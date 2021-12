Bruce Springsteen verkoopt muziekrechten voor recordbedrag van $ 500 miljoen

De Amerikaanse rock-artiest Bruce Springsteen heeft zijn muziekrechten verkocht aan platenmaatschappij Sony Music Entertainment voor het recordbedrag van zeker 500 miljoen dollar (minstens 440 miljoen euro). Dat meldde het Amerikaanse tijdschrift Billboard woensdag.

Vertegenwoordigers van Sony en Springsteen wilden niet reageren. Twee anonieme betrokkenen bevestigen het nieuws in The New York Times.

Nooit eerder is voor het oeuvre van één muzikant zo’n groot bedrag betaald. Het oude record stond vermoedelijk op naam van Bob Dylan. Muziekmaatschappij Universal betaalde voor de rechten op zijn liedjes in december 2020 naar verluidt 250 miljoen euro.

De overeenkomst met Springsteen, waarover volgens The New York Times al weken werd geroddeld in kringen van de muziekindustrie, omvat zowel de rechten op de tientallen albums die ‘The Boss’ uitbracht, als de rechten op zijn composities als songwriter. Sony krijgt daardoor het volledige eigendom van Springsteens complete verzameling klassieke nummers zoals ‘Born to Run’, ‘Born in the U.S.A.’ en ‘Blinded by the Light’.

Opkomst van streaming

Het is de zoveelste grote rechtenovereenkomst in een paar jaar tijd. Stevie Nicks, Shakira, Paul Simon, Neil Young en vele andere grote artiesten kondigden recent de verkoop aan van (een deel) van hun song-rechten – vaak voor tientallen miljoenen euro’s. Zo kocht het in 2018 opgerichte en aan de Londense beurs genoteerde Britse Hipgnosis Songs Fund al voor al voor 1,7 miljard dollar aan muziekrechten.

Door de opkomst van streaming van muziek zijn de rechten op songs buitengewoon lucratief gebleken. De organisatie van onafhankelijke muziekproducenten (onder voorzitterschap van ABBA-voorman Björn Ulvaeus) becijferde eerder dit jaar dat royalties en aanverwante inkomsten nu jaarlijks ruim 25 miljard euro opbrengen. Dat is meer dan artiesten verdienen met concerten en aanverwante inkomsten.

De 72-jarige Springsteen staat al vijf decennia onder contract bij Columbia Records, een onderdeel van Sony Music. Lang was hij zijn eigen muziekuitgever. Pas sinds 2017 liet hij auteursrechten op zijn songs beheren door Universal.