Tefaf Maastricht opnieuw afgelast, organisatie zoekt nieuwe datum De kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht gaat in maart 2022 vanwege de Covid 19-pandemie voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door. Dat maakte de organisatie woensdagavond bekend.

Dit jaar werd de beurs om dezelfde reden afgelast. Het bestuur zoekt naar een nieuwe datum later in het jaar. Lees hier het hele bericht: Tefaf Maastricht opnieuw afgelast wegens Covid

Frankrijk voert nieuwe beperkingen in voor reizigers uit VK Frankrijk scherpt de inreisregels voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk aan, zo meldt een regeringswoordvoerder donderdag in de Franse media. Reizigers uit het VK moeten vanaf zaterdag een „dwingende reden” hebben om naar Frankrijk te komen, zoals familiebezoek. Vanaf zaterdag zijn toeristen niet meer welkom, melden Britse media. Lees ook: Corona in Europa: hoe verspreidt het virus zich? Volgens de Franse regeringswoordvoerder moeten reizigers uit het VK na aankomst zeven dagen in quarantaine en mag de verplichte negatieve PCR-test maximaal 24 uur oud zijn, nu is dat nog 48 uur. De maatregelen zijn niet van toepassing op Franse staatsburgers en Britse inwoners van Frankrijk. Ook de Britse transportsector is uitgezonderd van de maatregelen, zo verzekerde de Britse staatssecretaris voor Vervoer Grant Shapps zijn volgers op Twitter. Premier Jean Castex maakt later vandaag de maatregelen officieel bekend. In het VK zorgt de Omikronvariant voor een razendsnelle verspreiding van het coronavirus. Woensdag rapporteerden de Britse autoriteiten met 78.610 positieve coronatests een nieuw dagrecord. Frankrijk zou met de maatregelen de verspreiding van de Omikronvariant in eigen land willen tegengaan. Ook in Frankrijk lopen de besmettingscijfers op, woensdag werden 65.713 mensen positief getest.

Reizigers op het Charles de Gaulle vliegveld in Parijs. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters

Belgen kunnen boosterprik al na vier maanden krijgen België gaat de boostercampagne versnellen om zo de verspreiding van de Omikronvariant tegen te gaan. Ieder Belg die twee vaccindoses van Pfizer of Moderna heeft gehad, komt al na vier maanden in aanmerking voor een booster. Eerst was dat zes maanden. Dat meldt de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke woensdagavond op Twitter, nadat hij dat met de andere zorgministers heeft besloten. België hoopt dat voor de jaarwisseling vier miljoen volledig gevaccineerde burgers de boosterprik hebben gehad. Bijna negen miljoen Belgen zijn op dit moment volledig gevaccineerd, zo’n 76 procent van de bevolking. Het ministerie heeft dat besloten na advies van de Taskforce Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad eerder op woensdag. „De boostervaccinatie is een belangrijke verdedigingslinie tegen de Omikronvariant. Vlaanderen maakt zich klaar om te versnellen”, aldus Beke. wbeke Wouter Beke Het interval van Pfizer en Moderna wordt ingekort van 6 maanden naar minstens 4 maanden na de tweede prik. Op die manier kunnen we boostervaccinatie versnellen, een belangrijke verdedingslinie tegen de Omikron-variant. Vlaanderen maakt zich klaar om te versnellen. #IMC 15 december 2021 @ 19:38 Volgen Correctie (16 december 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Wouter Beke Belgische minister van Welzijn en Volksgezonheid is. Dat klopt niet, hij is Vlaams minister. Dat is hierboven aangepast.

Een man krijgt een boostervaccin tegen Covid-19 in Brussel. Foto Stephanie Lecocq/EPA