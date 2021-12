Coronablues krijgt geen vat op het Concertgebouworkest

De woensdagmiddag na de avond van de corona-persconferentie voelde het Concertgebouworkest precies aan wat de murw gebeukte muziekliefhebber nodig had: de musici speelden met een aanstekelijke energie Bruchs Eerste Vioolconcert en – vooral – Schumanns manische Vierde Symfonie.

Even verdween die ontzielde half lege Grote Zaal naar de achtergrond, zoals later diezelfde avond de voetballers van FC Twente en Feyenoord zich niets aantrokken van het spookachtig ontvolkte stadion om hen heen, en van hun bekerduel een meeslepend gevecht maakte. Het spel van de violist Nikolaj Szeps-Znaider ademde ook zo’n strijdbaarheid in Bruchs grootste hit. Hier daagden de solist en het orkest elkaar uit in – om een dichtregel van Rilke te gebruiken – een biologerende „dans van kracht rondom een as waarin een machtig willen is verstijfd”.

Lees ook: Het Concertgebouworkest eindelijk weer live horen: genot tot in je tenen

Karakteristieke gespletenheid

Dat laatste geldt nog sterker voor Schumanns Vierde Symfonie. De componist ging ten onder aan vermoedelijk een vorm van manische depressiviteit. In het voorjaar van 1841 schrijft zijn vrouw Clara in haar dagboek hoe hij dagenlang bezeten d-klein akkoorden beukt op de piano, het begin van wat tot zijn Vierde Symfonie uitgroeit.

Dirigent Fabio Luisi zette de schijnwerper op de karakteristieke gespletenheid van Schumann, die zichzelf twee alter ego’s toedichtte: de doener Florestan en de denker Eusebius. De verhouding tussen beiden komt terug in verscheidene dialogen in het orkest tussen vooral blazers en strijkers, die prachtig en helder tegen elkaar werden uitgespeeld. En dan is er het hamerende ‘Scherzo’, dat als een woeste branding eerst uiteenspat op het strand om vervolgens zachtmoedig uit te vloeien en weg te zinken in het zand.

Maar ten slotte voert de energieke Florestan de boventoon in het vitale slotdeel. Dus wie nog zoekt naar een muzikale oppepper dezer dagen kan vrijdagavond een live-stream bekijken op de website van het Concertgebouworkest.

Klassieke muziek Romantiek maal twee. Nikolaj Szeps-Znaider (viool) & Concertgebouworkest o.l.v. Fabio Luisi met Bruch en Schumann. Gehoord: 15/12, Concertgebouw, Amsterdam. Nog te zien: vrijdag 17/12 live-stream op: concertgebouworkest.nl (blijft nog week beschikbaar) ●●●●●