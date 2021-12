Coalitie zoekt samenwerking, maar met mate

Het Tweede Kamerdebat over het coalitieakkoord, donderdag, was de eerste test voor de „andere politieke cultuur” die de vier coalitiepartijen nastreven. En ja, wat meteen opviel, was de nederige toon die de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie aansloegen. Hun bijdrages kwamen hier op neer: ik sta hier wel een akkoord te verdedigen, maar ik ben niet ál te trots. Onze geloofwaardigheid moeten we nog terugverdienen bij de burger. En daar hebben we ú, beste oppositie, bij nodig.

Want de nieuwe coalitie, die tegelijkertijd de oude coalitie is, wil „kritisch naar zichzelf kijken”, zoals de vier partijen in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord stellen. Ze weten dat het vierde kabinet-Rutte straks aantreedt onder een ongunstig gesternte. Veel burgers zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, en aan Rutte IV kleeft de erfenis van Rutte III: een gesloten cultuur, gedetailleerde afspraken in de coalitie, gekonkel achter de schermen. Dat, schrijven ze in het coalitieakkoord, willen ze veranderen. Zodat de burger snapt: Rutte IV is heel anders dan Rutte III.

„Nederland zegt: mooi dat er een nieuw kabinet is, maar laat het nu maar zien”, zei VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. „En daar heeft Nederland gelijk in.”

Kleurbad van polarisatie

Wopke Hoekstra (CDA) had het over „een kleurbad van polarisatie”, in reactie waarop hij „een andere toon wilde aanslaan”. „De samenleving vraagt zich af hoe wij met elkaar omgaan, ik voel die verantwoordelijkheid heel sterk.” Maar de samenwerking met de, zoals ze het in het coalitieakkoord noemen, „constructieve partijen” kwam tijdens dit eerste debat nog niet van de grond. Dat lag misschien ook aan de dubbele bodschap die Rutte uitdroeg over het akkoord. Het ene moment was het een document „op hoofdlijnen”, nodigde hij de oppositie uitbundig uit mee te denken, en „noteerde” hij kritiek of suggesties. Het volgende moment stond alles vast, van de beleidskeuzes tot de financiële dekking, en voelde hij niets voor een inhoudelijk debat.

Dit laatste gebeurde tijdens het felste deel van het Kamerdebat, toen het over de zorg ging. Het aanstaande kabinet wil de kostenstijging van de zorg vanaf 2025 met 4,5 miljard euro per jaar inperken. Linkse en rechtse oppositiepartijen spraken hier schande van. Overal wordt extra geld aan uitgegeven, maar op de zorg, die al zo lijdt onder de coronacrisis, wordt juist bezuinigd?

Lees ook: Hoe wil Rutte IV het vertrouwen van de burger en van de ‘constructieve’ oppositie terugwinnen?

Harde eis van de oppositie

GroenLinks-leider Jesse Klaver speelde het hard: hij wilde pas echt met de coalitie samenwerken, bijvoorbeeld door te praten over de toekomst van de zorg, als deze maatregel van tafel zou gaan. Dat weigerde Rutte. Het coalitieakkoord staat vast, zei hij, en alleen in de marge daarvan zijn aanpassingen mogelijk. Klaver maakte „een totempaal van die bezuinigingen”, zei hij, en daar wilde hij niet aan meewerken.

Ook Geert Wilders „met een hele zak Engelse drop aan kritiek”, Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) kregen deze maatregel niet van tafel.

Het gaat om inhoud en zetels Mark Rutte VVD-partijleider

Uiteindelijk, zei Rutte, werkt het zo in de politiek: „Het gaat om inhoud en zetels.” Om de macht van de meerderheid dus. Als GroenLinks het anders wil, zei Rutte, dan regelen ze dat maar in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Het debat met Klaver illustreerde de ingewikkelde positie van de coalitiepartijen in het algemeen, en de VVD in het bijzonder. Aan de ene kant willen ze dat de komende regeerperiode meer open debat wordt gevoerd, dat er meer dualisme tussen Tweede Kamer en kabinet is en dat de Kamer beter haar controlerende werk kan doen. Aan de andere kant schrijven ze in het coalitieakkoord de vertrouwenscrisis tussen burger en politiek toe aan het functioneren van het politieke bedrijf, waarin „verschillen worden uitvergroot”, in plaats van overbrugd. Ze keren zich tegen „retoriek die is gericht op het beschadigen van personen”.

Rutte zei nu dat hij méér debat in het politieke midden wilde. Daar heeft de kiezer recht op, vindt hij. Sterker: het was één van zijn zeven „radicale nieuwe ideeën” waar hij dit voorjaar mee kwam om de bestuurscultuur te verbeteren. Nu zei hij dat hij stevig debat toejuicht „in het brede politieke midden, soms ook tussen coalitiepartijen onderling en coalitiepartijen en andere partijen in deze Tweede Kamer”.

Ondanks de goede voornemens gingen het ‘constructieve midden’ en Rutte vooral op de oude voet verder: Rutte was het vaak „helemaal eens” met fractievoorzitters uit de oppositie, zonder iets te geven. De toon van met name Klaver – die ooit demonstratief aankondigde vóór alle begrotingen te zullen stemmen – was hard.

Als verhuld kritisch signaal richting de oppositie deed D66-leider Sigrid Kaag het voorstel om een kiesdrempel in te voeren. Dat zag zij als oplossing voor de trage kabinetsformatie. Op dit moment zitten negentien fracties in de Tweede Kamer, waarvan veel kleine oppositiepartijen. Kaag kreeg antwoord van Kees van der Staaij (SGP, drie zetels). Hij herinnerde Kaag eraan dat ook D66 ooit een kleine partij was – in 2006 haalde ze drie zetels. Van der Staaij: „En je moet partijen altijd de kans geven om door te groeien.”