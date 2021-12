De horecabaas heeft er op deze manier niet zoveel zin meer in. ‘Ik ben mijn drive kwijt’

Het is prettig druk bij Van Kinsbergen, een ‘gastropub’ aan het Haagse Prins Hendrikplein. Niet stampvol, maar gewoon, gezellig. Aan het raam, onder de twinkelende kerstlampjes, zit een stelletje. Bij de bar iemand met een laptop. Even verderop een moeder en dochter met een piepkleine baby. Twee mannen bij de ingang. Aan de grote groepstafel achterin een clubje jongeren.

Eigenaar Patrick van Aller (39) kijkt vanaf een bankje achterin toe. Hij vindt er weinig gezelligs aan, te rustig. „Maar ik vind het eigenlijk altijd te rustig, dus ik ben niet de juiste persoon om het aan te vragen.”

En trouwens, die jongeren achterin: dat is deeltijdpersoneel dat hij nu niet kan inhuren, omdat hij te weinig werk heeft. Ze krijgen een WW-uitkering. Later wil hij ze graag terug, en in de tussentijd mogen ze hun huiswerk in Van Kinsbergen maken en krijgen ze gratis koffie.

Over de rest: „ Kijk, het is fijn om nog wat mensen te zien, maar hier doe ik het natuurlijk niet voor.”

Met ‘hier’ bedoelt hij: zo’n doordeweekse lunch, die een beetje kabbelt, waarna hij om vijf uur alweer dicht moet.

Dat is de situatie voor de horeca sinds 28 november, en die duurt minstens tot 14 januari. Het is de zoveelste maatregel die cafés en restaurants is opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hoe is dat voor een horecaondernemer? Een jaar geleden vroeg NRC dat voor het eerst aan Patrick van Aller. Toen ging hij de coronacrisis te lijf in een uitbundig kerstversierde, maar lege zaak – op een handvol bedienend personeel en koks na. De tweede horecalockdown was toen al weken van kracht. Pas in april mocht de horeca weer gedeeltelijk open, te beginnen met de terrassen.

Met een zowat grenzeloze energie verkocht hij koffie en bier via het open raam. Ogenschijnlijk vol goede moed, al zat daar iets van uiterlijke schijn bij.

Een jaar later, met het einde van de pandemie nog lang niet in zicht, ging NRC terug naar Van Aller. Hoe gaat het nu?

Eerste neuten

„Het moet niet een te negatief verhaal worden”, zegt Patrick van Aller een paar keer. „Ik wil gewoon niet dat het als zeuren overkomt.” En je zou ook kunnen zeggen: de horeca mag tenminste nog open zijn, al is het maar tot vijf uur ’s middags. Dat was vorig jaar wel anders. Mensen in de zaak, daar verdien je als horecaondernemer niet alleen geld aan, daar krijg je energie van. Van Aller krijgt die energie van de laatste uurtjes in de middag. „De borrel is drukker geworden. Zo rond drie uur, half vier gaan de eerste neuten erin. En ik heb nu Delirium op tap, zo’n winters tripeltje. Dan ben ik nog allemaal administratieve dingetjes aan het afronden, drink ik één biertje, kijk ik in de zaal om me heen en dan denk ik: het is net of er geen corona is.”

Lees ook de reportage uit 2020: Voor horecaman Patrick van Aller is het raam nu het belangrijkst: z’n venster naar de klanten

Maar, zegt hij erbij, hij mist het diner. Zelfs toen de sluitingstijd werd vervroegd naar acht uur. „Dat is mijn ding. Het moet gewoon donker zijn in de horeca. Gezelligheid, dat er herinneringen worden gemaakt, een drankje gedronken. De lunch is dat voor mij gewoon niet.”

Lara, zegt hij, kan daar meer van genieten. Zij is „het koffiemeisje”. En eigenares, vertelt hij er snel achteraan. Lara Bakker (32), dat is zijn vrouw. Ze staat achter de bar cappuccino’s te schuimen. In 2018 richtte ze Van Kinsbergen op met Patrick en hun vriend en chefkok Bas Kokshoorn. Het was voor alle drie hun eerste eigen zaak.

