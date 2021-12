De Olympische Spelen blijven voor de Nederlandse curlers een droom

„Hard, Jaap, hard!” De stem van skip Wouter Gösgens, de aanvoerder en tactisch leider van het Nederlands curlingteam, klinkt luid over het ijs op het middenterrein van de Elfstedenhal in Leeuwarden. Bezemen, dat moet hard, dan glijdt de steen die Gösgens net heeft gegooid harder en met minder effect door. Dus spoort hij teamgenoot Jaap van Dorp aan om het ijs zo glad mogelijk te vegen.

Van Dorp beweegt zijn bezem als een bezetene over het ijs, zonder daarbij de vooruit zoevende steen, andere geworpen stenen en de bezem van teamgenoot Carlo Glasbergen, die ook aan het vegen is, te raken. Ondertussen beweegt hij zich al steppend op één been met de steen mee en heeft hij de stopwatch in zijn broekzak aangezet, om te timen met welke snelheid Gösgens de steen heeft gegooid. Die komt almaar dichterbij bij het ‘huis’, de blauw-wit-rode cirkel in het ijs waarin de stenen moeten geraken om punten te scoren. Met een doffe ‘plok’ tikt de steen een van de stenen van tegenstander Noorwegen weg.

De wedstrijd tegen de Noren op donderdagochtend is voor het Nederlands team cruciaal. Er moet gewonnen worden om op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in de race te blijven voor een van de drie tickets voor Beijing. Maar de ongeslagen en al geplaatste Noren blijken ondanks het inbrengen van een wisselspeler, een luxe die het Nederlands team niet heeft, veel te sterk: 8-5.

De teleurstelling bij de Nederlanders is na afloop „immens groot”, zegt Gösgens. „Dit is waar we vier jaar voor hebben gevochten, en nu zijn de tickets weg. Dat is heel pijnlijk.” Nederland heeft zichzelf de afgelopen week genoeg kansen gegeven om wedstrijden te winnen, zegt Van Dorp. „Maar we maakten te vaak foutjes die ons veel punten kostten”.

Degradatie op EK

Het OKT is voor de curlers het tweede toernooi op rij dat in een sof eindigt. Vorige maand degradeerde het team op het EK in het Noorse Lillehammer naar de B-groep. Het was een resultaat met grote gevolgen: het betekent dat de vier teamleden volgend jaar hun A-status als topsporter en het bijbehorende stipendium verliezen.

Het is een volgende tegenslag voor het team dat lang alleen maar progressie leek te maken. Het team van vier, dat naast Gösgens, Van Dorp en Glasbergen ook nog bestaat uit Laurens Hoekman, is sinds 2009 bij elkaar en droomt van de Spelen. Ze zijn al jaren de enige vier curlers van niveau in Nederland. In 2016 promoveerden ze op het EK voor het eerst naar de A-groep, een jaar later werden ze zevende. Erna volgden jaarlijkse WK-deelnames, A-statussen en geld van NOC-NSF voor de curlingbond voor een topsportprogramma.

In de slipstream van het succes van het mannenteam probeerde ook de Nederlandse curlingsport zich te ontwikkelen. De Nederlandse Curling Bond (NCB) sloot in 2016 een overeenkomst met sportmarketingbureau Triple Double voor de promotie van de sport onder het grote publiek en sponsoren. Mede dankzij hen werd het OKT naar Nederland gehaald.

De organisatie van het toernooi had gehoopt op een tribune met duizend fans die het Nederlands team zouden toejuichen, er waren plannen voor een kerstmarkt met horeca op het resterende deel van het middenterrein en er zouden clinics voor scholieren en studenten georganiseerd worden; corona zette door al die plannen een streep. De enige kinderstemmen die deze donderdag te horen zijn, komen vanachter de zwarte doeken vandaan die om de speelbanen zijn gehangen om de curlingwedstrijden af te scheiden van de rondom gelegen 400 meter kunstijsbaan, waar schaatsles wordt gegeven.

„We hadden gehoopt op een heksenketel”, zegt Dagmar van Stiphout van Triple Double en toernooidirecteur van het OKT. „Omdat curling zo klein is in Nederland, hadden we mensen willen laten kennismaken met de sport. Oh wacht, ik bedoel: zich verdiepen.” In zijn ogen heeft Nederland inmiddels wel geleerd wat curling is, dat het geen spelletje is maar een sport. Het OKT had de volgende stap in die ontwikkeling moeten zijn. En het publiek had voor het Nederlands team „net dat steuntje in de rug kunnen zijn die je soms nodig hebt in een wedstrijd”, zegt NCB-directeur Arnoud Strijbis.

Geen ledengroei

Ondanks de strenge coronamaatregelen heeft het OKT over aandacht niet te klagen, al is dat niet alleen vanwege de sportieve prestaties. Er was ophef over sponsor EasyToys, fabrikant van seksspeeltjes, van wie de naam prominent in het ijs op de wedstrijdbanen stond. Zenders in de Verenigde Staten en Japan weigerden daarom de wedstrijden uit te zenden. Nu staat op de plekken van EasyToys de tekst #equalityforall, een motto dat het bedrijf wil uitdragen.

