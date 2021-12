Dakloos in Amstelveen? Dan mag je verhuizen naar Zeeland

Het is een bewolkte dag in augustus en voor station Amsterdam Sloterdijk staat een knalgele touringcar te wachten. De bus zal zijn passagiers vandaag niet naar warmere oorden brengen, maar naar de Zeeuwse stad Sluis. In de bus zitten zo’n 25 dak- en thuislozen uit Amsterdam en Amstelveen. Ze hebben van hun gemeenten en een maatschappelijke organisatie het aanbod gekregen in Sluis een nieuw bestaan op te bouwen. Vandaag gaan ze kijken hoe het daar is.

Aan boord zijn onder meer Ana (52) en haar 15-jarige dochter uit Amstelveen. Zij werden zo’n drie jaar geleden dakloos na huiselijk geweld. Sindsdien wonen ze in hotels, deels op kosten van de gemeente. Ze zijn nieuwsgierig naar hun mogelijk nieuwe woonplaats, maar eenmaal in Sluis – een krimpgemeente met ruim 23.000 inwoners – blijkt dat het nog niet duidelijk is waar de dak- en thuislozen kunnen gaan wonen. Ze rijden door een wijk met huizen die dienen als ‘voorbeelden’: bruine bakstenen, twee verdiepingen, een puntdak.

Ana vindt Sluis best mooi, maar ze ziet bijna niemand op straat en krijgt het gevoel in een „verlaten dorp” te zijn, vertelt ze achteraf. In het centrum mogen de passagiers even uitstappen. Ana en haar dochter gaan er wat drinken. Ze zien bijna alleen ouderen en toeristen in het centrum.

Ana voelde zich niet op haar plek in Sluis, zegt ze, maar ze schrok bovenal van de afstand: het ligt 240 kilometer van haar huidige verblijfsplek, Amstelveen. De paar familieleden van Ana in Nederland – ze komt uit Venezuela – wonen in Amsterdam en Amstelveen. Toch accepteerde Ana na de busreis het aanbod in Sluis te gaan wonen; ze had het gevoel dat ze geen andere keus had.

‘Onder druk gezet’

De busreis naar Sluis maakt deel uit van het nieuwe dak- en thuisloosbeleid van Amsterdam, Amstelveen en andere ‘Amstellandgemeenten’, zoals Aalsmeer en Diemen. Exacte cijfers van het aantal dak- en thuislozen in deze gemeenten zijn er niet, maar jaarlijks komen er hier zo’n 500 tot 700 personen in aanmerking voor maatschappelijke opvang, omdat ze complexe psychische problemen hebben. Ook raken er hier naar schatting jaarlijks 1.100 tot 2.500 mensen economisch dak- of thuisloos, omdat ze bijvoorbeeld net gescheiden zijn of hun baan hebben verloren. Deze mensen hebben meestal geen ernstige psychische problemen en zijn over het algemeen financieel zelfstandig.

Het nieuwe beleid van de gemeenten heet „Een nieuwe start”. Hoewel dak- en thuislozen zelf mogen kiezen of ze naar de Zeeuwse stad willen verhuizen, zeggen twee economisch daklozen, Ana en Patricia, die in een hotel in Amstelveen worden opgevangen, dat ze zich door hun gemeente en De Regenboog Groep, de betrokken maatschappelijke organisatie, onder druk gezet voelden om dat te doen.

Voordat Ana het aanbod om naar Sluis te verhuizen accepteerde, liet ze in een WhatsApp-gesprek – dat is ingezien door NRC – aan een medewerker van De Regenboog Groep weten dat ze het niet zag zitten om te verhuizen. Daarop antwoordde de medewerker dat Ana het hotel waar ze nu woont in september zou moeten verlaten, en dat de gemeente dan geen „vervolgplek” voor haar zou hebben. Als Ana Sluis zou afwijzen, zou er „geen duidelijk perspectief” voor haar zijn.

De busreis was bedoeld om daklozen die geïnteresseerd waren zich te laten oriënteren, laat een woordvoerder van De Regenboog Groep weten. „In Sluis bestond de bereidheid om woningzoekenden uit andere regio’s voorrang te geven als zij daar werk zouden vinden”, aldus de woordvoerder. „Eén gezin dat in de bus zat, is inmiddels naar Sluis verhuisd.”

Dak- en thuislozen die in Sluis willen wonen, gaan eerst langs bij het zogeheten werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen. Daar worden ze geholpen bij het vinden van werk. Als ze een baan vinden, helpt Sluis hen aan een huis. In de praktijk kunnen de zoektocht naar een baan en die naar een huis tegelijkertijd plaatsvinden. De gemeente zegt dat er geen andere voorwaarde is dan het vinden van een baan; dan ben je welkom in Sluis.

Ana (52) schrok van de afstand naar Sluis; dat ligt 240 kilometer van haar huidige verblijfsplek vandaan. Foto Olivier Middendorp

Krimpgemeenten helpen

De burgemeester van Sluis, Marga Vermue (CDA), vertelt dat Sluis betrokken raakte bij het project door de stedenband die de gemeente sinds 2014 met Amsterdam heeft. „De toenmalige burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan wilde krimpgemeenten graag helpen. We hebben al veel gehad aan de kennis van deze gemeente, bijvoorbeeld toen we problemen hadden met een kademuur. Toen Amsterdam onze hulp vroeg bij het nieuwe daklozenproject waren we heel blij dat we iets terug konden doen.”

Vermue benadrukt wel dat ze het belangrijk vindt dat nieuwe inwoners zich „gelukkig en thuis voelen in de gemeente”. „Daarom hadden we met de betrokken partijen ook afgesproken dat de daklozen eerst op hun gemak een kijkje zouden komen nemen.” Hoe de inwoners van Sluis tegen het project aankijken, weet de burgemeester niet.

