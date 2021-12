CBS: 1.050 meer sterfgevallen geregistreerd dan verwacht in tweede week december

De oversterfte blijft hoog in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de sterftecijfers die het instituut van gemeenten doorkrijgt. In de week van 6 tot en met 12 december overleden naar schatting 4.100 mensen, 1.050 meer verwacht voor deze periode.

In alle leeftijdscategorieën overleden meer mensen dan verwacht, maar in de oudere leeftijdscategorieën lagen de aantallen het hoogst. De naar schatting 2.400 80-plussers die overleden waren er 700 meer dan verwacht. Voor 65- tot 80-jarigen waren dat er bijna 300 meer en voor 65-minners waren het er 50 meer.