Er was ook gedoe met de ijsmachines, die de plotseling veranderende weeromstandigheden maar moeilijk aankonden. De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland van afgelopen zondag moest er twee uur door worden onderbroken. De reuring die deze incidenten creëerden deert Strijbis niet. „Ook dat is aandacht. Het is goed om te zien dat er over curling geschreven en gesproken wordt.”

Het is de curlingbond nog niet gelukt om de aandacht die het mannenteam de afgelopen jaren met hun sportieve prestaties genereerde om te zetten in een ledengroei. Net als in 2014 telt de NCB honderdvijftig aangesloten curlers. „Netto is er inderdaad niets bijgekomen”, zegt Strijbis. „Al hadden we twee jaar geleden 180 leden, een groei van 20 procent. Die zijn we door de coronacrisis weer kwijtgeraakt.”

Het „conversievraagstuk” is een lastige, zegt hij. Strijbis ziet dat mensen in het algemeen minder snel lid worden van verenigingen, omdat ze sneller en vaker nieuwe dingen willen proberen. Ook het gebrek aan curlingclubs – er zijn er vier in Nederland – en aan beschikbaar kunstijs is een probleem. „Er is een veel grotere vraag naar ijs dan aanbod. Onze vereniging in Tilburg kan alleen op dinsdagavond een clubavond houden, de rest van de week is het ijs gereserveerd voor ijshockeyers”, geeft Strijbis als voorbeeld. Wel zijn er volgens hem plannen voor een tweede, speciaal voor curling bedoelde kunstijsbaan, naast de curlingbaan die er nu ligt in Zoetermeer.

De curlingbond is zelf pas sinds een paar jaar bezig de interne organisatie te verbeteren om op lange termijn de sport te kunnen laten groeien. Zo is er een samenwerking gekomen met de handboogbond – waar Strijbis ook directeur van is – en zijn er inmiddels twee juniorenteams – eentje bij de jongens en een bij de meisjes – die in maart zullen afreizen naar het WK in Zweden.

„Dat we stappen hebben gemaakt komt door NOC-NSF”, zegt Strijbis. „Die willen wel investeren, maar alleen op een duurzame manier.” Technisch directeur van de sportkoepel Maurits Hendriks zat donderdagochtend langs de ijsbaan om de prestaties van de curlers te bekijken. Na zo’n driekwart van de wedstrijd tegen Noorwegen had hij genoeg gezien. Strijbis: „Zo’n bezoek is altijd functioneel. Hij gaat uiteindelijk over de financiering van alle topsport. Dus hij komt kijken om te zien welk rendement dat oplevert.”

Verandering van skip

Hendriks moet gezien hebben dat het rendement van het Nederlandse mannenteam tegenviel. De progressie van het team lijkt de laatste jaren te zijn gestagneerd. Omdat er geen andere Nederlandse curlers van hetzelfde niveau zijn, besloot bondscoach Shari Leibbrandt tot een ingrijpende verandering in het team: Van Dorp werd in september als skip vervangen door Gösgens. „Ik wilde dat de communicatie in het team verbeterde”, zegt Leibbrandt. „Jaap zat in een tunnel, nam steeds dezelfde beslissingen. Dat werd herkenbaar, ook voor tegenstanders. Wouter is creatiever, heeft andere instincten. Dat hadden we nodig.”

Tot nu toe heeft de ingreep niet geleid tot betere resultaten. Leibbrandt blijft overtuigd dat het team beter kan. „Ons potentieel is veel hoger dan we nu laten zien.” Het zal nodig zijn, want na het EK en het OKT staat in januari het kwalificatietoernooi voor het WK op het programma, belangrijk voor de toekomst van het curlen in Nederland. Mocht het mannenteam zich niet voor dat toernooi plaatsen, dan komt mogelijk ook de bijdrage van NOC-NSF voor het topsportprogramma in gevaar.

De curlers zelf zijn vlak na de wedstrijd tegen Noorwegen niet bezig met hoe het verder moet met de sport. Dat komt veel te vroeg. Gösgens en Van Dorp zeggen wel over vier jaar opnieuw te willen proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. „Dat is nog steeds de droom”, zegt Van Dorp. En Gösgens, hoe teleurgesteld ook, kan zelfs al denken aan het WK als hem wordt gevraagd naar de laatste, overbodige wedstrijd tegen Zuid-Korea. „Zij hebben zich al gekwalificeerd voor het WK. Deze wedstrijd is een mooie kans om over hen wat informatie te vergaren. Op dit OKT valt helaas niks meer te winnen, maar we hopen de Koreanen straks weer tegen te komen.”

Met medewerking van Dennis Boxhoorn.