Boven de 18 is er weinig privé voor de kroonprinses

Heeft het imago van Amalia een week na haar achttiende verjaardag al een deuk opgelopen? Bliksemsnel leert de kroonprinses in elk geval, voor zover ze zich daar nog niet van bewust was, dat privé niet altijd privé is. En dat zij áltijd een voorbeeldfunctie heeft.

Want haar verjaardagsfeest zaterdag mag dan wel geen officiële gelegenheid zijn geweest en achter de heg van de paleistuin hebben plaatsgevonden, wat er zich afspeelde is in strijd met de regeringsadviezen. Daarmee wordt het feest een kwestie van openbaar belang, en dus een zaak van de premier. Hij is immers, conform de Grondwet, ministerieel verantwoordelijk voor het doen en laten van de koning én diens troonopvolger.

De gasten op het feest waren gevaccineerd en getest, zo schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer. Maar het waren er wél meer dan het kabinet dringend adviseert: maximaal vier volwassenen (per dag). Volgens De Telegraaf waren er honderd man in de paleistuin, de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het over 21 genodigden. „Bij nader inzien” was het „niet goed was dit zo te organiseren”, heeft koning Willem-Alexander aan Rutte laten weten. Buitenlandse koninklijke families zagen dat al vooraf: de viering van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra wordt uitgesteld vanwege de coronabeperkingen.

Dat het de derde keer is dat de familie het in privésituaties niet zo nauw neemt met de coronaregels, schaadt haar aanzien opnieuw – en de schade van de vorige keren is nog niet hersteld. Slechts 44 procent van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in koning Willem-Alexander, zo bleek in september uit een peiling van de NOS en Ipsos, tegenover 76 procent in april 2020.

Jaarlijkse toelage

Dit keer raakt de kwestie ook de kroonprinses, aan wier imago de afgelopen weken hard is gewerkt. Met de publicatie van een portret dat cabaretier Claudia de Breij van haar schreef, nieuwe portretfoto’s en haar eerste toespraak bij haar binnengeleiding in de Raad van State.

Lees ook: Koningin zal Amalia worden, maar hoe wordt ze een góéde koningin?

De kroonprinses werd een half jaar geleden nog geprezen om haar inlevingsvermogen, onder meer in de Tweede Kamer, toen ze aankondigde haar jaarlijkse toelage van bijna 1,6 miljoen euro, terug te zullen storten zolang ze daar „weinig als tegenprestatie” tegenover zou stellen „en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd”.

Daaraan gekoppeld zat de impliciete wens dat zolang zij geen officiële functie vervult, zij nog even met rust gelaten wil worden. In haar eerste persgesprek vorige week, benadrukte Amalia dat nog eens. Haar tussenjaar beschouwt de kroonprinses net als haar school- en studietijd „als iets wat privé is. Ik ben dankbaar voor de privacy die mij de afgelopen tijd hierin is gegund.”

Kwetsbaarheid

Haar kwetsbaarheid blijkt nu dezelfde als die van haar vader. Ook buiten de spreekwoordelijke 9-to-5 zijn de leden van het Koninklijk Huis in functie. Op hun gedrag wordt gelet, zij vervullen een voorbeeldfunctie. Misstappen kunnen vergeven worden, als er begrip voor is.

Zo leidden niet álle overtredingen van de coronaregels tot evenveel kritiek. De ophef ging bijvoorbeeld in juni snel liggen toen Willem-Alexander in de voor het EK voetbal versierde Haagse Marktweg omringd werd door bewoners en een uitgestoken hand schudde. De reactie van het kabinet was toen, bij monde van demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD): „Ik denk dat het uit enthousiasme gebeurde.” En toen Máxima onlangs een doodzieke fan omhelsde, ging dat filmpje niet viral omdat er niet geknuffeld mag worden, maar omdat de koningin empathie toonde.

Het verjaardagsfeest werd echter gehouden op het moment waarop de coronabeperkingen tot na de Kerst zijn verlengd met het oog op de besmettingspiek en onzekerheid over de besmettelijkheid van de Omikron-variant, en in een periode waarin veel mensen zelf bijeenkomsten met familie en vrienden uitstellen. Uit het gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat Nederland zich net zoveel zorgen maakt over het virus als vorig jaar winter.

‘Het zijn ook mensen’

Premier Rutte zei donderdag tegen journalisten dat het verjaardagsfeest laat zien „hoe we allemaal worstelen met de regels”. Hij zei: „Het zijn ook mensen. We maken allemaal fouten.” Hij wil niet spreken van een patroon: „Dat vind ik te zware woorden.”

Eerder bood de koning zijn excuses aan voor het niet naleven van de regels. „In de spontaniteit van het moment” was niet gelet op de afstand toen er een foto met een restauranthouder werd genomen. Het was „onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.”, klonk het na de herfstvakantie in Griekenland.

Willem-Alexander zei toen ook: „Het doet pijn uw vertrouwen beschaamd te hebben.” Hoe vluchtig dat vertrouwen is, weet de koning ook. In zijn inhuldigingstoespraak in 2013 zei hij: „In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot.”