Terwijl ze schoteltjes neerzet, zegt Lara, bijna tot haar eigen verrassing, dat ze nooit met tegenzin naar haar werk gaat. Nog steeds niet. „Ik vind het iedere keer weer leuk om een babbeltje te maken aan tafel. Als ik op de vloer sta, heb ik weinig last van de coronatoestand.”

Maar buiten de vloer, dat is een ander verhaal. Ze maken zich allebei veel zorgen. Lara: „We proberen onze zorgen niet mee naar huis te nemen, maar kinderen zijn net honden, die voelen alles.”

En dan is er de ergernis, over het onbegrip dat ze ervaren. En de eenzaamheid. In hun ogen is de wereld steeds meer verdeeld, tussen de verliezers van de coronacrisis, mensen zoals zij, en de rest, die redelijk goed wegkomt.

Even doorbijten

„Het is net of we op de bovenkant van een wereldbol zitten”, zegt Patrick, die op een kruk aan de bar is komen zitten. „De wereld draait door, maar wij staan stil. En dan zeggen mensen die wél keihard doordraaien op het schoolplein tegen je: ‘Even doorbijten.’ Ja, rot op.”

Lara: „Vorig jaar had je de kracht en de energie: dit is een situatie waarin we nog nooit hebben gezeten met z’n allen. En ook wel het saamhorigheidsgevoel. Dit keer is het veel moeilijker. Omdat het niet voelt als samen. En nog een keer zo’n Kerst. Ik vind dat erg verdrietig.”

Patrick: „Ik ben 39, dit zijn de jaren waarin het moet gebeuren.” Niet het hele jaar was slecht, de zomer was zelfs „fantastisch”, maar nu zakt het voor de eindstreep weer enorm in, zegt hij. „Ik wil graag een huis kopen voor mijn gezin. Dat de kinderen leuke kamertjes hebben, dat mijn bureau niet in een kinderkamer staat. En ik wil graag een tuin voor ze. Ik voel me een soort armoedzaaier. Mensen geloven niet hoe slecht je het hebt. Dan zeg ik: ‘Weet je hoe slecht ik het heb? Ik heb zorgtoeslag gekregen.’ Zeggen zij: ‘Nou néé toch, je hebt toch geen zórgtoeslag gekregen?’ En dan zie je dat het kwartje begint te vallen.”

Lara: „Ik vind het ook heel oneerlijk, want Van Kinsbergen is normaal echt een bruisende zaak.”

Patrick: „Mijn grootste angst – ik ben wat angstiger dan Lara – is dat we momentum verliezen. We bestaan nu 3,5 jaar en ik heb drie keer op de noodrem moeten staan. We zijn qua vierkante meters de drukste zaak in Den Haag, maar het houdt een keertje op. Straks gaan we weer helemaal open en dan zeggen mensen: ‘Nou, dat Van Kinsbergen hebben we wel gezien.”

Lara: „Ik heb veel vertrouwen in Patrick als ondernemer, en ik heb hem al op veel manieren zien knallen. Dus als dat momentum weg is, verzint hij wel weer wat. Maar de uitputtingsslag die ik zie, baart mij wel zorgen. Hij is de drijvende kracht achter Van Kinsbergen. Wat nou als hij zegt: fuck it, ik gooi de handdoek in de ring.”

Patrick: „Ik ben mijn drive al kwijt.”

Lara: „Nou, je hebt net weer die loterij bedacht.”

Patrick: „Ja, maar voor mijn doen...”

Van Kinsbergen-sjaals

Vorig jaar verzon Van Aller activiteit na activiteit. Hij kwam, om er maar een paar te noemen, op de proppen met Van Kinsbergen-sjaals, -mokken, een cadeauwinkel, afhaalmaaltijden, bierpakketten.

