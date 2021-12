Commissie neemt de leiding in verduurzamen Europees vastgoed

De Europese Commissie die ingrijpt als tv-presentator John Williams in Help Mijn Man is Klusser? Duurzaamheidsanalist Arjan van Eijk van vastgoedadviseur Colliers moet om de vergelijking lachen: „Ik snap wat je bedoelt, Brussel pakt echt de leiding.” Bij de presentatie van de herziene Europese wetgeving voor de duurzaamheid van gebouwen, woensdag, bleek dat de Europese Commissie nadrukkelijk de rol van aanjager kiest in de renovatie van bestaand vastgoed.

Vicevoorzitter Frans Timmermans kwam met een stevig pakket deadlines en maatregelen, die erop gericht zijn de komende jaren de slechtst geïsoleerde 15 procent van alle gebouwen in de EU energiezuiniger te maken. De lidstaten, die vanaf 2025 aan de aangescherpte voorwaarden moeten voldoen, kunnen daarvoor rekenen op tientallen miljarden euro’s uit verschillende Europese fondsen.

In de Europese Green Deal – het grote maatregelenpakket dat Europa groener moet maken – is als doel gesteld dat in 2050 alle gebouwen in de EU klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen: alle huizen, kantoren, stations en winkelpanden moeten zo efficiënt zijn dat de energie die nodig is voor verlichting, verwarming of airconditioning uit hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt. Netto geen CO 2 -uitstoot bij gebruik dus.

Renoveren is volgens de Commissie de meest voor de hand liggende optie; 85 tot 95 procent van de bestaande gebouwen staat er naar verwachting in 2050 ook nog.

In de wetgeving stelt de Commissie de ondergrens, en draait het de duimschroeven steeds verder aan. Om te voorkomen dat er appels met peren worden vergeleken in verschillende lidstaten, komt er een Europees energielabel waarin vanaf 2027 de energieprestatie van elk gebouw in de EU inzichtelijk moet zijn.

Van G naar F naar E

De slechtste 15 procent krijgt het energielabel G mee. Deze gebouwen moeten uiterlijk in 2030 dusdanig zijn verbouwd dat ze voor een F in aanmerking te komen. In 2033 moet de F weer een E zijn geworden. Vorig jaar hadden in Nederland nog 178.400 woningen label G en 207.200 label F. „Denk aan lekkende daken en muren, vochtige huizen en dergelijke”, aldus Van Eijk, die eraan toevoegt dat het daar wel bij zal blijven. „De Nederlandse kantoorvoorraad voldoet al lang aan een hoger label.

Vanaf 2027 mogen lidstaten daarnaast geen subsidie meer verstrekken voor boilers op fossiele brandstoffen. En vanaf 2030 moet elk nieuw gebouw volledig CO 2 -neutraal gebouwd zijn. Voor overheidsgebouwen gelden strengere deadlines: die moeten drie jaar eerder aan de eisen voldoen.

Naast het opstellen van de regels, wil Brussel ook afdwingen dat ze worden nageleefd. Lidstaten moeten vanaf 2024 in nationale bouwplannen verantwoorden wat hun bouw- en renovatieplannen zijn en hoe ze die gaan halen. De vijfjaarlijkse bouwplannen worden onderworpen aan inspraakrondes, waarbij maatschappelijke instellingen en lokale en regionale overheden hun mening mogen geven. De Commissie houdt de druk erop; de nationale bouwplannen moeten elke vijf jaar worden besproken. Van Eijk: „De game changer is hier wel dat Brussel echt de regie pakt en tegen lidstaten zegt: nu is het genoeg geweest. Dit moet sneller.”

Openbare data

Een ander belangrijk doel van de nieuwe wetgeving is inzichtelijk te krijgen hoeveel energie gebouwen verbruiken. Naast de nieuwe energielabels, moet er met behulp van data duidelijk worden hoeveel energie panden verbruiken. „Het vergelijken van energieprestaties is nu nog heel moeilijk. Energiebedrijven werken daar bijvoorbeeld niet aan mee. Dat gaat echt veranderen”, aldus Van Eijk. „Lidstaten moeten veel meer data, zoals daadwerkelijk energiegebruik, gaan delen in openbare energielabel-databases. De Commissie hoopt dat daarmee inzichtelijk wordt wat het effect is van verduurzaming, en dat vastgoedbeleggers daarna het initiatief nemen om verder te investeren in duurzaamheid.”

Nog een belangrijk verschil bij de nieuwe energielabels zit hem in wát er precies wordt gemeten. Bij huidige energielabels wordt het verbruik nog geschat op basis van de bouwtekening, maar vanaf 2027 wordt er daarnaast ook naar de stroommeter gekeken. „Het wordt voor jou als vastgoedeigenaar ineens ook relevant wat je huurder allemaal doet”, zegt Van Eijk. „Als een huurder enorm veel energie verbruikt in jouw pand, gaat dat ook invloed hebben op je energielabel.”

De Commissie koppelt de verbouwingseisen tot slot ook aan andere doelen uit de Green Deal, zoals die over mobiliteit. Hierin wordt vol ingezet op de elektrische auto en de fiets. Wie een kantoor met vijf parkeerplaatsen bouwt of verbouwt, moet vanaf 2027 bijvoorbeeld één laadpaal plaatsen voor elke twee parkeervakken. Nieuwe kantoren moeten voor alle parkeervakken verplicht stroomvoorziening aanleggen voor toekomstige laadpalen. Ook moet het aantal parkeerplekken voor fietsen gelijk zijn aan dat van auto’s.

Hulp aan armere huishoudens

De financiering van de plannen is al even ambitieus als de renovatieplannen zelf. Voor een groot deel moeten die bekostigd worden uit het nog op te richten ‘sociaal klimaatfonds’. Dat fonds moet gevuld worden met extra opbrengsten van de handel in CO 2 -rechten en zal volgens de plannen in totaal 144 miljard euro omvatten. 72 miljard daarvan moet gereserveerd worden voor de renovatieplannen. Dit geld is bedoeld voor armere huishoudens, die vaker in slecht geïsoleerde huizen wonen, een relatief hoge energierekening hebben ten opzichte van hun inkomen, en een renovatie minder makkelijk kunnen betalen.

Alleen is de toekomst van een dergelijk klimaatfonds nog onzeker: een aantal lidstaten, waaronder Nederland, voelt er weinig voor. Zij willen de extra opbrengsten van CO 2 -rechten zelf kunnen uitgeven, en hebben liever niet dat het geld op Europees niveau wordt herverdeeld.

Er wordt ook een bedrag beschikbaar gesteld uit het Europese herstelfonds , dat werd opgericht in reactie op de coronacrisis. Van de circa 800 miljard uit dat fonds zouden lidstaten in totaal zo’n 61 miljard kunnen gebruiken voor de renovatieplannen.

Nederland maakt in principe aanspraak op 6 miljard uit het herstelfonds, maar heeft (als enige lidstaat) nog geen plan ingediend.