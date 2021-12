Als je er samen bezig bent is de keuken een goede plek om grootse dilemma’s aan te kaarten. „Wij stonden in de keuken, zij en ik”, schreef de dichter Martinus Nijhoff al, in het gedicht ‘Impasse’, waarin hij zijn writer’s block ter sprake brengt. Zo’n zelfde keuken-in-de-ochtend-intimiteit is te vinden in het stripje dat tekenares en theatermaker Gerrie Hondius onlangs op Instagram deelde – al gaat het over een andere creatieve worsteling.

Bij de ontbijtbezigheden en het doornemen van de dag wil zij opeens, bij het zien van een ansicht van schilder Toulouse-Lautrec op de koelkast, de wereld een poepie laten ruiken. Ze moet echt weer eens gaan tekenen, beter dan die schilder met zijn ‘kleurdoos’.

Maar ja, dat goede voornemen wordt gesmoord in alledaagse beslommeringen – zoals het gaat met Goede Voornemens – en de terloopse, snelle tekenstijl van Hondius past daar goed bij. Het leidde tot een boek over Hondius’ dadendrang met de toepasselijke titel Altijd alles.

De vergeefsheid van het Grote Streven wordt in deze strip al bij het ontbijt geserveerd. De monkelende partner is perfect getroffen. En het net-uit-bed-ochtendhaar van de hoofdrolspeelster in de strip, in peignoir, lijkt te verwijzen naar de prachtige schilderijen die Toulouse-Lautrec maakte van vrouwen in bed. Met warrige haardossen.