Dit jaar doet hij het rustiger aan. „Ik heb me zo verschrikkelijk hard ingezet. De resultaten waren wel goed, maar ik ben ook veel steun misgelopen.”

Coronasteun, zoals de loonregeling NOW, is omzetafhankelijk. Het is voor ondernemers lastig inschatten of ze er aanspraak op kunnen maken, en voor hoeveel. Bovendien geldt een ‘omzetverliesdrempel’. Wie net te weinig omzet verliest, krijgt geen steun en kan toch verlies lijden.

Ondernemen wil hij nog steeds, maar het moet wel zin hebben. „Ik ga mijn ding doen, maar ik heb ook een gezin.”

Dus is hij die loterij begonnen, en heeft hij een rugzak gekocht waarmee hij gloeikriek (glühwein maar dan van bier) in de wijk gaat verkopen. En de verkoop via het raam is er ook nog, nu alleen pas vanaf het moment dat de zaak dicht moet.

Voor hem is dat raam het hoogtepunt van 2020. „Het was het enige wat je had. Mijn vrouw zei toen soms: ‘Waarom kom je niet thuis?’ Maar toen zei ik: ‘Daar heb ik even geen zin in.’ Dat raam was mijn praatje, daar werd ik gelukkig van. Bij vrienden en familie... daar zit altijd iets aan vast. Dan zeg ik weer dingen die ik niet moet zeggen. Maar een praatje... Ik vind dat fijn. Lekker oppervlakkig. Terug naar de basis: raam open, producten verkopen. De SRV-man van de wijk.”

Dit jaar is het er alleen wat stiller. Misschien omdat het geen échte lockdown is. „Mensen maken die wandelingetjes veel minder.”

Kerstlampjes

Buiten begint het donker te worden. Op het plein knippert de kerstboom met gekleurde lichtjes die Van Aller met andere ondernemers vorig jaar in allerijl regelde. Voor het café, vorig jaar ook al rijkelijk versierd, kocht hij nog eens negentig meter aan kerstlampjes, voor om de kozijnen.

Hij vertelt dat zijn moeder, die samen met zijn vader en broertje een hotel in Scheveningen heeft, dit jaar niet eens zin had de kerstspullen op te hangen. „Ze zei: ‘Voor wie? Voor al die mensen die cancellen?’ Maar ik zei: ‘Mam, er zijn toch zes, zeven kamers die je wel verhuurt?’ Ze heeft het toch maar gedaan.”

De borreldrukte is vandaag uitgebleven, constateert Van Aller. Twee hier, twee daar. Aan de leestafel begroeten vijf mannen een zesde met een boks. Die ploft neer alsof het aan zijn eigen keukentafel is.

Dat is wat Van Aller nóg meer wil worden: een zaak voor de buurt, waar iedereen graag komt binnenvallen. Het is een van de redenen dat hij – zelf gevaccineerd – een tijd lang uit principe geen QR-codes wilde controleren. Al zag hij er ook op toe dat de zaak geen antivaccinatiebolwerk werd. „Je ziet vanzelf wie er te pittig instaan.” Zoals de niet-gevaccineerde leden van Forum voor Democratie, die waren met hun borrel niet welkom.

Doodongelukkig

En dan is het 17.02 uur. De tap is al dicht, de gasten hebben hun rekening gehad. „Gaat het raam open?”, vraagt Van Aller aan bedrijfsleider Philip Sjouke. Hij heeft al kerstmuziek aangezet. The Little Boy that Santa Claus Forgot.

Philip zet een bel klaar en schuift het piepende kozijn omhoog. Een koude windvlaag trekt door de zaak.

Een paar dagen later schrijft Patrick een bericht op Facebook: de zaak, ook het raam, gaat dicht tussen Kerst en Oud en Nieuw, voor het eerst in de coronacrisis. „Ik ben er doodongelukkig mee.”

Van Kinsbergen zit in „de gevarenzone”. De omzet valt tegen, maar is mogelijk te hoog voor de steunpakketten. Dichtgaan is veiliger. „Belachelijke situatie, maar zo gaat het momenteel.”