rosenthal kent Rutte al heel lang, hij spreekt hem vaak. En nee, zegt hij in een café op het Plein in Den Haag, die zit er niet op te wachten dat zijn nieuwe mensen eerst naar de dokter moeten en ook nog langs de Tweede Kamer. „Hij wil gewoon beginnen en niet dit soort dingen aan zijn kar hebben hangen.”

Al weet je bijna zeker dat hij ze dan later wel aan zijn kar krijgt. Rutte III had een record aan afgetreden bewindslieden, elf, van wie drie door ziekte of vermoeidheid. En één, Halbe Zijlstra, door een affaire van voor zijn ministerschap.

In het najaar schreef Rosenthal in zijn boek Als dat zou kunnen over de ‘smetteloze machtswisseling’, netjes en vreedzaam, waar Nederland aan gewend is geraakt. Maar die volgens hem helemaal niet vanzelfsprekend is. Hij ziet „smeulend vuur” bij mensen „die met hun rug naar de democratische instituties staan” en geweld tegen de staat een goed idee vinden. Dan moet je, vindt hij, als Tweede Kamer extra goed opletten dat verkiezingen eerlijk en vrij zijn, en dat de overgang van het ene naar het andere kabinet beter verloopt dan nu – en, om maar wat te noemen, niet meer wordt begeleid door Ruttes eigen ambtenaren.

Want smetteloos kun je het niet noemen als een formatie tot flinke ruzies leidt en 272 dagen duurt.

Het kan een kleinigheid lijken, zegt Rosenthal, als je beter onderzoek laat doen naar ministers en staatssecretarissen en dus ook kijkt of ze gezond zijn, maar ook dát kan helpen om als landsbestuur wat meer gezag en vertrouwen te krijgen. „Je vermijdt risico’s.”

In zijn eigen gesprek met Rutte voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd, in 2010, kreeg hij de vraag of er iets was waar hij als bewindspersoon last van kon krijgen. „Die lijk-in-de-kastvraag stelde hij lacherig, bijna gegeneerd.” De AIVD screent aanstaande bewindslieden en Rosenthal maakte ook mee dat AIVD’ers bij hém langskwamen met vragen over kandidaten die hij kende. „Ze wilden horen wat voor iemand het was. Ze bedoelden: gaat hij vreemd, drinkt hij te veel, snuift hij?”

En ja, wat wéét je dan, als AIVD? „Ik zei altijd: ík heb het niet gezien, maar ik kan niks garanderen.”