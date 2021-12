Compenseer de leenstelselstudenten volledig

Toen ik voor het eerst de universiteit binnenstapte, in 2016, was ik me maar al te bewust van het feit dat ik mijn portemonnee bij elkaar moest lenen: de jaarlijkse tweeduizend euro aan collegegeld, en dan nog maandelijks honderden euro’s aan zware juridische studieboeken, tientallen euro’s aan boodschappen om mijn eerste pasta’s pesto te koken in de keuken die ik met zestien man deelde in mijn studentenhuis, en vijfhonderd euro aan huur daarvoor.

Tahrim Ramdjan is journalist en student staats- en bestuursrecht.

Ik ontmoette studiegenoten die zo bang waren om te lenen, en straks te veel te moeten terugbetalen, dat ze er twintig uur in de week bij gingen werken, terwijl er al veertig uur studie stond. Sommigen misten tentamens, omdat geld verdienen belangrijker was. In elk geval waren ze al klaargestoomd voor de neoliberale maatschappij.

De vlag mag echter uit. Acht jaar nadat het leenstelsel is ingevoerd, komt de basisbeurs met ingang van studiejaar 2023/2024 terug, zo blijkt uit het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Wat niet uit dat akkoord blijkt, is omzien naar zo’n 917.540 studenten die volgens het CBS tijdens de jaren van het leenstelsel met hun studie zijn begonnen – met volgend studiejaar nog niet eens meegerekend.

Wij kopen er niets voor: ik rond mijn studie af nog voordat de basisbeurs terugkeert. De basisbeurs en ik, het is blijkbaar geen voorbestemd huwelijk.

Abominabel laag bedrag

Het coalitieakkoord spreekt wel over een incidentele compensatie voor studenten in de ‘leenstelselgeneratie’, zoals ik, en trekt daar 1 miljard euro voor uit. Afgezet tegen het aantal studenten dat onder het leenstelsel ging studeren, gaat het om een abominabel laag bedrag van 1.089 euro per student aan compensatie. Studenten mogen ervoor kiezen om dat uit te laten keren (of korting op hun studieschuld), of om te zetten in studievouchers.

Lees ook deze column: Meer of minder schuld

Die vouchers borduren voort op zo’n ander geniaal plan dat is geïntroduceerd voor de zogeheten ‘dubbele-pechgeneratie’ van zo’n 400.000 studenten, die de halvering van het eerste jaar collegegeld sinds 2018/2019 misliepen. De voucher is volgens de website van Dienst Uitvoering Onderwijs „ongeveer” (?) 2.000 euro waard voor een bijscholing, die je pas vijf (!) jaar na het behalen van je diploma in mag zetten.

In totaal hebben we het dus over 3.089 euro aan compensatie.

Met dat bedrag kan de gemiddelde student slechts 20 procent van zijn studieschuld dekken: de gemiddelde schuld bedraagt zo’n 15.000 euro. Ik trek de komende jaren nog een blok aan mijn been mee dat twee keer zo hoog is. De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United hebben becijferd dat er in totaal zo’n 22 miljard euro studieschuld is opgebouwd door de leenstelselgeneratie. Een miljard aan compensatie daartegenover zetten is nog niet eens een pyrrusoverwinning te noemen: dat is ronduit schofferend.

Acht cohorten moeten boeten

Onder de oude basisbeurs kregen thuiswonende studenten maandelijks 110 euro uitgekeerd en uitwonende studenten 308 euro. De thuiswonende student zou, bij een nominaal studieverloop van vier jaar, daarmee zo’n 5.280 euro aan basisbeurs moeten krijgen; de uitwonende student zelfs een kleine 15.000 euro.

Waarom zou de generatie studenten die als proefkonijn voor een verknipt systeem heeft gediend, niet het recht hebben op dezelfde uitkering als ze onder de basisbeurs zouden krijgen?

Waarom moeten acht cohorten aan toekomstige zorgmedewerkers, leraren, politieagenten, journalisten, administratief medewerkers, (kunst)historici en nog vele anderen boeten voor een stelsel waar zij nooit om hebben gevraagd?

Waarom geldt het nobele streven van de nieuwe coalitie, op pagina 2 van het akkoord, namelijk „het tegengaan van armoede en schulden”, niet voor ons?

Lees ook: Coalitieakkoord: Kansenongelijkheid tussen kinderen aangepakt

Het is niet alsof we op enige manier nog zullen profiteren van het leenstelsel. Zo was de belofte dat al het vrijgekomen geld van de afgeschafte basisbeurs in het hoger onderwijs geïnvesteerd zou worden, zoals in kleinere klassen. Het tegenovergestelde blijkt op de universiteiten het geval te zijn geweest, zo laat onderzoek van universiteitskrant Folia zien.

Ook was door onderwijsminister Jet Bussemaker ten tijde van de invoering van het leenstelsel beloofd dat studenten niet moeilijker aan een hypotheek zouden kunnen komen. Toch blijkt een studieschuld van 10.000 euro al tot 19.000 euro minder hypotheek te leiden.

Omzien naar elkaar?

Vergeet daarbij niet dat in coronatijd veel studenten hun bijbaantjes hebben verloren. Juist in de sectoren waarin veel studenten werken – de horeca, de evenementensector – zijn veel klappen gevallen, omdat de lockdownmaatregelen deze keer op keer treffen. Die coronatijd vormde al een katalysator voor de mentale problemen van studenten die zich de lasten van het leenstelsel maar al te zeer hebben aangetrokken.

Dus, nogmaals: omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst? Kabinet-Rutte IV, vertrouw dan ook op de 917.540 studenten die iets willen maken van hun toekomst, het liefst zonder schulden. Neem ons serieus als mens, benut ons potentieel en compenseer ons volledig. Ook dit zoethoudertje pikken we niet meer.