Den Haag was in 2019 de eerste Nederlandse gemeente die experimenteerde met een project waarbij daklozen werden geholpen te verhuizen naar krimpgemeenten als Vlissingen en Enschede, als ze dat wilden. Reden voor de proef was het tekort aan betaalbare woningen in de stad. De proef is uitgegroeid tot een vast project waarbij Den Haag de verhuiskosten betaalt voor dak- en thuislozen die naar een andere gemeente gaan. Dat hoeft niet meer per se een krimpgemeente te zijn. Er zijn inmiddels 41 huishoudens met hulp van dit project naar een andere plaats verhuisd, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Of meer gemeenten zo’n project hebben, is onduidelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor maatschappelijke opvang Valente, en het G40-stedennetwerk zeggen alle drie dat ze daar geen zicht op hebben.

Toen de proef in Den Haag begon, zei demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) het project te steunen. Wel schreef hij vorig jaar in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer dat dit alleen bedoeld is voor mensen die „zélf aangeven ergens anders te willen wonen dan in Den Haag”. „Daarbij hecht ik eraan te benadrukken dat het mensen vrij staat zich te vestigen waar zij willen”, aldus Blokhuis.

Patricia (36) wilde in eerste instantie heel graag naar Sluis verhuizen. Ze vertelt dat ze sinds begin dit jaar met haar 8-jarige zoontje in hetzelfde hotel als Ana en haar dochter woont, omdat ze thuis te maken hadden met huiselijk geweld van de vader van haar zoon. Patricia is nog steeds bang voor hem. „Dus hoe verder weg we verhuizen, hoe beter.”.

Bovendien is Patricia bij de gemeente aangemerkt als economisch dakloze. Het is lastiger om een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning te krijgen als je als economisch dakloze staat geregistreerd dan wanneer je als slachtoffer van seksueel geweld in bijvoorbeeld een Blijf-van-mijn-lijfhuis zit. Ook Ana staat geregistreerd als economisch dakloze, terwijl ook zij zegt dakloos te zijn vanwege huiselijk geweld.

School op twintig kilometer

Nadat Patricia de busreis naar Sluis had gemaakt, was ze nog steeds enthousiast over een verhuizing naar het Zeeuwse stadje, totdat ze erachter kwam dat de dichtstbijzijnde basisschool voor speciaal onderwijs, waar haar zoon naar toe gaat, zo’n twintig kilometer verderop is. Ze heeft geen auto, een taxi is te duur, en met het openbaar vervoer zijn ze wel een uur onderweg. Daarom vertelde ze de gemeente en De Regenboog Groep dat ze toch niet naar Sluis wilde. „Toen werd tegen me gezegd dat er dan verder geen opties meer waren, behalve meer dan vijftien jaar wachten op een sociale huurwoning. De gemeente zou nog zes maanden ons verblijf in het hotel betalen en daarna moest ik dat zelf doen. Maar dat kan ik helemaal niet betalen.”

In een later gesprek met twee ambtenaren van de gemeente Amstelveen en een medewerker van De Regenboog Groep vroeg één van hen of Patricia ook niet naar Sluis zou willen als dat de „enige optie” was. NRC is in het bezit van een geluidsopname van dit gesprek. Patricia voelde zich, net als Ana, onder druk gezet, maar heeft het aanbod niet geaccepteerd. Ze zegt zich nu erg gestrest te voelen, omdat ze bang is met haar zoontje op straat te komen staan.

„Het is nooit onze intentie geweest om mensen onder druk te zetten of meer stress bij hen te veroorzaken dan de situatie van de betrokkenen al met zich meebrengt”, laat een woordvoerder van De Regenboog Groep weten. „Deze proberen we met onze begeleiding zoveel mogelijk juist te verminderen.”

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn, PvdA) uit Amstelveen: „Onze medewerkers willen rust voor de cliënt creëren, maar tegelijkertijd zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de Randstad erg lang, is de noodopvang tijdelijk, en krijgt een economisch dakloze in principe geen urgentieverklaring. Ik snap wel dat wanneer een cliënt een woonaanbod afwijst, onze medewerkers vragen of ze dat wel heel zeker weet.”

Volgens de wethouder werd Sluis destijds als enige optie gezien, omdat een langdurig verblijf in een hotel „niet goed” is voor kinderen en er in veel andere gemeenten buiten de Randstad ook lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen.

Van Ballegooijen zegt dat slachtoffers van huiselijk geweld niet automatisch recht hebben op opvang in bijvoorbeeld een Blijf-van-mijn-lijfhuis. Alleen voor de mensen met de zwaarste problematiek is er plek. De meeste slachtoffers van huiselijk geweld krijgen dus geen woonurgentieverklaring, dat gebeurt alleen bij „hoge uitzondering”.

Tijdens het gesprek met NRC, in de lobby van het hotel waar Ana en Patricia wonen, krijgt Ana plots een belangrijke mail binnen op haar telefoon. Ze heeft dan net verteld dat ze al maanden niets meer heeft gehoord over Sluis. Ana kijkt naar haar telefoon en slaakt vreugdekreetjes: ze heeft een urgentieverklaring gekregen. Huilend knuffelt ze haar dochter, die het goede nieuws bijna niet kan geloven. „We krijgen een huis!” Ze vliegt ook Patricia in de armen, die lacht en zegt dat ze blij is voor Ana en haar dochter. „Jij krijgt nu ook vast snel een urgentieverklaring”, zegt Ana. Ze gaat koffie en koekjes halen om het nieuws te vieren.

De achternamen van Ana en Patricia zijn bij de redactie bekend.